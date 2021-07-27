Олимпиада
Токио-2020
Плавание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Плавание

Британец Том Ден выиграл золото Олимпийских игр в заплыве на 200 метров, Малютин — 5-й

04:49
Теги:

Британский пловец Том Ден показал лучшее время в финальном заплыве на 200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио. Его результат — 1.44,22.

Второе место занял другой представитель Великобритании — Данкан Скотт (1.44,26), а замкнул тройку лучших бразилец Фернанду Шеффер.

Российских пловец Мартин Малютин показал пятый результат — 1.45,01.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Плавание

Мужчины

200 м в/с

Финал

1. Том Ден (Великобритания) — 1.44,22

2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.44,26

3. Фернанду Шеффер (Бразилия) — 1.44,66

4. Давид Попович (Румыния) — 1.44,68

5. Мартин Малютин (Россия) — 1.45,01

6. Киран Смит (США) — 1.45,12

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Плавание на Олимпиаде-2020, финалы с россиянами 27 июля: время начала и где смотреть прямую трансляцию
«Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду
Пловец Рылов выиграл золотую медаль Олимпийских игр, Колесников — серебряную
Команда супергероев! Самая долгожданная победа России на Олимпиаде
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд