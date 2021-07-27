Британец Том Ден выиграл золото Олимпийских игр в заплыве на 200 метров, Малютин — 5-й
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Британский пловец Том Ден показал лучшее время в финальном заплыве на 200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио. Его результат — 1.44,22.
Второе место занял другой представитель Великобритании — Данкан Скотт (1.44,26), а замкнул тройку лучших бразилец Фернанду Шеффер.
Российских пловец Мартин Малютин показал пятый результат — 1.45,01.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Плавание
Мужчины
200 м в/с
Финал
1. Том Ден (Великобритания) — 1.44,22
2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.44,26
3. Фернанду Шеффер (Бразилия) — 1.44,66
4. Давид Попович (Румыния) — 1.44,68
5. Мартин Малютин (Россия) — 1.45,01
6. Киран Смит (США) — 1.45,12
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