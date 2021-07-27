Британский пловец Том Ден показал лучшее время в финальном заплыве на 200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио. Его результат — 1.44,22.

Второе место занял другой представитель Великобритании — Данкан Скотт (1.44,26), а замкнул тройку лучших бразилец Фернанду Шеффер.

Российских пловец Мартин Малютин показал пятый результат — 1.45,01.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Плавание

Мужчины

200 м в/с

Финал

1. Том Ден (Великобритания) — 1.44,22

2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.44,26

3. Фернанду Шеффер (Бразилия) — 1.44,66

4. Давид Попович (Румыния) — 1.44,68

5. Мартин Малютин (Россия) — 1.45,01

6. Киран Смит (США) — 1.45,12