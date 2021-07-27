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Женская сборная Эстонии по фехтованию выиграла золото в шпаге на Олимпиаде в Токио

14:42
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Женская сборная Эстонии по фехтованию завоевала золото в командном первенстве в турнире по шпаге на Олимпиаде в Токио.

В финале эстонки победили Корею со счетом 36:32. Это золото стало для Эстонии 14-м в истории Олимпиад и первым для страны в фехтовании, а также первым на Играх в Японии.

В финале за бронзу Италия победила Китай — 23:21.

Сборная России заняла восьмое место. В матче за седьмую строчку россиянки уступили команде Гонконга со счетом 27:28.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Шпага, командное первенство

Финал

Корея — Эстония — 32:36

Матч за 3-е место

Италия — Китай — 23:21

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Иван Торопцев все материалы автора

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