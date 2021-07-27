Женская сборная Эстонии по фехтованию выиграла золото в шпаге на Олимпиаде в Токио
14:42
Женская сборная Эстонии по фехтованию завоевала золото в командном первенстве в турнире по шпаге на Олимпиаде в Токио.
В финале эстонки победили Корею со счетом 36:32. Это золото стало для Эстонии 14-м в истории Олимпиад и первым для страны в фехтовании, а также первым на Играх в Японии.
В финале за бронзу Италия победила Китай — 23:21.
Сборная России заняла восьмое место. В матче за седьмую строчку россиянки уступили команде Гонконга со счетом 27:28.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Шпага, командное первенство
Финал
Корея — Эстония — 32:36
Матч за 3-е место
Италия — Китай — 23:21
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