Все тесты на коронавирус у российской делегации на Олимпиаде в Токио отрицательные

Тесты на коронавирус у всех представителей российской делегации на Олимпиаде в Токио показали отрицательный результат, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«На сегодняшний день все тесты чистые. Все здоровы, все хорошо у российской делегации», — говорится в сообщении.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ухудшением эпидемической обстановки в столичной префектуре.

Режим ЧС предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.