Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном первенстве на Олимпиаде
Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото в командном первенстве на Олимпиаде в Токио.
Российская команда набрала 169,528 балла. В составе сборной России выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).
Эта золотая медаль стала для России шестой на Играх в Токио и второй в спортивной гимнастике. Напомним, что вчера, 26 июля мужская сборная России выиграла золото в командном первенстве.
Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Командное первенство
Финал
1. Россия (Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова) — 169,528
2. США — 166,096
3. Великобритания — 164,096
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю