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Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото в командном первенстве на Олимпиаде

15:52
Сборная России по спортивной гимнастике. Фото Reuters
Сборная России по спортивной гимнастике. Фото Reuters
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Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото в командном первенстве на Олимпиаде в Токио.

Российская команда набрала 169,528 балла. В составе сборной России выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).

Эта золотая медаль стала для России шестой на Играх в Токио и второй в спортивной гимнастике. Напомним, что вчера, 26 июля мужская сборная России выиграла золото в командном первенстве.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Командное первенство

Финал

1. Россия (Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова) — 169,528

2. США — 166,096

3. Великобритания — 164,096

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Иван Торопцев все материалы автора

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