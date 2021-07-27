Бразилец Ферейра стал первым олимпийским чемпионом в серфинге среди мужчин
11:32
Бразилец Италу Ферейра выиграл золото в серфинге среди мужчин на Олимпиаде в Токио.
В финале Ферейра победил японца Каноя Игараси. Бразилец стал первым в истории олимпийским чемпионом в серфинге — соревнования по этому виду спорта проводятся впервые в истории Игр.
Третье место занял австралиец Оуэн Райт, который победил бразильца Габриэла Медину в матче за бронзу.
Серфинг
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Финал
Каноя Игараси (Япония) — Италу Ферейра (Бразилия) — 6,60:15,14
Матч за 3-е место
Габриэл Медина (Бразилия) — Оуэн Райт (Австралия) — 11:12
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