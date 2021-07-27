Бразилец Ферейра стал первым олимпийским чемпионом в серфинге среди мужчин

Бразилец Италу Ферейра выиграл золото в серфинге среди мужчин на Олимпиаде в Токио.

В финале Ферейра победил японца Каноя Игараси. Бразилец стал первым в истории олимпийским чемпионом в серфинге — соревнования по этому виду спорта проводятся впервые в истории Игр.

Третье место занял австралиец Оуэн Райт, который победил бразильца Габриэла Медину в матче за бронзу.

Серфинг

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Финал

Каноя Игараси (Япония) — Италу Ферейра (Бразилия) — 6,60:15,14

Матч за 3-е место

Габриэл Медина (Бразилия) — Оуэн Райт (Австралия) — 11:12