Китаянки выиграли золото в прыжках в воду с 10 метров на Олимпиаде в Токио
09:58
Китаянки Чэнь Юйси и Чжан Цзяци завоевали золото в прыжках в воду с 10 метров на Олимпиаде в Токио.
Спортсменки набрали 363,78 балла по итогам финала. Их золото стало 8-м для Китая на Играх в Японии.
Второе место заняли американки Джессика Паррато и Дилэйни Шнелл (310,80 балла), третьими стали мексиканки Габриэла Агундес и Алехандра Ороско (299,70).
Прыжки в воду
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Вышка 10 м. Синхронные прыжки
Финал
1. Чэнь Юйси/Чжан Цзяци (Китай) — 363,78
2. Джессика Паррато/Дилэйни Шнелл (США) — 310,80
3. Габриэла Агундес/Алехандра Ороско (Мексика) — 299,70
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