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Китаянки выиграли золото в прыжках в воду с 10 метров на Олимпиаде в Токио

09:58
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Китаянки Чэнь Юйси и Чжан Цзяци завоевали золото в прыжках в воду с 10 метров на Олимпиаде в Токио.

Спортсменки набрали 363,78 балла по итогам финала. Их золото стало 8-м для Китая на Играх в Японии.

Второе место заняли американки Джессика Паррато и Дилэйни Шнелл (310,80 балла), третьими стали мексиканки Габриэла Агундес и Алехандра Ороско (299,70).

Прыжки в воду

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Вышка 10 м. Синхронные прыжки

Финал

1. Чэнь Юйси/Чжан Цзяци (Китай) — 363,78

2. Джессика Паррато/Дилэйни Шнелл (США) — 310,80

3. Габриэла Агундес/Алехандра Ороско (Мексика) — 299,70

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Иван Торопцев все материалы автора

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