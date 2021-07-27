Китаянки выиграли золото в прыжках в воду с 10 метров на Олимпиаде в Токио

Китаянки Чэнь Юйси и Чжан Цзяци завоевали золото в прыжках в воду с 10 метров на Олимпиаде в Токио.

Спортсменки набрали 363,78 балла по итогам финала. Их золото стало 8-м для Китая на Играх в Японии.

Второе место заняли американки Джессика Паррато и Дилэйни Шнелл (310,80 балла), третьими стали мексиканки Габриэла Агундес и Алехандра Ороско (299,70).

Прыжки в воду

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Вышка 10 м. Синхронные прыжки

Финал

1. Чэнь Юйси/Чжан Цзяци (Китай) — 363,78

2. Джессика Паррато/Дилэйни Шнелл (США) — 310,80

3. Габриэла Агундес/Алехандра Ороско (Мексика) — 299,70