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Сегодня, 21:00

Чемпионат мира-2024 по хоккею: участники, расписание и где смотреть

ЧМ-2024 по хоккею пройдет в Чехии с 10 по 26 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеисты сборной Канады являются действующими чемпионами мира.
Хоккеисты сборной Канады являются действующими чемпионами мира.
Фото Global Look Press
Чехи, канадцы, финны и другие проведут матчи своей группы ЧМ-2024 на «О2 Арене».
Чехи, канадцы, финны и другие проведут матчи своей группы ЧМ-2024 на «О2 Арене».
Фото Global Look Press
Хоккеист Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото ZUMA / ТАСС, ТАСС
Кубок чемпионата мира по хоккею.
Кубок чемпионата мира по хоккею.
Фото Global Look Press
Хоккеист сборной США Тревор Зеграс.
Тревор Зеграс.
Фото Global Look Press
1/5
Канада, США, Германия и другие сборные сразятся за трофей.

Чемпионат мира по хоккею: когда и где пройдет ЧМ 2024

Чемпионат мира-2024 по хоккею состоится с 10 по 26 мая 2024 года в Чехии. Матчи пройдут в Праге на «О2 Арене» и в Остраве на «Ostravar Арене». Мировое первенство в Чехии станет 87-м в истории проведения турниров под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ).

ЧМ 2024: даты проведения всех стадий

Матчи группового турнира ЧМ-2024 по хоккею стартуют 10 мая. Игры Швейцария — Норвегия и Словакия — Германия станут первыми на турнире в Чехии. Обе начнутся в 17.20 по московскому времени. Групповая стадия завершится 21 мая.

Плей-офф ЧМ-2024 начнется с четвертьфинала. Матчи 1/4 финала ЧМ-2024 пройдут 23 мая, 1/2 финала — 25 мая. Матч за третье место и финал будут сыграны 26 мая.

Ознакомиться с полной версией календаря матчей ЧМ-2024 по хоккею можно в разделе турнира на нашем сайте.

Чехи, канадцы, финны и другие проведут матчи своей группы ЧМ-2024 на «О2 Арене».
Чехи, канадцы, финны и другие проведут матчи своей группы ЧМ-2024 на «О2 Арене».
Фото Global Look Press

ЧМ 2024: города и арены чемпионата мира

Игры чемпионата мира-2024 по хоккею пройдут в двух городах. Матчи в Праге примет стадион «O2 Арена». Многофункциональный комплекс был построен в 2004 году, его вместимость на хоккейных играх составляет 17 383 зрителей. Матчи в Остраве проведут на «Ostravar Арена». Вместимость этой арены — 9779 зрителей.

ЧМ 2024: участники чемпионата мира и состав групп

На ЧМ-2024 выступят 16 национальных команд.

На групповом этапе восемь сборных разбиты на группы А (в Праге) и B (в Остраве). По ним были распределены хозяйка турнира Чехия, еще 13 лучших сборных по итогам чемпионата мира-2023, а также две лучшие сборные первого дивизиона ЧМ-2023 — Великобритания и Польша.

Действующий чемпион мира Канада и Чехия возглавили группу А с Финляндией, Швейцарией и другими командами. В группе В наивысший «посев» был у США, Германии, Швеции и Словакии.

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Группа А

Группа B

Хоккеист Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото ZUMA / ТАСС, ТАСС

ЧМ 2024: участвует ли сборная России

Сборная России не сыграет на чемпионате мира-2024 в Чехии по решению ИИХФ. Международная федерация хоккея отстранила российскую национальную команду в связи с вопросами безопасности. Кроме российской сборной турнир также пропустит команда из Белоруссии. Санкции введены с весны 2022-го и с тех пор ежегодно продлеваются.

ЧМ 2024: как формируется сетка плей-офф

По четыре лучших сборных групп А и B выходят в четвертьфинал ЧМ-2024. Команды, занявшие первые места, встречаются с четвертыми из других групп, а вторые — с третьими. Игры плей-офф чемпионата мира проводятся на выбывание из одного матча. Сборные, которые потерпели поражения в 1/2 финала, встречаются в матче за третье место. Победители полуфиналов играют в финале.

Кубок чемпионата мира по хоккею.
Кубок чемпионата мира по хоккею.
Фото Global Look Press

ЧМ 2024: дата и место проведения финала чемпионата мира

Финал ЧМ-2024 по хоккею пройдет 26 мая 2024 года в Праге на льду «О2 Арены». Решающий матч начнется в 21.20 по московскому времени.

ЧМ 2024: фавориты и прогнозы на чемпионат мира

Главным фаворитом чемпионата мира-2024, по мнению экспертов и букмекеров, является сборная Канады. Успех «Кленовых листьев» на турнире в Чехии котируется с коэффициентом 3.75.

Другими претендентами считаются США (коэффициент на победу — 4.50), Швеция (5.00), Финляндия (8.00) и Чехия (9.00). Список дополняют Швейцария (12.00) и Германия (25.00).

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Чемпионат мира: чемпионы и призеры в XXI веке

Год

Чемпион

Второе место

Третье место

2000

Чехия

Словакия

Финляндия

2001

Чехия

Финляндия

Швеция

2002

Словакия

Россия

Швеция

2003

Канада

Швеция

Словакия

2004

Канада

Швеция

США

2005

Чехия

Канада

Россия

2006

Швеция

Чехия

Финляндия

2007

Канада

Финляндия

Россия

2008

Россия

Канада

Финляндия

2009

Россия

Канада

Швеция

2010

Чехия

Россия

Швеция

2011

Финляндия

Швеция

Чехия

2012

Россия

Словакия

Чехия

2013

Швеция

Швейцария

США

2014

Россия

Финляндия

Швеция

2015

Канада

Россия

США

2016

Канада

Финляндия

Россия

2017

Швеция

Канада

Россия

2018

Швеция

Швейцария

США

2019

Финляндия

Канада

Россия

2020

Турнир был отменен из-за пандемии коронавируса

2021

Канада

Финляндия

США

2022

Финляндия

Канада

Чехия

2023

Канада

Германия

Латвия

Чемпионат мира: где пройдут ЧМ 2025, 2026 и 2027

Чемпионат мира-2025 по хоккею состоится с 9 по 25 мая 2025 года в Дании и Швеции. Матчи пройдут в Стокгольме (Швеция) на «Авичи Арене» и в Хернинге (Дания) на льду «Йюске-банк-боксен».

ЧМ-2026 проведут в Швейцарии с 15 по 31 мая 2026 года. Игры мирового первенства пройдут в Цюрихе на «Swiss Life Арене» и в Фрибуре на «BCF Арене».

Чемпионат мира-2027 по хоккею пройдет в Германии с 14 по 30 мая 2027 года. Матчи будут сыграны в Дюссельдорфе и Манхайме.

Во всех вышеперечисленных турнирах должны принять участие 16 национальных сборных.

Хоккеист сборной США Тревор Зеграс.
Тревор Зеграс.
Фото Global Look Press

Где смотреть трансляции матчей чемпионата мира по хоккею 2024

В России матчи ЧМ-2024 по хоккею покажут на каналах холдинга «Матч». В прямом эфире смотреть видеотрансляции игр турнира в Чехии можно будет бесплатно на «Матч ТВ», а также входящих в разные пакеты цифрового телевидения «Матч Игра» и «Матч Страна». Некоторые встречи чемпионата мира-2024 будут доступны эксклюзивно на сайте matchtv.ru.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями игр ЧМ-2024.

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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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