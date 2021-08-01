Слишком много поражений: итоги 1 августа на Олимпиаде

Семь главных событий крайне неудачного для сборной России воскресенья в публикациях «СЭ»

Воскресенье оказалось крайне неудачным с точки зрения борьбы за медали для сборной ОКР на Играх-2020 в Токио.

Наши спортсмены теоретически могли взять пять золотых наград, а в итоге завоевали только одну — в русском финале в теннисе, где упустить золото было невозможно. В итоге в командном зачете нас обошли австралийцы.

Конечно, серебро и бронза — это тоже неплохо, но одновременная неудача такого количества спортсменов сильно демотивирует.

Не оправдали надежд гимнаст Никита Нагорный, теннисист Карен Хачанов, прыгун Михаил Акименко, комбинированная эстафета пловцов... Для одного дня слишком много поражений, которых могло не быть.

Надеемся, в понедельник наша черная полоса закончится. А пока — семь главных событий дня минувшего.

Медальный зачет. Фото «СЭ»

Полный вариант медальной таблицы смотрите здесь.

1. Рублев и Павлюченкова — олимпийские чемпионы

Смешанная пара Павлюченкова/Рублев, созданная за несколько дней до Олимпиады, сенсационно выиграла олимпийское золото, одолев в русском финале сыгранный дуэт Веснина/Карацев.

После золотого матча Андрей и Анастасия дали чемпионское интервью в своем традиционном стиле.

А вот Карен Хачанов на свой финал собраться не сумел, уступив олимпийский титул Александру Звереву из Германии. При этом российский теннисист все равно очень рад серебру.

2. Фея брусьев и фея BMX

На фоне провала в вольных упражнениях лидера нашей мужской сборной Никиты Нагорного 20-летняя Анастасия Ильянкова использовала свой единственный шанс завоевать олимпийскую награду и взяла серебро в упражнениях на разновысоких брусьях.

Елизавета Посадских медали в BMX-фристайле пока не выиграла, но оставила очень приятное впечатление своим позитивом.

3. Серебряная точка фехтовальщиков

Сборная ОКР завершила турнир фехтовальщиков, завоевав серебро в мужской командой рапире. В полуфинале наши спортсмены одержали красивую победу над американцами.

Бывший фехтовальщик и глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков пообещал, что вторая часть Игр будет для нашей сборной успешнее, чем первая.

4. Травма Клишиной и диванные хейтеры

Звездная прыгунья в длину Дарья Клишина выбыла из борьбы в Токио, не сделав ни одной результативной попытки и при этом еще получив травму.

Руководству Всероссийской федерации легкой атлетики после этого пришлось объясняться, зачем оно включало Дарью в лимитированный состав нашей команды.

А соцсети тем временем заполнили хейтеры легкоатлетки.

Легкоатлетический турнир в Токио набирает обороты. Но, к сожалению, мы пока чужие на этом празднике.

5. Волейболисты и ватерполистки узнали соперников по плей-офф

Наша мужская команда сумела выйти из группы с первого места и теперь готовится к поединку с Канадой.

А вот ватерполистки из сборной ОКР сломали себе голову над регламентом турнира и в итоге будут играть с очень сильной командой Австралии.

6. Судейский заговор

Российский боксер Имам Хатаев обвинил судей в своем поражении в полуфинале.

Также недовольна судьями наша женская пара Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в пляжном волейболе, вылетевшая из борьбы в 1/8 финала.

7. Скандалы не утихают

Известный комментатор Дмитрий Губерниев после окончания турнира пловцов жестко разругался с главным тренером сборной Сергеем Чепиком.

Белорусская бегунья Кристина Тимановская попросила политического убежища после того, как ей предложили пробежать в Токио на один старт больше, чем она планировала, а после отказа объявили о депортации в Минск.

Ну и в понедельник нас ждет человек-скандал Лорел Хаббард — выступление тяжелоатлетки и первого в олимпийской истории трансгендера.

Олимпиада-2020: все медали 1 августа

Плавание. Мужчины. 50 метров вольным стилем

1. Кэлеб Дрессел (США)

2. Флоран Манаду (Франция)

3. Бруну Фратус (Бразилия)

Плавание. Женщины. 50 метров вольным стилем

1. Эмма Маккеон (Австралия) — олимпийский рекорд

2. Сара Шестрем (Швеция)

3. Пернилла Блум (Дания)

Плавание. Мужчины. 1500 метров вольным стилем

1. Роберт Финк (США)

2. Михаил Романчук (Украина)

3. Флориан Велльброк (Германия)

Плавание. Женщины. Эстафета 4х100 метров

1. Австралия — олимпийский рекорд

2. США

3. Канада

Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 метров

1. США — мировой рекорд

2. Великобритания

3. Италия

Велоспорт — BMX. Женщины. Фристайл

1. Шарлотта Уортингтон (Великобритания)

2. Ханна Робертс (США)

3. Никита Дюкарроз (Швейцария)

Велоспорт — BMX. Мужчины. Фристайл

1. Логан Мартин (Австралия)

2. Даниэль Дерс (Венесуэла)

3. Деклан Брукс (Великобритания)

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 метра

1. Ши Тинмао (Китай)

2. Ван Хань (Китай)

3. Криста Палмер (США)

Парусный спорт. Мужчины. «Лазер»

1. Мэтт Уэрн (Австралия)

2. Тончи Стипанович (Хорватия)

3. Херманн Томасгорд (Норвегия)

Парусный спорт. Женщины. «Лазер-Радиал»

1. Анна Мари Риндом (Дания)

2. Юзефин Ольссон (Швеция)

3. Марит Баувместер (Нидерланды)

Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения

1. Артем Долгопят (Израиль)

2. Райдерлей Сапата (Испания)

3. Сяо Жотэн (Китай)

Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок

1. Ребека Андраде (Бразилия)

2. Майкайла Скиннер (США)

3. Е Сеочон (Корея)

Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь

1. Макс Уитлок (Великобритания)

2. Ли Чи Кай (Тайвань)

3. Казума Кайя (Япония)

Спортивная гимнастика. Женщины. Брусья

1. Нина Дервал (Бельгия)

2. Анастасия Ильянкова (Россия)

3. Суниса Ли (США)

Фехтование. Мужчины. Рапира, командное первенство

1. Франция

2. Россия

3. США

Теннис. Женщины. Пары

1. Барбора Крейчикова/КатеринаСинякова (Чехия)

2. Белинда Бенчич/Виктория Голубич (Швейцария)

3. Лаура Пигосси/Луиза Стефани (Бразилия)

Теннис. Мужчины. Одиночный разряд

1. Александр Зверев (Германия)

2. Карен Хачанов (Россия)

3. Пабло Карреньо-Буста (Испания)

Теннис. Микст

1. Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев (Россия)

2. Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия)

3. Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия)

Тяжелая атлетика. Женщины. Весовая категория до 76 кг

1. Нейси Патрисия Дахомес (Эквадор)

2. Кэтрин Элизабет Най (США)

3. Ареми Фуэнтес (Мексика)

Легкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) — мировой рекорд

2. Патрисия Мамона (Португалия)

3. Ана Пелетейро (Испания)

Легкая атлетика. Женщины. Ядро

1. Гун Лицзяо (Китай)

2. Рэйвен Сондерс (США)

3. Валери Адамс (Новая Зеландия)

Легкая атлетика. Мужчины. Высота

1. Мутаз Эсса Баршим (Катар)

1. Джанмарко Тамбери (Италия)

3. Максим Недосеков (Белоруссия)

Легкая атлетика. Мужчины. 100 метров

1. Ламонт Джекобс (Италия)

2. Фред Керли (США)

3. Андре де Грасс (Канада)

Гольф. Личное первенство

1. Ксандер Шоффель (США)

2. Рори Саббатини (Словакия)

3. Пань Чэнцун (Тайвань)

Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд

1. Чен Ю Фей (Китай)

2. Тай Тзю Ин (Тайвань)

3. Синдху Пусарла (Индия)