Белорусская бегунья устроила скандал в Токио. Ее начальство говорит о психической болезни

Страшная история на Олимпиаде — спортсменка отказалась возвращаться домой.

Как ни удивительно, к чему-то подобному все шло. Вчера после финала в прыжках на батуте я решил спросить белорусского чемпиона Ивана Литвиновича о том, мешает ли политика заниматься спортом. Еще одна коллега интересовалась атмосферой и тем, дружна ли сборная. Литвинович стал первым медалистом белорусов — и выиграл сразу после жесткого спича президента Александра Лукашенко о заслуженности премий спортсменам, не приносящим результата.

Литвинович, конечно, отвечал неохотно. Сказал, что все дружно и вообще спорт вне политики. Ему помогли представители национального олимпийского комитета, вспомнившие 50-ю статью Олимпийской хартии про запрет на политику и белорусские журналисты. Хотя на тот момент уже было известно о конфликте тренеров с бегуньей Кристиной Тимановской.

Спортсменка окопалась в аэропорту

И вот спустя день полыхнуло. 24-летнюю спринтершу за день до старта на дистанции в 200 метрах руководство собственной сборной отправило в аэропорт с билетом домой. Судя по видео, которая постила белоруска из него — против воли девушки.

— Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио, — сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности. — Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт. Завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск.

По сообщениям белорусских СМИ, спортсменку сопровождали несколько человек «спортивного телосложения». Но она сумела выйти в эфир и окопаться в аэропорту. На момент написания заметки она оставалась под защитой японской полиции, события приехала снимать главная японская телекомпания NHK. Девушка успела попросить помощи у Международного олимпийского комитета и международной федерации легкой атлетики, а также убежище в Европе. Сценарий максимально скандальный.

Версия властей

Альтернативную точку зрения представило Министерство спорта и туризма страны:

— По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м.

Белорусские СМИ ссылаются на Telegram-канал ведомства, но сейчас сообщение оттуда уже пропало.

Тимановская в ответ заявила, что никакого осмотра врачей не было. Но то, что у нее был конфликт со штабом — правда. Два дня назад она в своих соцсетях жестко раскритиковала тренеров:

— Я только что узнала новость о том, что на Олимпиаде я буду бежать еще и третий вид — эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше руководство все за нас решило. Но почему мы должны отвечать за эти косяки? Почему я должна эти проблемы решать? При этом я пишу начальнику команды, а он мне не отвечает. Руководство накосячило с девчонками, у которых не хватает достаточного количества тестов, чтобы прилететь на первую Олимпиаду. Вы у девочек отняли мечту. Они ведь готовились к Олимпиаде. Кто понесет ответственность за это? Это же беспредел,

Позже спортсменка удалила публикацию. Успеть понять, что остается, а что стороны удаляют, вообще довольно проблематично. Но удалить Тимановскую из Токио хотят явно. Оппозиционные белорусские СМИ уверены, что в этом даже замешан чуть ли президент страны.

Тимановская создает тренерам проблемы

Ранее стало известно, что три белорусских легкоатлетки не допущены до Олимпиады из-за недостаточного количества внесоревновательных допинг-тестов. Поскольку Белоруссия признанной World Athletics страной с повышенной опасностью допинговых нарушений, все спортсмены из ее сборной перед крупными соревнованиями обязаны сдать три отрицательных пробы. Прыгунья в высоту Мария Жодик и две бегунья из эстафетной команды 4х400 метров Анна Михайлова и Кристина Мулярчик этого не сделали. Это безусловно ошибка белорусских спортивных чиновников, но они не одни такие. Из сборной Нигерии из-за отсутствия тестов отстранили вообще десять спортсменов и они накануне устраивали акцию протеста в олимпийской деревне.

The 10 of us will not be competing, but that won't stop us for speaking up on how we feel robbed from this experience. pic.twitter.com/4c9VJtI926 — Chioma Onyekwere, OLY (@cicionyekwere) July 30, 2021

Пытаясь спасти эстафету, белорусские тренеры попробовали заткнуть брешь Тимановской, но не встретили у нее сочувствия. Любопытно, что эта девушка и раньше была склонна к конфликтам. В конце 2020 года произошел скандал между Кристиной и Анастасией Мирончик-Ивановой, которая нарушила масочный режим в тренировочном комплексе. Самой Кристине приходилось работать в маске. Тогда она тоже не стала лезть за словом в карман: «Особо одаренным личностям в нашем государстве можно делать все что они захотят, хоть посылать людей на ***».

История Тимановской наверняка еще продолжится и станет международной. Вообще на этой Олимпиаде есть сборная беженцев — никто уже не удивится, если через три года Тимановская будет выступать за нее.