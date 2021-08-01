Весь мир поддерживает Симону Байлз. А Россия готова сожрать Клишину

Притом что Даша покидала стадион на кресле — она не могла встать из-за травмы.

Одно главных событий этой Олимпиады — драма Симоны Байлз. Американская суперзвезда не смогла завершить выступление в командном многоборье, а потом снялась и с личных соревнований. Все дело в проблемах с психическим здоровьем.

В итоге Байлз, которая выиграла в Рио-2016 четыре золота и приехала в Токио ни много ни мало за званием величайшей гимнастки в истории, покидает Японию с одним лишь серебром в командном турнире. В котором она подвела свою сборную.

Проблемы с психическим здоровьем — довольно размытая формулировка. Сложно представить, чтобы кто-то из звезд российской сборной отказался от главного старта пятилетия с таким вот объяснением.

Но весь мир горой встал за Симону. Слова поддержки ей выразили Мишель Обама, Майкл Фелпс, Мэнни Пакьяо, Поль Погба и, например, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Море хейта

В воскресенье утром настоящая драма случилась с российской спортсменкой. Вице-чемпионка мира-2017 Дарья Клишина приехала в Токио в отличной форме. Это было видно по прыжкам в квалификации. Россиянка в первых двух попытках не просто улетала за необходимые 6,75 м — там было под 6,90 м. Увы, оба раза — заступ. Казалось, с третьего захода она спокойно сделает зачетную попытку — и отправится ждать финала. Но начав разбег, Даша практически сразу же остановилась и схватилась за ногу. На ее лице появилась гримаса боли и обиды: «Неужели все может закончиться вот так»?

Увы, все оказалось настолько серьезно, что после этого Клишина оказалась не в состоянии самостоятельно покинуть стадион. Волонтеры увозили ее на инвалидном кресле. Выглядело очень жутко.

Что творилось в душе самой спортсменки, которая приехала на Олимпиаду с пятым результатом в мире и настроем на медаль, даже представить сложно.

Думаю, еще сильнее будет ее шок, когда она зайдет в интернет. Если Байлз повсеместно поддерживают, то на Клишину из России льется море хейта. Читать комментарии под постами по поводу драматичной новости о спортсменке просто страшно. Ужас творится на личных страницах Дарьи.

Люди, что с вами не так? Зачем вы это делаете?

Клишина не сделала никому ничего не плохого. Больше того, сегодня, наверное, окончательно рухнула ее олимпийская мечта. И тут еще вот такое.

В спорте было полно примеров, когда не получалось у великих. Легендарный штангист-супертяж Василий Алексеев забаранил на домашней Олимпиаде в Москве-1980. Космический Сергей Бубка не сумел взять начальную высоту на Играх-1992 в Барселоне.

«Уничтожать» Клишину за два заступа и травму в третьей попытке — это глупо и ужасно. Сначала 16-летняя пловчиха Женя Чикунова, теперь вот Даша, которой восхищаются на Западе и в США. Я пока не слышал каких-то слов поддержки россиянки от официальных лиц. Но это ладно. А вот столько оскорблений и обвинений — это какая-то жесть.

Люди, ну почему?