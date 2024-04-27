Звездные пловцы утопят ВАДА в долгах? Китайский допинг может стоить очень дорого

Всемирному антидопинговому агентству приходится отбиваться от нападок со всех сторон.

Скандал вокруг тихого оправдания Всемирным антидопинговым агентством 23 китайских пловцов, чьи допинг-пробы перед Играми в Токио дали положительный результат на запрещенный препарат триметазидин, и не думает утихать. Стало известно о желании ряда звездных пловцов подать иск на ВАДА, а сама организация пытается спасти репутацию при помощи приглашения независимого прокурора. Однако сделать это будет сложно, даже несмотря на поддержку со стороны МОК.

Что будет, если ВАДА засудят?

Напомним, на прошлой неделе в западных СМИ прошла информация о том, что в июне 2021 года 23 пловца из Китая во время сборов сдали положительные анализы на кардиологический препарат триметазидин, но были оправданы из-за низкой концентрации и других доказательств «случайного заражения». Причем в ВАДА согласились с позицией Китайского антидопингового агентства (CHINADA), не стали проводить расследование и мешать пловцам с положительными пробами участвовать в олимпийском турнире.

В итоге китайцы с позитивными тестами не только выступили на соревнованиях в Токио, но и некоторые из них завоевали медали. История получила огласку только относительно недавно с подачи Антидопингового агентства США (USADA), чей глава Трэвис Тайгарт назвал ситуацию «подлым ударом в спину честным спортсменам». Само собой, не обошлось без сравнения с делом российской фигуристки Камилы Валиевой, которую недавно дисквалифицировали на четыре года как раз за положительную пробу на триметазидин. Но в ВАДА сообщили, что и дозы триметазидина у китайцев были значительно ниже, чем у Валиевой, да и китайская версия непреднамеренного попадания «запрещенки» в организм выглядела правдоподобно. В общем, юристы Всемирного антидопингового агентства сочли, что судиться с китайцами бесполезно.

Зато, похоже, пловцы, проигравшие на Олимпиаде в Токио оправданным китайцам, судиться настроены серьезно. И отнюдь не с CHINADA, а непосредственно с ВАДА. Как сообщила The Times, готовится многомиллионный судебный иск со стороны «лидеров мирового плавания». По сведениям издания, они ведут переговоры с юристами и ведущими спортивными администраторами. При этом звездные спортсмены уже заручились финансовой поддержкой на случай подачи коллективного иска. Причем в случае победы в судах пловцы нанесут по ВАДА серьезный удар как с финансовой, так и с репутационной точек зрения. Да и вообще ВАДА в таком случае может потерять свою контролирующую роль в антидопинге.

Фото AFP

Независимого прокурора обвиняют в зависимости

Понятно, что во Всемирном антидопинговом агентстве пытаются спасти свою репутацию. Там «в свете разрушительных и необоснованных обвинений» (цитата из пресс-релиза организации) обратились к Эрику Коттье с просьбой рассмотреть дело китайских пловцов на предмет возможной предвзятости ВАДА. Подчеркивается, что Коттье — прокурор с 39-летним стажем, полностью независимый от ВАДА, спортивного движения и правительств, с 2005 по 2022 год занимавший пост генерального прокурора кантона Во в Швейцарии.

В Китайском антидопинговом агентстве приветствовали назначение независимого прокурора, что «является наглядной демонстрацией справедливости, открытости и прозрачности ВАДА». При этом в CHINADA раскритиковали позицию USADA и ряда изданий за ложные обвинения и клеветнические сообщения: «Опубликованная ими информация явно противоречит фактам. Они пытаются манипулировать общественным мнением, распространяя дезинформацию, чтобы атаковать ВАДА и CHINADA, а также расшатать хорошо функционирующую глобальную антидопинговую систему».

На стороне ВАДА выступил и глава МОК Томас Бах. «Мы полностью доверяем ВАДА и его правилам контроля, ВАДА полностью следовало им и проинформировало МОК о процедурах, которым следовало агентство. Если все процедуры были соблюдены, у этих китайских пловцов нет причин не выступать на Олимпиаде-2024 в Париже. Нельзя просто обвинить спортсменов в чем-то, что не поддерживает соответствующий орган — в данном случае ВАДА, — а потом сказать: хорошо, по той причине, что какие-то люди недовольны, мы отстраним вас от Олимпиады», — цитирует Баха AFP.

Впрочем, в USADA и не думают успокаиваться, там продолжают, что называется, расшатывать ситуацию, заявив, что Коттье, по сути, выбрали «на заднем дворе. «Называя это «независимым» расследованием, руководство ВАДА пытается пустить нам пыль в глаза. Вместо специально подобранного юриста с ограниченным и корыстным объемом проверки спортсмены мира заслуживают по-настоящему независимой комиссии по рассмотрению с широким объемом проверки, состоящей из независимого представителя спортсменов и беспристрастных уважаемых юристов с антидопинговым опытом», — говорится в пресс-релизе USADA, где также требуют куда более тщательного расследования фактов на месте, в Китае. Там серьезно настроены, чтобы Всемирное антидопинговое агентство не вышло сухим из воды.