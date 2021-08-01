«У вас команда с потенциалом «Барселоны» выиграла всего пять медалей». Губерниев жестко зарубился с главным тренером по плаванию

Сергей Чепик считает, что команда выступила отлично. У известного комментатора — другое мнение.

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик после завершения соревнований пришел к журналистам, чтобы подвести итоги. У команды в Токио-2020, напомним, две золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль. Вместе с тем большая часть сборной проплыла на Олимпийских играх медленнее, чем на апрельском отборе,

— Ставлю команде твердую «пять», — сразу заявил Чепик. — У нас 25 лет не было золотых медалей. А тут — две.

— Но процентов 80 в команде проплыли хуже, чем на отборе.

— А золотые медали кто завоевывал? Это работа команды! И ни в одной команде не могут быть только те, кто завоевывает медали. Дружба, товарищество, поддержка, командный дух — все это необходимо. Есть такое понятие — критическая масса. Она и дает возможности завоевывать медали.

Я — не сказочник

— Почему сборной не удалось удержать уровень успешного чемпионата мира-2019 в Кванджу?

— А что было в мире после Кванджу? Что происходит последние 1,5 года?

— Так это у всех.

— Вот и у нас! Вы что, много мировых рекордов тут видели? Вы — пресса. И во многих вещах не разбираетесь, не знаете, как все было в команде.

— Главное, что вы разбираетесь! — заметил Дмитрий Губерниев. Дальше публикуем диалог между ведущим и тренером на повышенных тонах. — У вас кроль плывут спинисты. У вас команда с потенциалом «Барселоны» выиграла пять медалей. Но зато вы — разбираетесь.

— Я не очень понимаю. Команда выступила успешно.

— Вы заткнули дырки двумя человеками: Рыловым и Колесниковым. Где у вас кролисты? Где Малютин?

— А где у нас бассейны, которые закрывают каждый день?

— Это вопросы властям.

— Дмитрий, вы мало в этом разбираетесь.

— Зато вы, Сергей Геннадьевич, много.

— Много. Я 40 лет в плавании. И мы выступили — хорошо.

— С такой командой вы проиграли все что можно. Вместо 15 медалей забрали пять.

— А мы 15 не собирались забирать. Это вы насчитали. Но вы не знаете ситуации.

— Конечно нет. Зато мы видели в эстафете 4х100 м седьмое место.

— Дмитрий, вы занимаетесь озвучкой. А в методике ничего не понимаете.

— У меня диплом есть. А вы, Сергей Геннадьевич, не рассказывайте нам сказки.

— Я не сказочник.

— У нас команда, повторюсь, с потенциалом «Барселоны». Скажите честно: да, хотели, но не получилось. Мы все переживаем за плавание, но вы нам рассказываете, как все здорово и замечательно.

У нас подготовка кролистов — провалена!

— Почему вы так говорите? У вас других слов нет?

— Я вам это глаза в глаза говорю.

— Не хочу вступать в этот базар. То, что вы льете в СМИ, когда команда борется — это нонсенс.

— Что я не так пролил? Отвечаю за каждое слово. Не нужно с больной головы на здоровую.

— А у меня нормальная голова, Дмитрий. Я понимаю, что делаю я, что делают тренера и спортсмены.

Вы молодец, что пришли сюда держать удар

— Хорошо. Вот Малютин. Был готов на Олимпиаде?

— Он был лучше готов. Но выступил достойно. В эстафете взял медаль.

— Минаков хорошо выступил?

— Мог лучше.

— Вот!

— Но, если вы переживаете за команду, прекратите говорить такие вещи. Для того, чтобы психологически справиться со всем, что вы говорите в эфире, ребятам приходится тратить много сил.

— Если бы я говорил все, что нужно, мы бы с вами тут не сидели. Я вас берегу, и цените это пожалуйста.

— Вы мне уже предложили искать новую работу. Спасибо большое.

— Это — не я. Приедете — переслушайте. Сергей Геннадьевич, я отвечаю за каждое свое слово. Когда мне нужно в вопросе федерации вас поддержать, я это делаю. Но «спасибо» от вас не дождешься. А как скажешь что-то поперек, вы сразу начинаете обижаться. Но вам благодарен, что вы сейчас пришли сюда держать удар. Вы правда молодец.

— Если я вас погружу в проблемы...

— Так погрузите нас.

— Не буду. Пока не время.