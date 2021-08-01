Елизавета Посадских стала последней в первом в истории олимпийском финале в BMX фристайле. Но это тот случай, когда результат вообще ничего не значит.

Даже странно, что фристайл BMX добрался до олимпийской программы только в Токио. На зимних Играх что-то подобное, только на сноубордических досках, проводится уже давно. А на велосипеде трюки смотрятся даже колоритнее.

Фристайл — это примерно как фигурное катание для неформалов. Есть база — исполнение программы из сальто или винтов под музыку. Но если фигуристы катают на автомате, байкеры свободно импровизируют. Да и музыка отличается — Чайковского тут можно услышать если только вместо гимна команды ОКР.

Посадских была далека от того, чтобы заставить всех слушать классику. В первой попытке она исполнила свой набор элементов без ошибок, но заметно уступала по сложности. А во второй почти сразу упала. Лиза сильно ударилась головой и ушла в медицинскую палатку. В принципе, травмы для BMX — обычное дело, почти каждый выходящий в микст-зону спортсмен за что-нибудь держится.

На всей BMX сцене я самая миниатюрная. Плюс в том, что мне нравится, как я выгляжу

— Когда я начинала, BMX фристайл был на уровне дворового катания и трюков перед друзьями, — рассказала спортсменка после завершения соревнований. — Когда он стал олимпийским, у нас появилась государственная поддержка, стали строиться площадки, и в целом отношение стало гораздо серьезнее. Это отличный шанс для Олимпийских игр привлечь новую аудиторию, а для нас — сделать свой спорт еще зрелищнее и интереснее.

— Вы были абсолютно свободны, а теперь должны, как и остальные спортсмены, вписываться в организованные сборы, соревнования, отчитываться перед государством за результат... Это того стоит?

— Наверное, если ты хочешь просто кататься, то это проблема. Но сейчас уровень такой, что битва идет на миллиметры. На самом деле, нас никто не загоняет в рамки. Мы сами себя вырастили и сами знаем, что нужно делать, чтобы на этих элементах выигрывать. Это не рамки, это новые условия.

— Вы сказали, что сами себя вырастили. Это как?

— Когда я начинала кататься, то просто смотрела трюки в Интернете и пыталась их повторить. Хорошо, что потом появился Instagram. Я учила элементы в компании друзей, и так было очень долго. Тренер у меня был только по ОФП — кроссфит, выносливость и все такое.

— Кстати, об ОФП. Вы выглядите на порядок более хрупкой, чем остальные участницы.

— Сама удивляюсь, как у меня получается иногда заезжать сильные раны. Моя комплекция очень сильно отличается от соперниц. На всей BMX сцене я самая миниатюрная. Но плюс это или минус — даже не знаю. Мне точно легче падать, потому что намного меньше вешу. Ну и еще один плюс в том, что мне нравится, как я выгляжу.

— Что за музыка, под которую вы выступали?

— Организаторы нас спрашивали, под что хотим кататься. Я выбрала русскую группу ЛАУД. Не так давно у меня были каникулы в Санкт-Петербурге после чемпионата мира. Я там нашла эту песню, с ней приятные ассоциации. Там прикольный текст, она меня заряжает — почему бы нет? Мне кажется, круто, когда в олимпийском финале играет российская музыка.

— Вам не страшно выступать? Вы держитесь за голову, и почти все участницы не обошлись без жестких падений.

— Мы часто травмируемся, но это часть игры, ничего не поделаешь. Бывает, что после травмы сложно вернуться к прежним элементам. Но, например, трюк, с которого я упала, я делаю с 2015 года. И вообще никогда с него не падала, это был первый раз! Но падение не должно отражаться на том, как ты относишься к трюку. Наоборот, иногда, когда падение не слишком серьезное, это может тебя раскрепостить. Думаешь: ого, да все не так плохо. И потом исполняешь трюк гораздо свободнее.

— Сколько стоит ваш велосипед?

— Зависит от курса, но думаю в районе 200-250 тысяч. Все зависит от того, какие детали ты ставишь. Не так давно появились карбоновые байки, они стоят просто космических денег. По идее, чем легче у тебя байк, тем легче его вертеть в воздухе. Но можно делать те же самые трюки и на более тяжелом велике, если ты физически сильнее. Нынешний байк у меня любимый, я выучила на нем огромное количество элементов. Но теперь хочу попробовать новую геометрию и кое-что изменить в своем стиле катания.

Не стану набивать олимпийские кольца

— Правда, что вы работаете мастером в тату-салоне?

— Когда в 2016 году я впервые решила, что хочу поехать на Кубок мира, BMX был моим хобби, а татуировки — профессией. Я работаю в одном из лучших тату-коллективов в России. Татуировки для меня — способ отвлечься. Когда устаю от тренировок, могу сесть и порисовать. Последние полгода я немного ушла от этого, потому что вся жизнь крутилась вокруг подготовки к Олимпиаде. Но сейчас хочу отдохнуть и вернуться к любимой работе.

— Кому-то из соперниц татуировки набивали?

— Татуировка — это искусство, она не должна быть просто стикером на твоем теле. Я не хочу мешать это со спортом. Если вы заметили, тут почти нет спортсменов с огромным количеством татуировок. Спорт — это все-таки абсолютно другой мир. Мир татуировщиков, из которого я пришла, отличается очень сильно.

— Олимпийские кольца набивать не станете?

— Не вижу смысла в конкретной символике. Я могу набить хоть банку с водой, но у меня в голове она будет ассоциироваться с Олимпиадой. Важно только, что ты в голове вкладываешь в рисунок.

— Правда, что мужчины-райдеры предвзято относятся к девушкам и считают, что они мало что умеют?

— Раньше BMX-ров в принципе было немного, а уж девчонок — всего две на Россию, я и Катя Круглова. Бывало, конечно, что мы натыкались на грубость со стороны мужчин. Но тут надо сделать скидку, что мы все были детьми, а дети бывают очень жестокими. Такое отношение меня только мотивировало, доказать себе и всем, что я могу. Сейчас я даже не могу себе представить, чтобы мне кто-то сказал, что это не мое. Если я такое услышу, просто пройду дальше.