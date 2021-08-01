«Он убегал от меня, боялся». Российский боксер проиграл полуфинал Олимпиады и считает, что его засудили

Это был последний бой Имама Хатаева в любителях.

Олимпиада-2020. Бокс. Мужчины. До 81 кг. 1/2 финала

Имам Хатаев (Россия) — Бенджамин Уиттакер (Великобритания) — 1:4

26-летний Хатаев отлично шел по турнирной сетке. В 1/16 финала победил техническим нокаутом Мохамеда Асагира из Марокко, затем выиграл раздельным решением судей у казаха Бекзада Нурдаулетова (4-1), потом нокаутировал в третьем раунде Газимагомеда Джалилова, представляющего Испанию. Хатаев расценивался как один из фаворитов олимпийского турнира. Тем более что в Токио он бился не в свойственной себе бесшабашной манере, а действовал рационально — боксировал, а не рубился.

Соперником чеченца (к слову, Хатаев вышел в зал под гимн бойцовского клуба «Ахмат») стал британец Бенджамин Уиттакер, бронзовый призер ЧМ-2019, высокий (191 см) худощавый парень с длинными руками. Бенджамин выбрал, пожалуй, единственно правильную тактику — много двигался, держал дистанцию, бил на отходах.

Для Имама этот бой превратился в погоню. И пока он охотился за головой Уиттакера, тот попадал. В этом бою не было ни единого момента, когда британец боксировал первым номером, — Хатаев гонял его из угла в угол, но Бенджамину будто было нужно именно это. Нельзя сказать, что он уверенно выиграл бой, — ни в коем случае, поединок был равным — и все же Уиттакер выбросил достаточно точных ударов, чтобы убедить судей в своей победе. На судейских записках Имамов выиграл первый раунд, но проиграл второй и третий. Единственный, кто отдал российскому боксеру победу (причем во всех трех раундах), — марокканец Макфуни Абдельлатиф.

«Я доволен собой, я сделал все что мог, — сказал Хатаев журналистам после боя. — Со своей стороны я выполнил все, чтобы выиграть этот бой. Думаю, что я выиграл этот бой. Я не согласен с решением судей».

«Первый раунд [судьи] мне отдали. Второй — ну ладно, туда, — отметил боксер. — В третьем, считаю, я нанес больше ударов. Он просто бегал от меня».

В углу Хатаева были два тренера. Но самые громкие подсказки доносились из зала. «Он ссыт тебя!» — несколько раз на русском выкрикнул мужчина в маске.

«Да, Уиттакер боялся, — согласился Хатаев в разговоре с журналистами. — Он хотел, чтобы бой быстрее закончился».

По словам Имама, он доволен бронзой Олимпиады, но до турнира ставил перед собой цель выиграть золото. Бой с Уиттакером стал для него последним в любительской карьере, которая включает в себя 69 побед и 18 поражений. Теперь он намерен выступать только в профи.