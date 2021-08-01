Россия вышла в четвертьфинал Игр с первого места. Алекно провалился с Ираном

Россиян в плей-офф ждет Канада, а Иран Алекно сенсационно не попал в восьмерку лучших.

Олимпиада-2020. Волейбол. Мужчины. Групповой турнир

Россия — Тунис — 3:0 (25:20, 22:22, 25:16)

Очки в атаке — 42:31. На блоке — 8:8. Эйсы — 4:2.Самые результативные: Михайлов — 15, Волков — 10, Клюка — 7.

Россия ожидаемо легко разобралась с главной африканской волейбольной сборной — и гарантировала себе первое место в группе. Хотя, несмотря на кажущуюся простоту Туниса, Туомас Саммелвуо бросил в бой боевой состав. И даже когда все стало ясно, не спешил с заменами. Разве что в третьем сете вместо Артема Вольвича появился Ильяс Куркаев. А вот Павел Панков, Виктор Полетаев и Ярослав Подлесных даже по такой игре появлялись лишь эпизодически.

Особого смысла расписывать ход этого матча нет. Россия просто сделала то, что должна была. Без лишних нервов взяла три очка. И теперь может готовиться к четвертьфиналу. Тем более что соперник уже известен. Во вторник нам биться с Канадой.

Любопытно, что в Рио, пять лет назад, в первом раунде плей-офф наша сборная тоже попала на этого соперника. И совершенно спокойно, в трех партиях, завершила ту игру.

Самая сложная стадия

Безусловным фаворитом наша сборная будет и теперь. Канадцы — откровенные середняки. У них есть парочка локальных звезд. Особенно выделяется Шерон Вернон-Эванс — нападающий с сумасшедшим прыжком. А капитан сборной Джон Перрин представляет «Уфу». Но по именам это совершенно точно не тот подбор, который наводит ужас.

Вместе с тем удивить канадцы способны. Здесь, в Токио, они внезапно проиграли Японии, но зато затащили на тай-брейк итальянцев и хлопнули Иран Алекно — 3:0. Так что просто нам против них не будет совершенно точно.

Да и по уровню нервного напряжения четвертьфинал — это всегда самая сложная стадия.

Обидно и для Ирана, и для Алекно

Увы, в плей-офф мы не увидим Владимира Алекно. Хотя, казалось, что после яркой победы над двукратными чемпионами мира поляками Иран может замахнуться даже на полуфинал.

Время показало, что это достижение так и осталось единственным для азиатской сборной на турнире. Потом, как уже было сказано, последовало сухое поражение от все той же Канады и 1:3 от Италии. В воскресенье иранцы рубились с Японией — это был предельно принципиальный матч. Какая из сборных побеждает, та и идет в плей-офф. Причем с третьего места в группе. То есть минуя четвертьфинал с Россией. Иран вел 2:1, и казалось, за счет опыта дожмет хозяев. Но 22:25 и обидные 13:15...

Страшно представить, как этот результат воспримут в Иране. Там возлагались огромнейшие надежды на российского специалиста. И главная сильная сторона Алекно, как были уверены в Иране, — дух победителя. Их сборная частенько проигрывала концовки ключевых матчей, а Владимир Романович должен был стать именно тем элементом, с помощью которого ситуацию удастся переломить.

Однако все получилось максимально обидно и для Ирана, и для Алекно. 13:15 на тай-брейке решающего матча. Против абсолютно посильного соперника. Очень грустная и неожиданная развязка. Скорее всего, это был последний матч великого Владимира Алекно на Олимпийских играх.