Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ответил на вопросы журналистов после завершения первой половины Олимпиады.

По мнению главы ОКР, самый главный итог Олимпиады на сегодняшний день — это то, что в составе команды ОКР нет ни одного инфицированного коронавирусом. «Для нас это особенный предмет для гордости — для всей нашей делегации, для медицинского центра, организованного ФМБА. Врачи работают с утра до вечера, — отметил Поздняков. — Нас немного беспокоили бытовые условия. Как часто бывает на крупных мероприятиях, случаются технические огрехи. Они были исправлены. Оргкомитет ОИ делает все, чтобы создать все возможное для наших спортсменов. Много говорилось о кроватях. Никто к середине Олимпиады с них не упал, ни под кем они не сломались. Более того, организаторы поставили в деревне волонтеров, которые рассказывают, как эти кровати трансформируются, как подстраиваются под любой рост и так далее».

Лучше послушать специалистов

Поздняков поблагодарил всех спортсменов за участие в Олимпиаде.

— Комментировать спортивную составляющую можно бесконечно. Каждый успех нашей команды вы освещаете в СМИ, за что вам спасибо. Результаты соответствуют тем прогнозам, которые мы строили перед поездкой. В отдельных дисциплинах даже где-то более оптимистические, чем мы себе представляли. Команда работает как единое целое. Счастлив за спортсменов, которые завоевали медали, за их родных и близких.

Хочу сказать и слова благодарности тем спортсменам, которые по разным обстоятельствам не смогли завоевать медали в Токио. Но сам факт их участия в ОИ подтверждает высокий уровень их мастерства. Большая дружная олимпийская российская семья работает. И это наша общая с вами заслуга — что мы не разделяемся на спортсменов, тренеров, журналистов и т. д. Мы все представители нашей огромной державы. Уверен, вторая часть Олимпиады пройдет еще более успешно, — сказал Поздняков.

— С чем связан полный провал в дзюдо? — вопрос главе ОКР.

— Дзюдо принесло нам три бронзы. Это не тот результат, на который рассчитывала федерация. Но с причинами такого результата следует разбираться экспертам и специалистам. Я не являюсь таковым. Думаю, логично дождаться заседания тренерского совета и на экспертном уровне подвести итог.

— Как оцените выступление российских пловцов? Дмитрий Губерниев раскритиковал наши результаты в плавании.

— Я однозначно на стороне наших пловцов. Это замечательное выступление — две золотые медали. Понятно, что хочется все и сразу, но так не бывает. Нужно еще больше работать, чтобы появились новые золотые медали. Комментировать Губерниева нет смысла — он отстаивает свое мнение. Но он занимался академической греблей. Лучше послушать специалистов по плаванию.

Не в наших правилах нарушать свободу слова

— Мы со всех сторон слышим нападки на наших спортсменов. В чем причина?

— Причина совершенно очевидна — это успешное выступление наших спортсменов на ОИ. Большинство спикеров, выступающих на эту тему, предполагали, что без допинга они не могут выступать. А наши спортсмены своими поступками и результатами доказали обратное. Это лучший ответ на все нападки. Вчера мне очень понравился комментарий Марии Захаровой (главы департамента информации и печати МИД РФ. — Прим. «СЭ») на эту тему: «Видимо, западных коллег действительно раздражают даже олимпийские кольца, которых у западных стран на флагах нет, а на нашем — есть». Лучший ответ.

— Можно ли защитить спортсменов от постоянных провокационных вопросов и негативных комментариев?

— Не в наших правилах нарушать свободу слова. Скорее всего, это просто говорит о невысоком экспертном уровне. А второе, хочу посоветовать не читать на завтрак западных газет. А если нет других — никаких не читать.

— Есть ощущение, что американским спортсменам позволено немного больше, чем было бы позволено нам.

— Все спортсмены на Олимпиаде находятся в одинаковых условиях. Главная задача МОК — продвигать идею де Кубертена, мечтавшего сделать мир лучше через спорт. То, что некоторые спортсмены допускают такие комментарии... Я скажу по-другому: то, что наши таких комментариев не допускают, — это повод для нашей гордости.