Безумный день в легкой атлетике! Почему этот праздник на Олимпиаде обошел нас стороной?
Олимпиада-2020. Легкая атлетика.
Мужчины
100 м
1. Ламонт Марсель Джакобс (Италия) — 9,80
2. Фред Керли (США) — 9,84
3. Андре де Грассе (Канада) — 9,89
Высота
1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) и Джанмарко Тамбери (Италия) — по 2,37
3. Максим Недосеков (Белоруссия) — 2,37...
6. Михаил Акименко (Россия) — 2,33...
9. Илья Иванюк (Россия) — 2,30
Женщины
Тройной
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 15,67 (рекорд мира)
2. Патрисия Мамона (Португалия) — 15,01
3. Анна Пелетейро (Испания) — 14,87
Ядро
1. Гон Лицзяо (Китай) — 20,58
2. Равен Сандерс (США) — 19,79
3. Валери Адамс (Новая Зеландия) — 19,62.
На Олимпийских играх в Рио был шикарный турнир по легкой атлетике, но он прошел мимо России. По той простой и грустной причине, что никого из наших, кроме Дарьи Клишиной, туда не допустили. В Токио-2020 с российскими легкоатлетами тоже негусто. Их всего десять. Но зато сегодня выступали сразу трое. И благодаря этому наши телезрители увидели фантастический фейерверк результатов. Я даже не знаю, были ли прежде настолько напичканные потрясающими достижениями дни на олимпийских легкоатлетических турнирах.
Началось все с того, что Юлиан Рохас из Венесуэлы побила рекорд мира в тройной прыжке, стоявший 26 лет. Уже это — сумасшедшее по важности событие. Новое достижение — 15,67 м.
100 м без Болта — огонь!
Еще в этот вечер был финал королевской стометровки. Шок-контент начался еще в полуфиналах:
— кениец пробежал 10,0;
— нигериец — те же 10,0;
— главный фаворит турнира американец Тревон Броммел — все те же 10,0 (и пролетел мимо финала!);
— парень из ЮАР — 9,90;
— итальянец — 9,84;
— наконец, китаец — 9,83.
Все переживали по поводу того, вызовет ли какой-либо интерес финал 100 м без завершившего карьеру Усейна Болта. На деле же получилось, что в Токио-2020 прошел самый непредсказуемый финал в олимпийском спринте в истории.
Начался он, как и положено, с драмы. Фальстарт сделал британец — это автоматический дисквал. Потом, когда стартовать по правилам все-таки получилось, порвал заднюю нигериец. Африканская ракета не сумела финишировать.
А суперсенсационную победу одержал итальянец Марсель Джейкобс. Итальянец! В спринте! Не ямаец, не американец, а итальянец!
Его мама итальянка, а отец американец. Но в Штатах он прожил всего месяц. Все остальное время — в Италии. По-английски даже изъясняется с трудом. Пять лет назад Марсель выиграл чемпионат страны в длине — 8,07 м. Потом вообще был прыжок на 8,47 м! Но этот результат официально не засчитали, потому что ветер в спину превышал допустимую норму.
Через год он начал пробовать силы на 100 м. Но настоящий прорыв случился в этом году. Сначала победа на зимней «Европе» на 60 м (6,47), в мае — рекорд Италии на 100 м (9,95 м — никто прежде 10 сек в этой стране не менял), а теперь вот такое. Просто невероятно.
Величайший финал в высоте, но для нас это был не день Бэкхема
Ну а главный для нас финал дня проходил в секторе для прыжков в высоту. Михаил Акименко и Илья Иванюк были в числе фаворитов.
Но и здесь праздник пришел на итальянскую улицу.
Я, как прыгун в высоту в прошлом, могу точно сказать: это был один из величайших финалов в этом виде спорта в истории.
Десять человек прыгнули 2,30! Для сравнения: в Лондоне-2012 2,29 м хватило для серебра.
Потом семеро преодолели 2,33! Увы, среди них не оказалось Иванюка. Илья закончил на 2,30.
Думаете, на этом все?
Четверо взяли 2,35! Среди них — кореец и австралиец. А еще трое — Акименко, американец Харрисон и белорус Недосеков, — перенесли свои попытки на 2,37 м.
И этот тактический ход принес успех Недосекову. Максим справился с первой попытки, тем самым установив рекорд Белоруссии. Так же с первой выстрелил знаменитый Баршим и итальянец Тамбери. Который был фаворитом еще перед Рио, но буквально за две недели до старта получил тяжелейшую травму, после которой восстанавливался несколько лет. Акименко, к сожалению, в этот день к борьбе на таких запредельных высотах оказался не готов. Как и кореец с австралийцем.
2,39 м. Казалось, падет и этот рубеж. Но повторить олимпийский рекорд Чарльза Остина никому не удалось.
По попыткам у Баршима и Тамбери все было чисто, Недосеков несколько высот брал со второй попытки — поэтому у него бронза. Все ждали, что катарец и итальянец устроят перепрыжку. Но они, переговорив между собой, согласились... на два золота. По правилам такое не возбраняется. А они — друзья. Поэтому понять их можно.
Считаю, что это нечестно
— Считаю, что это нечестно и несправедливо по отношению к другим — они должны были перепрыгивать, — поделился своим мнением Акименко. — Но флаг им в руки. Решили как решили. Хотя я считаю, что это нечестно, где-где, а на Олимпийских играх надо бороться до последнего.
— Согласен, — поддержал товарища по команде Иванюк. — На Олимпиаде ты вписываешь свое имя в историю, поэтому два человека на первом месте — несерьезно. Это несправедливо по отношению к другим участникам. Почему не три?
Комментируя свое выступление, наши высотники пожали плечами. «К сожалению, сегодня мы были готовы вот так. Это был не день Бэкхема».
22161 голосов
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю