Безумный день в легкой атлетике! Почему этот праздник на Олимпиаде обошел нас стороной?

Итальянец выиграл 100 м, в высоте — два золота, в тройном — мировой рекорд!

Олимпиада-2020. Легкая атлетика.

Мужчины

100 м

1. Ламонт Марсель Джакобс (Италия) — 9,80

2. Фред Керли (США) — 9,84

3. Андре де Грассе (Канада) — 9,89

Высота

1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) и Джанмарко Тамбери (Италия) — по 2,37

3. Максим Недосеков (Белоруссия) — 2,37...

6. Михаил Акименко (Россия) — 2,33...

9. Илья Иванюк (Россия) — 2,30

Женщины

Тройной

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 15,67 (рекорд мира)

2. Патрисия Мамона (Португалия) — 15,01

3. Анна Пелетейро (Испания) — 14,87

Ядро

1. Гон Лицзяо (Китай) — 20,58

2. Равен Сандерс (США) — 19,79

3. Валери Адамс (Новая Зеландия) — 19,62.

На Олимпийских играх в Рио был шикарный турнир по легкой атлетике, но он прошел мимо России. По той простой и грустной причине, что никого из наших, кроме Дарьи Клишиной, туда не допустили. В Токио-2020 с российскими легкоатлетами тоже негусто. Их всего десять. Но зато сегодня выступали сразу трое. И благодаря этому наши телезрители увидели фантастический фейерверк результатов. Я даже не знаю, были ли прежде настолько напичканные потрясающими достижениями дни на олимпийских легкоатлетических турнирах.

Началось все с того, что Юлиан Рохас из Венесуэлы побила рекорд мира в тройной прыжке, стоявший 26 лет. Уже это — сумасшедшее по важности событие. Новое достижение — 15,67 м.

100 м без Болта — огонь!

Еще в этот вечер был финал королевской стометровки. Шок-контент начался еще в полуфиналах:

— кениец пробежал 10,0;

— нигериец — те же 10,0;

— главный фаворит турнира американец Тревон Броммел — все те же 10,0 (и пролетел мимо финала!);

— парень из ЮАР — 9,90;

— итальянец — 9,84;

— наконец, китаец — 9,83.

Все переживали по поводу того, вызовет ли какой-либо интерес финал 100 м без завершившего карьеру Усейна Болта. На деле же получилось, что в Токио-2020 прошел самый непредсказуемый финал в олимпийском спринте в истории.

Начался он, как и положено, с драмы. Фальстарт сделал британец — это автоматический дисквал. Потом, когда стартовать по правилам все-таки получилось, порвал заднюю нигериец. Африканская ракета не сумела финишировать.

А суперсенсационную победу одержал итальянец Марсель Джейкобс. Итальянец! В спринте! Не ямаец, не американец, а итальянец!

Его мама итальянка, а отец американец. Но в Штатах он прожил всего месяц. Все остальное время — в Италии. По-английски даже изъясняется с трудом. Пять лет назад Марсель выиграл чемпионат страны в длине — 8,07 м. Потом вообще был прыжок на 8,47 м! Но этот результат официально не засчитали, потому что ветер в спину превышал допустимую норму.

Через год он начал пробовать силы на 100 м. Но настоящий прорыв случился в этом году. Сначала победа на зимней «Европе» на 60 м (6,47), в мае — рекорд Италии на 100 м (9,95 м — никто прежде 10 сек в этой стране не менял), а теперь вот такое. Просто невероятно.

Величайший финал в высоте, но для нас это был не день Бэкхема

Ну а главный для нас финал дня проходил в секторе для прыжков в высоту. Михаил Акименко и Илья Иванюк были в числе фаворитов.

Но и здесь праздник пришел на итальянскую улицу.

Я, как прыгун в высоту в прошлом, могу точно сказать: это был один из величайших финалов в этом виде спорта в истории.

Десять человек прыгнули 2,30! Для сравнения: в Лондоне-2012 2,29 м хватило для серебра.

Потом семеро преодолели 2,33! Увы, среди них не оказалось Иванюка. Илья закончил на 2,30.

Думаете, на этом все?

Четверо взяли 2,35! Среди них — кореец и австралиец. А еще трое — Акименко, американец Харрисон и белорус Недосеков, — перенесли свои попытки на 2,37 м.

И этот тактический ход принес успех Недосекову. Максим справился с первой попытки, тем самым установив рекорд Белоруссии. Так же с первой выстрелил знаменитый Баршим и итальянец Тамбери. Который был фаворитом еще перед Рио, но буквально за две недели до старта получил тяжелейшую травму, после которой восстанавливался несколько лет. Акименко, к сожалению, в этот день к борьбе на таких запредельных высотах оказался не готов. Как и кореец с австралийцем.

2,39 м. Казалось, падет и этот рубеж. Но повторить олимпийский рекорд Чарльза Остина никому не удалось.

По попыткам у Баршима и Тамбери все было чисто, Недосеков несколько высот брал со второй попытки — поэтому у него бронза. Все ждали, что катарец и итальянец устроят перепрыжку. Но они, переговорив между собой, согласились... на два золота. По правилам такое не возбраняется. А они — друзья. Поэтому понять их можно.

Считаю, что это нечестно

— Считаю, что это нечестно и несправедливо по отношению к другим — они должны были перепрыгивать, — поделился своим мнением Акименко. — Но флаг им в руки. Решили как решили. Хотя я считаю, что это нечестно, где-где, а на Олимпийских играх надо бороться до последнего.

— Согласен, — поддержал товарища по команде Иванюк. — На Олимпиаде ты вписываешь свое имя в историю, поэтому два человека на первом месте — несерьезно. Это несправедливо по отношению к другим участникам. Почему не три?

Комментируя свое выступление, наши высотники пожали плечами. «К сожалению, сегодня мы были готовы вот так. Это был не день Бэкхема».