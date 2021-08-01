Из-за спорного судейского решения наши девушки проиграли тай-брейк, ведя в счете 12:8.

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина после выигрыша своей группы должны были выходить в четвертьфинал, но не сумели обыграть латышек Тину Граудину и Анастасию Кравченко — 21:16, 17:21, 13:15. Возможно, это самое болезненное поражение российских спортсменов на этой Олимпиаде. Девчонки легко взяли первый сет, а в третьем постоянно вели четыре очка — вплоть до счета 12:8. А затем впали в ступор. Решающим стало спорное очко над сеткой при счете 12:10, которое отдали латышками.

Россиянки спорили с китайским арбитром, но челлендж та не заказала, а свой был использован. В сердцах Надежда после взятия тайм-аута сказала: «Засудила! Ладно, ничего страшного». Оказалось, очень даже страшно.

Спорный момент в конце третьего сета. pic.twitter.com/GcOgR1Eqhy — Lublineс93 (@Lublinec931) August 1, 2021

Честно говоря, не так и просто здесь разглядеть чужой мяч. По мнению Ван, Макрогузова играла в него на чужой стороне площадки, но повторы такого однозначного ощущения не дают.

После матча девушки были настолько расстроены, что отказались общаться с немногочисленными российскими журналистами. Объяснимо — будучи 6-м номером мирового рейтинга, вылетать в 1/8 финала рановато. Латышки же куражились, улыбались и обнимались перед своей мини-латышской толпой. Поговорить вышел тренер сборной России Георгий Ряжнов.

Это нервы, они с ними не справились

— Георгий, что произошло в конце третьего сета? Был момент, когда эмоции ушли на споры с судьями.

— Сеточный мяч? Это не просмотровый момент, судья свистнула чужой мяч. Со своего ракурса мне было не видно. Возможно, что он все-таки был. Но по большому счету проиграли сами. Свои подачи должны были держать. Плюс доигровка, 12:9, можно было дожать. Холомина не снимается на идеальной передаче. Честно, я в шоке. Игра отдана.

— Очень хорошо все было в группе, это повлияло?

— Здесь необычные Олимпийские игры, без зрителей, в Рио было намного серьезнее. Не слышно было ничего совсем. А тут нервозность. Не хочу сказать, что они перегорели или не настроились. Это нервы, они с ними не справились. Одна ошибка, вторая, начинают перестраховываться, отжимать подачу, подаешь простую — другая команда забивает и чувствует уверенность. У нас так и получилось. Причина в этом — не хватило уверенности в концовке.

Ответственность увеличилась, отсюда ошибки вылезают

— Больше ничего не мешало?

— Нет... Последнюю игру в Сочи мы легко у них выиграли, там, конечно, были другие условия, дождь. Здесь настраивались, что они полезут, Олимпиада, поэтому и девчонок готовили к битве. Других факторов, кроме нервов, не было. На тренировках все было хорошо.

— У многих российских сборных проблемы с психологией. Кто-то к духовнику ходит. Может, вам тоже подобрать специалиста по душевному спокойствию?

— Да нет, об этом не думали. Девчонки еще молодые, первая Олимпиада. Может, первые три игры на подъеме действительно повлияли, ответственность увеличилась, отсюда ошибки вылезают. Мы разбираем игры, настраиваем на боевой лад. Здесь многие команды играют так. Женский волейбол сам по себе такой.

— Уже в нескольких видах спорта иностранные спортсмены говорили, что россиян на Олимпиаде в принципе не должно быть. В пляжном волейболе есть такие настроения?

— Нет, такого нет, я не замечал, девочки не говорили. Сами иностранные пары нам предлагают тренироваться. Бывает, мы даже не всегда хотим, потому что хочется паузу. Так что со всеми отношения нормальные.