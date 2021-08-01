Клишина вылетела, не выполнив ни одного результативного прыжка. Стоило ради этого ехать в Токио?

В лимитированной сборной России по легкой атлетике — первые потери. Одна из наших звезд заканчивает соревнования в больнице.

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не сумела отобраться в финал Олимпиады-2020, сорвав все три попытки в утренней квалификации. В первых двух прыжках 30-летняя спортсменка совершила заступы, а во время решающей третьей попытки — прервала разбег из-за травмы ноги. Прыжковый сектор она покинула на инвалидной коляске, не в состоянии идти самостоятельно. Дарья — первая спортсменка из сборной ОКР по легкой атлетике, завершившая выступление в Токио. Она входила в число десяти наших атлетов, допущенных до соревнований по ограниченной квоте. И результаты Клишиной на главном старте пятилетия можно назвать крайне неоднозначными.

Страх перед ковидом

С одной стороны — Дарье не повезло. Прыжки в первых попытках были хорошими и, если бы не заступы, она без проблем прошла бы в финал. Ну, а травма — это чистая лотерея, такое может случиться с каждым в самый неожиданный момент. С другой стороны — Клишина очень опытная спортсменка, выступающая на топ-уровне уже больше десяти лет. Оставлять возможность квалификации на последний прыжок — это огромный риск. А избегать повреждений в ключевые моменты карьеры — это часть работы элитного спортсмена. Клишина в любом случае не была главной фавориткой в борьбе за медали ОИ-2020 (хотя у нее пятый результат в текущем сезоне). Но, если после всех сложностей оформления путевки на Олимпиаду, не попадать в финал — зачем тогда вообще было ехать в Токио и занимать чье-то место в лимитированной российской десятке участников?

И здесь вопрос даже не к Дарье, а к рабочей группе Всероссийской федерации легкой атлетики, формировавшей состав команды на Игры-2020. Живущая в США спортсменка не участвовала в отборочном чемпионате России — по официальной версии из-за опасений заражения ковидом в процессе перелета из Америки. В сборную Клишина была включена благодаря единственному успешному мартовскому турниру во Флориде, где она дважды улетела за 7 метров. Был, правда, еще один июльский старт в США с прыжком на 6,79. От планов выступить этим летом на этапах Бриллиантовой лиги в Европе и на выставочном турнире в родной Твери Дарья отказалась — опять же из-за страха перед коронавирусом. После неудачной квалификации Клишиной в Токио пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко заявила ТАСС, что спортсменка не может ходить, и ждет отправки в больницу.

Недостаток соревновательной практики

Клишина — серебряный призер чемпионата мира 2017 года и — благодаря своему Instagram — одна из самых популярных легкоатлеток мира. Однако в Олимпиадами отношения у нее категорически не складываются. В 2012-м звездная прыгунья не смогла пройти отбор на Игры в Лондон, провалившись на чемпионате России. Несмотря на это Дарья еще долго оставалась в рейтингах самых красивых участниц Игр-2012 — западные СМИ никак не могли поверить, что мы не взяли такую спортсменку на Олимпиаду. Ну, а в Рио Клишина неожиданно оказалась единственной представительницей нашей страны, допущенной до старта. И все равно ей пришлось с огромным скандалом добиваться разрешения выступить.

Перед Олимпиадой-2016 международная федерация на фоне допингового скандала вокруг России объявила, что допустит до Игр только тех наших атлетов, кто проходил тестирование на запрещенные вещества за границей. Это требование успела выполнить только живущая в США Клишина. Однако уже в Рио международная федерация получила от докладчика ВАДА Ричарда Макларена письмо, в котором рассказывалось, что пробы Дарьи, взятые на московском чемпионате мира 2013 года, имеют признаки вскрытия — царапины на колбах и чужие ДНК в биоматериале.

Прямо на Олимпиаде состоялся арбитражный суд, постановивший, что обвинения Макларена не являются поводом для отстранения Клишиной. Несмотря на все переживания, Дарья после возвращения олимпийской аккредитации вышла в финал, но заняла там только девятое место с результатом 6,63. Ну, а после Игр-2016 выяснилось, что решение арбитража дает Клишиной возможность выступать на международных соревнованиях безо всяких дополнительных допусков. Она оказалась единственной российской спортсменкой, которой для заявки не требовалось подавать документы на нейтральный статус — он был у нее автоматически.

К сожалению, прекрасной возможностью стартовать без ограничений, о которой остальные российские атлеты могли только мечтать, Дарья пользовалась не часто — из-за травм и по личным причинам. И, возможно, именно недостаток соревновательной практики сыграл с ней в Токио роковую роль.