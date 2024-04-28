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Голевая компенсация за нулевое дерби. «Спартак» выиграл, «Локо» на этот раз не отыграл «минус два»

«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел на четвертое место в РПЛ
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Футболисты «Спартака» празднуют победу над «Локомотивом»
Футболисты «Спартака» празднуют победу над «Локомотивом».
Фото ФК «Спартак»
Красно-белые победили команду Галактионова и обошли железнодорожников в таблице.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:2
Локомотив

После невразумительного дерби с ЦСКА Слишкович радикально перекроил состав «Спартака»: переход на четыре защитника и шесть замен в стартовом составе. Изменение схемы можно считать вынужденным: красно-белые не сумели в кабинетах отбить дисквалифицированного Дуарте, а Джикия играть не готов. И тут неожиданность — пару Чернову в центре обороны составил Маслов, который больше года не выходил в старте в матчах РПЛ. Соболев на лавке, Рябчук на фланге защиты, Умяров и Литвинов в опорной зоне — такой состав сложно было прогнозировать. Но нельзя забывать о насыщенном графике «Спартака» — ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» в Кубке. Все это через два дня на третий, так что ротация вполне естественна.

Иван Обляков и&nbsp;Алексис Дуарте в&nbsp;матче ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo;. ЦСКА — «Спартак»: технологическое дерби. Колонка Казакова

Главная потеря у «Локомотива» — это перебравший карточек капитан Баринов. Его в центре заменил Митай. Зато вернулся в состав Морозов, дисквалификацию отбывший. Это все рабочие моменты, никаких революций от Галактионова. В том числе и по части использования профильного центрфорварда. Об этом много говорят, но тренер «Локо» снова начал без нападающего.

Футболисты «Спартака» Роман Зобнин и Тео Бонгонда
Роман Зобнин и Тео Бонгонда.
Фото ФК «Спартак»

Матч ЦСКА и «Спартака» в четверг настолько впечатлил, что даже на третий день продолжаешь сравнивать весь футбол с той «феерией». И тут, понятно, любое сравнение не в пользу нулевого дерби. Тогда первого удара по воротам нам пришлось ждать аж 80 минут, а здесь это случилось уже на пятой — Зобнин подключился и напряг Лантратова. В целом футбол был не самым выдающимся с точки зрения качества, но скучно не было. «Локо» был более инициативен и должен был открывать счет. Глушенков разогнал атаку, и сместившийся в центр Пиняев не попал в угол.

Концовка тайма осталась за «Спартаком». Сначала Угальде и Лантратов создал красивейший момент: костариканец здорово пробил с носка с линии штрафной, вратарь в эффектном броске вытащил мяч из-под перекладины. И после этого углового «Спартак» заработал пенальти: после удара Зобнина мяч попал в отставленную руку Сильянова. Случайность, но при этом момент настолько очевидный, что Левников сразу указал на точку — без наушника и монитора. Редкость для современного футбола. Пенальтистом у «Спартака» оказался Бонгонда, и реализовал он свою попытку уверенно.

Красно-белые при Слишковиче пропускают действительно мало, но «Локо» — самая волевая команда, для которой 0:1 и даже 0:2 — вообще не проблема. Второй тайм должен был показать, как будут сочетаться два этих факта.

Галактионов в перерыве сделал то же самое, что и в Нижнем, где «Локо» в середине недели сделал 3:2 из 0:2, — выпустил центрфорварда Сулейманова. И он забил сразу же. Скидку на своего нападающего на пустые ворота сделал Сильянов, отмазавшись тем самым за пенальти. «Спартак», кстати, впервые пропустил после углового в этом чемпионате.

Насколько легко «Спартак» упустил преимущество, настолько же — снова вышел вперед. Гол получился из ничего — из тягучей позиционной атаки, которых десятки за матч и которые обычно ни к чему не приводят. Но тут Литвинов выполнил идеальную подачу, и набежавший Медина забил головой. Через 10 минут пришел третий гол «Спартака». Красно-белые поймали соперника на контратаке, Бонгонда вывел Хлусевича один на один, и тот переиграл Лантратова.

«Минус два» — «Локо» оказался в своей стихии. Галактионов продолжил вводить в игру нападающих. Сулейманов забил через шесть минут, Сарвели потребовалось семь — ему удался сложный удар от газона после очередного пожара в штрафной «Спартака». На концовку в игру был брошен даже Дзюба, которого мы уже привыкли видеть на скамейке запасных. И который всегда много забивал бывшей команде, в том числе и лишил красно-белых победы в первом круге. Но не в этот раз — хозяева сдержали волевой «Локо» и забрали три очка.

Пожалуй, в этой игре мы увидели наименее прагматичный матч «Спартака» за недолгий период при Слишковиче. Как и неделю назад в Ростове, команда много забила, и среди авторов голов оказались те, от кого при Абаскале уже не ждали никакой пользы. Хлусевич отличался по большим праздникам, Бонгонда ярко начал и быстро растворился, Медину критиковали едва ли не жестче всех. Делать выводы рано, да и слишком сумбурным получился этот матч с «Локо», но тенденция намечается — «Спартак» потихоньку оживает. И что еще важно, красно-белые обходят железнодорожников в таблице и поднимаются на четвертую строчку. До «Динамо» теперь два очка; у «Спартака» хорошие шансы побороться за бронзу.

«Локо» остается парадоксальной командой: невразумительные первые таймы и практически гарантированно яркие вторые. Команда Галактионова забила уже 30 мячей после перерывов! Простой вопрос — а что мешает так играть в первом?

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
11
19
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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 21 1 3
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Кирилл Гоцук

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 22 1 3
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