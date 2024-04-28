Максим Алланазаров — о перспективах Владимира Слишковича в «Спартаке».

Мнение

«Спартак» избавляется от наследия Абаскаля. Слишкович вдохнул в красно-белых жизнь.

Рад за Слишковича. Буду его поддерживать. Кажется, что он неплохо разобрался с тем материалом, который достался ему после Абаскаля. Не удивлен, что лысый босниец конфликтовал с рыжим испанцем по поводу видения игры, она действительно изменилась.

Конечно, проблески игры пока эпизодические, и говорить о какой-то стабильности рановато, но если все так пойдет, то Слишковича можно будет оставить и не искать от добра добра. Я бы принял такое решение, если команда возьмет бронзу и дойдет минимум до финала Кубка.

У текущего состава «Спартака» проблема с лидерами. Их как будто нет ни на поле, ни в раздевалке. Слишковичу будет важно найти человека, который сможет повести за собой партнеров. Если таким игроком у боснийца станет Хесус Медина, это будет максимально иронично.

Парадоксально, но после ухода Абаскаля у «Спартака» начинают появляться хоть какие-то игровые связи на поле. Явно же вырисовывается связка Медина - Бонгонда. Пока явной видится только она, но надо же с чего-то начинать. Управление игрой заменами у Слишковича также сильнее, чем у Абаскаля.

Кажется, вариант развития событий, при котором Слишкович останется тренером «Спартака» в будущем, выглядит для клуба максимально выгодным. Руководству не придется давать новому тренеру время на адаптацию, и можно будет сконцентрировать все силы на усилении состава. А игроки смогут избежать шока от прихода нового тренера, который снова поменяет все под себя.

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