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Сегодня, 19:15

Если «Спартак» возьмет бронзу и выйдет в финал Кубка — Слишковича нужно оставлять!

«Спартак» не проигрывает при Слишковиче в РПЛ 7 матчей подряд
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Владимир Слишкович и Роман Зобнин
Владимир Слишкович и Роман Зобнин.
Фото ФК «Спартак»
Максим Алланазаров о перспективах Владимира Слишковича в «Спартаке».

Мнение

«Спартак» избавляется от наследия Абаскаля. Слишкович вдохнул в красно-белых жизнь.

Рад за Слишковича. Буду его поддерживать. Кажется, что он неплохо разобрался с тем материалом, который достался ему после Абаскаля. Не удивлен, что лысый босниец конфликтовал с рыжим испанцем по поводу видения игры, она действительно изменилась.

Конечно, проблески игры пока эпизодические, и говорить о какой-то стабильности рановато, но если все так пойдет, то Слишковича можно будет оставить и не искать от добра добра. Я бы принял такое решение, если команда возьмет бронзу и дойдет минимум до финала Кубка.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют победу над &laquo;Локомотивом&raquo;. Голевая компенсация за нулевое дерби. «Спартак» выиграл, «Локо» на этот раз не отыграл «минус два»

У текущего состава «Спартака» проблема с лидерами. Их как будто нет ни на поле, ни в раздевалке. Слишковичу будет важно найти человека, который сможет повести за собой партнеров. Если таким игроком у боснийца станет Хесус Медина, это будет максимально иронично.

Парадоксально, но после ухода Абаскаля у «Спартака» начинают появляться хоть какие-то игровые связи на поле. Явно же вырисовывается связка Медина - Бонгонда. Пока явной видится только она, но надо же с чего-то начинать. Управление игрой заменами у Слишковича также сильнее, чем у Абаскаля.

Кажется, вариант развития событий, при котором Слишкович останется тренером «Спартака» в будущем, выглядит для клуба максимально выгодным. Руководству не придется давать новому тренеру время на адаптацию, и можно будет сконцентрировать все силы на усилении состава. А игроки смогут избежать шока от прихода нового тренера, который снова поменяет все под себя.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
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 - : -
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Джон Кордоба

Краснодар

 14
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Константин Тюкавин

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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Динамо

 8
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ЦСКА

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