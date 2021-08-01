Олимпийская чемпионка Ирина Привалова прокомментировала выступление на Играх в Токио Дарьи Клишиной, которая получила травму в квалификации и не прошла в финал.

Наши легкоатлеты, которых на Играх всего десять, уже понесли первую потерю. Дарья Клишина в квалификации прыжков в длину сделала два заступа, а третью попытку не смогла закончить из-за травмы задней поверхности бедра. Выступление Клишиной неоднозначное, учитывая, что она занимала в десятке чье-то место. А сезон Дарья проводит очень странный. Лучший результат 7,01 датирован мартом, а с тех пор она выступала только на небольшом турнире в США в июле. Пропустив по непонятной причине и все этапы «Бриллиантовой лиги», и отборочный чемпионат России.

— Произошел несчастный случай, — заявила «СЭ» исполняющая обязанности главы ВФЛА Ирина Привалова. — Даша травмировалась и закончила выступления. Конечно, мы желаем ей здоровья. Ситуация очень непростая, и я думаю, боль, что все так вышло, будет преследовать Дашу еще очень долго.

Не понимали, в каком состоянии Клишина едет на Олимпиаду

— Что происходит с Клишиной? Травма ведь получена явно не на ровном месте.

— Даша приехала в Токио раньше всех, должна была уже акклиматизироваться. У нее грамотный тренер, да и сама она уже обладает большим опытом. Изначально действительно планировалось, что она приедет выступать в Россию, а также будет участвовать в международных соревнованиях. Но потом все поменялось. Реально мы не понимали, в каком состоянии она едет на Олимпиаду. Опасения, конечно, были.

— Зачем тогда ее включили в состав «десятки»?

— Потому что она по сезону имеет высокий результат (7,01. — Прим. «СЭ») и объективно проходила в состав. Если бы мы ее не включили, это было бы необъяснимо.

— Вы пытались выяснить, почему она не выступает и что вообще с ней происходит?

— Конечно, пытались. Юрий Михайлович Борзаковский (главный тренер национальной сборной. — Прим. «СЭ») постоянно был с ней на связи. Она говорила, что не хочет лететь в Европу, потом где-то в США отменили соревнования... Но тут важно понимать, что ни один спортсмен мирового уровня не поедет на Олимпиаду просто так, заранее понимая, что выступит плохо. Это сумасшедший удар по имиджу и, главное, по самолюбию. Видеть, как все прыгают, а ты нет — это кошмар. Поэтому мы с Борзаковским априори исходили из того, что раз Даша хочет ехать, то она будет готова.

Клишиной не хватило соревновательного опыта

— Травма — это все-таки случайность и может случиться с каждым. Но как вы объясните два заступа в квалификации? Обычно ведь здесь так не рискуют и сначала делают хотя бы одну зачетную попытку?

— Такое бывает. Возможно, Даша перенервничала. Всегда ведь хочется показать максимально хороший результат. И груз ответственности она не могла не чувствовать. По прыжкам видно было, что она готова хорошо. Но тут как раз могло не хватить соревновательного опыта. После первого заступа почувствовать свой прыжок, чуть отнести разбег... А тут ты срываешься и снова заступаешь. А когда остается всего одна попытка, там уже такие железные нервы надо иметь...

— Есть ощущение, что существует проблема коммуникации между ВФЛА и командой Клишиной.

— Нет, Даша всегда была на связи с тренерским штабом и, в принципе, предоставляла всю информацию, которую мы просили. Но, конечно, одно дело — общаться с человеком глаза в глаза, а другое — созваниваться через океан. Это объективная проблема.

— За всю карьеру у Клишиной был всего один успешный главный старт — чемпионат мира-2017, где она взяла серебро. Почему так? Проблема в психологии?

— Реализоваться в прыжках сложнее, чем в том же спринте. Там ты, если готов, то пробежишь. А вот воевать с планкой — совсем другое. Но чтобы понять, есть ли проблема, нужно общаться с самой Дашей и ее тренером. Я думаю, они сами способны определить момент, когда понадобится помощь.