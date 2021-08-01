20-летняя Анастасия Ильянкова великолепно использовала свой единственный шанс завоевать олимпийскую награду и выиграла серебро в упражнениях на разновысоких брусьях.

Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Отдельные виды. Финалы

Мужчины. Вольные упражнения

1. Артем Долгопят (Израиль) — 14,933

2. Райдерлей Сапата (Испания) — 14,933

3. Сяо Жуотен (Китай) — 14,766...

7. Никита Нагорный (Россия) — 13,066



Женщины. Опорный прыжок

1. Ребека Андраде (Бразилия) — 15,083

2. Майкайла Скиннер (США) — 14,916

3. Е Сеочон (Корея) — 14,733...

5. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,683

6. Лилия Ахаимова (Россия) — 14,666



Мужчины. Конь

1. Макс Уитлок (Великобритания) — 15,583

2. Ли Чи Кай (Тайвань) — 15,400

3. Казума Кайя (Япония) — 14,900

4. Давид Белявский (Россия) — 14,833



Женщины. Брусья

1. Нина Дервал (Бельгия) — 15,200

2. Анастасия Ильянкова (Россия) — 14,833

3. Суниса Ли (США) — 14,500...

8. Ангелина Мельникова (Россия) — 13,066

Вообще-то в первый день финалов отдельных видов мы ждали медалей, прежде всего от героев турнира в целом — Ангелины Мельниковой и Никиты Нагорного. Тем более что Ангелина выступала в обоих финалах — опорном прыжке и на брусьях, а Нагорный выходил на вольные упражнения. Там у него максимально сложная программа и коронный элемент, названный в его честь.

Никита Нагорный. Фото AFP

Нагорный: я облажался, нельзя так выступать

Надежда Никиты Нагорного на второе золото Токио разбилась в хлам уже в первые секунды олимпийского турнира. Свой коронный и именной элемент — тройное сальто назад прогнувшись — Никита недокрутил и вылетел за ковер. Дальше мечтать о медалях было бессмысленно. Конкурировать с узкими специалистами вольных Нагорный мог только при условии идеального исполнения.

Тут нужно еще вспомнить, что Нагорный живет в Токио в сумасшедшем графике. За неделю он трижды делал полную программу многоборья, причем с диким напряжением и полной выкладкой. А например, новый олимпийский чемпион — Артем Долгопят из Израиля — специализируется только на вольных и многоборье не делал.

У Долгопята, кстати, была бешеная поддержка трибун и даже соперников. Израильский комментатор, кажется, был не в курсе, что во время исполнения упражнения принято замолкать, и кричал без остановки на зависть Дмитрию Губерниеву. Его можно понять: это всего вторая олимпийская медаль за всю историю Израиля. Хотя Долгопят уже брал в этой дисциплине серебро чемпионата мира и, в принципе, считался одним из фаворитов.

— Грустно, обидно, а что поделать, — сказал Нагорный. — Я на этот раз облажался. Это не те соревнования, где можно пробовать программу. Здесь нужно выходить и делать. У меня была задача попасть в финал и делать здесь эту программу. Усталость? Да ну... Если ты не можешь, не тянешь — ну, не выступай тогда. Нельзя выходить так, как я вышел. Можно, конечно, сказать, что уже есть золотая медаль, есть личная медаль... Но все равно. Буду готовиться, есть день на отдых, а потом финал на опорном прыжке, где я действующий чемпион мира.

Анастасия Ильянкова. Фото AFP

Ильянкова поддержала традиции на брусьях

В женской гимнастике конкуренция с узкими специалистами на снарядах все-таки не такая сумасшедшая, поэтому наша многоборка Ангелина Мельникова выступала в обоих финалах дня — на опорном прыжке и брусьях. Обе попытки прыжка Ангелина исполнила относительно чисто, но по сложности объективно не могла претендовать на награды. Так что главной картинкой дня здесь осталось то, как гимнастки утешали американку Джейд Кэрри. Она неудачно исполнила оба прыжка и в итоге расплакалась. Ее обнимали все — наши Мельникова с Лилией Ахаимовой в том числе, а на трибуне переживала Симона Байлз.

Давид Белявский стал четвертым на коне, но это тот случай, когда место следом за пьедесталом — вообще не поражение.

— Я вышел в финал с последним, восьмым результатом. И если бы все ребята сделали свои программы, то примерно там же и остался бы, — честно признался Давид.

Ну а потом настала очередь брусьев. Последние две Олимпиады в Лондоне и в Рио золото здесь выигрывала великолепная Алия Мустафина. Да и вообще брусья — наш коронный снаряд, их любила еще Светлана Хоркина. Ильянкова безошибочно сделала свой набор и выиграла серебро. О поражении в борьбе за золото тут точно речи не идет. По сложности Настя уступила бельгийке Нине Дерваль целых четыре десятых балла.

Зато совсем чуть выиграла у ставшей бронзовым призером чемпионки многоборья Сунисы Ли. Байлз на трибуне была не совсем довольна. Зато Мустафина у телевизора — еще как.