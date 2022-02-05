Дайджест по турнирам на Олимпиаде в Пекине

Собрали для вас самое главное о турнирах на зимних Играх в одном материале.

В Пекине официально стартовали зимние Олимпийские игры-2022, которые продлятся до 20 февраля. «СЭ» собрал для вас всю основную информацию по расписаниям и участникам в одном материале.

Хоккей

Традиционно на зимних Олимпийских играх одним из главных турниров является хоккейный. Детальная информация о составах команд, а также предлагаем вам ознакомиться с расписанием матчей.

Еще в Пекине сразятся между собой и женские команды. «СЭ» рассказывает подробнее о хоккейном турнире среди женщин.

Фигурное катание

Турнир среди фигуристов второй по популярности в зимних Играх. Он пройдет с 4 по 20 февраля. Сначала фигуристы сражаются в командном турнире, а затем с 8 февраля начнутся личные соревнования.

Всего к соревнованиям допускается 148 спортсменов: 74 мужчины и 74 женщины. Каждый НОК может выставить не более трех спортсменов или пар в отдельных соревнованиях. Узнать еще больше о фигурном катании на Играх в Пекине.

Биатлон

Мы написали все детально и об олимпийском турнире по биатлону. Биатлонисты выступят в период с 5 по 19 февраля. Всего будет разыграно 11 комплектов медалей. Россию представят: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Евгения Буртасова.

Лыжный спорт

С 5 по 20 февраля на Олимпиаде-2022 состоятся соревнования по лыжным гонкам. Среди лыжников разыграют 12 комплектов наград. Выйти на старт в Пекине смогут 296 спортсменов — 148 мужчин и 148 женщин. Каждый НОК имеет право заявить на Игры максимум 16 спортсменов. Подробнее о лыжном спорте в Пекине.

Фристайл

Соревнования по фристайлу — одни из самых захватывающих. Они пройдут с 3 по 19 февраля. В программу Олимпиады-2022 включены шесть дисциплин (могул, акробатика, ски-кросс, соревнования по хафпайпу, слоупстайл и биг-эйр), в которых разыграют 13 комплектов наград. Больше о турнире по фристайлу читайте на «СЭ.

Керлинг

Соревнования по керлингу состоятся в период с 2 по 20 февраля. За медали будут бороться по 10 стран в каждой дисциплине, а всего разыграют по три комплекта наград среди мужчин, женщин и смешанных пар. Сборная ОКР выступит в мужской и женской дисциплинах. Еще больше информации о керлинге на Олимпиаде 2022.

Бобслей

С 13 по 20 февраля болельщиков Олимпиады будет радовать турнир по бобслею. Соревнования пройдут в Национальном санно-бобслейном центре в Яньцине. Впервые в истории Игр будут разыграны медали в монобобе. Подробнее о турнире по бобслею.

Санный спорт

Олимпийский турнир по санному спорту пройдет с 5 по 10 февраля. В рамках соревнований разыграют четыре комплекта наград. Олимпийские квоты получили 35 мужчин, 35 женщин и 18 пар двоек. В одиночных дисциплинах страна может быть представлена максимум тремя спортсменами, а в соревнованиях двоек — двумя экипажами.

Сборная Олимпийского комитета России получила максимальную квоту — три мужчины и три женщины на одноместных санях, а также две мужские двойки. Все о санном спорте в Пекине.

Шорт-трек

Соревнования по шорт-треку будут проходить с 5 по 16 февраля. Всего разыграют девять комплектов наград (по четыре у мужчин и женщин, один — в смешанной дисциплине). В Пекине в олимпийскую программу добавили еще и смешанную эстафету на дистанции 2000 метров. В соревнованиях будут участвовать 112 спортсменов (56 мужчин и 56 женщин). Узнать больше о шортрекистах на Олимпийских Играх 2022 .

Горные лыжи

«СЭ» подробнее рассказал о соревнованиях горнолыжников на Олимпиаде, которые состоятся с 6 по 19 февраля в горнолыжном центре Янцинь. Разыграют 11 комплектов медалей, включая командные соревнования. Спортсмены сразятся в шести дисциплинах: слалом, гигантский слалом, супергигантский слалом, скоростной спуск, альпийская комбинация и командные соревнования.

Сноуборд

Олимпийские соревнования среди сноубордистов пройдут с 5 по 15 февраля. В этом виде спорта будет разыграно 11 комплектов наград: пять у мужчин и пять у женщин, а также впервые в истории ОИ — в смешанной дисциплине по борд-кроссу. От России вновь выступит двукратный олимпийский чемпион Вик Уалд. Еще больше о сноубордистах в Пекине.

Скелетон

Также мы написали главное о турнире скелетонистов на Олимпиаде, который состоится с 12 по 14 февраля. В Пекине будет разыграно два комплекта наград, а всего выступят 50 спортсменов (25 мужчин и 25 женщин).

Конькобежный спорт

Соревнования среди конькобежцев пройдут с 5 по 19 февраля, где разыграют 14 комплектов наград. В Пекине впервые в истории у мужчин и женщин выступит одинаковое количество спортсменов (по 83 представителя). Максимальная квота для каждого НОК равна девяти. Россияне же завоевали 16 мест — по восемь у мужчин и у женщин. «СЭ» подробнее рассказал о турнире конькобежцев.

Прыжки на лыжах с трамплина

Захватывающим будет и турнир по прыжкам на лыжах с трамплина. За медали поборются 105 спортсменов (65 мужчин и 40 женщин). Россияне получили максимальную квоту — в Пекине выступят пять мужчин и четыре девушки.