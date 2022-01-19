Гид по Олимпиаде-2022: все, что надо знать о турнире по бобслею в Пекине

Расписание бобслейных соревнований по бобслею, регламент, правила и фавориты.

Турнир по бобслею на Олимпийских играх-2022 состоится с 13 по 20 февраля. Соревнования пройдут в Национальном санно-бобслейном центре в Яньцине.

Правила и особенности бобслея

Бобслей — дорогой вид спорта. Цена одного боба вместе со всеми деталями может достигать до 100 тысяч евро, а коньки — 10 тысяч евро. Бобы бывают одноместные, двухместные и четырехместные. Максимальная скорость, которую может набрать боб, — 150 км/ч, но на соревнованиях эти показатели, как правило, ниже. Длина трассы (которая также используется скелетонистами и саночниками) составляет от 1500 до 2000 м. На ней должно быть 15 виражей с минимальным радиусом в 8 м. Перепад высот — от 130 до 150 м.

Бобслейный экипаж состоит из пилота, который управляет бобом, а также ответственного за тормоз, сидящего сзади. В четверках есть еще два разгоняющих (пушера). В монобобе все эти функции выполняет один пилот. Команда сначала разгоняет боб, а затем всему экипажу нужно на ходу быстро занять свои места. В соревнованиях команды совершают по четыре заезда, а затем их результаты суммируются. Победу одерживает та команда, которая набирает наименьшее время за все четыре заезда.

Экипаж Максима Андрианова. Фото Getty Images

Олимпийская история бобслея

История этого зимнего вида спорта начинается с 1896 года, когда основали клуб бобслеистов в Швейцарии. Первые трассы стали появляться в Германии и Австрии с 1908 года.

Бобслей впервые был включен в соревновательную программу Олимпийских игр в 1924 году. Тогда в Шамони состоялся турнир только в четверках. В двойках начали состязаться с ОИ-1932. Интересно, что на Играх-1928 в Санкт-Морице выступали не четверки, а пятерки. При этом гонщики не сидели в бобах, а лежали. Этого вида спорта не было в программе только на Олимпиаде-1960 в Скво-Вэлли (Калифорния) из-за того, что организаторы главных стартов четырехлетия отказались строить трассу.

В Солт-Лейк-Сити впервые в бобслее дебютировали женщины, до 2002 года состязались только мужчины. До 2022-го разыгрывались три комплекта наград (мужские экипажи-двойки, женские экипажи-двойки и мужские экипажи-четверки), а в Пекине впервые в истории женщины сразятся в новой дисциплине — монобоб.

Больше всего золотых олимпийских медалей в бобслее завоевала сборная Германии (13), а немцы Андре Ланге и Кевин Куске являются самыми титулованными спортсменами. Они выиграли по четыре награды высшей пробы. Среди женщин две золотые медали завоевала канадско-американская бобслеистка Кейли Хамфрис.

Российские бобслеисты. Фото Getty Images

Результаты россиян

В советское время бобслеисты выиграли несколько наград на Олимпийских играх — в основном силами литовских экипажей, которые готовились на трассе в Сигулде. На ОИ-1984 экипаж Зинтиса Экманиса (Латвия) и Владимира Александрова (Россия) завоевал бронзовую медаль. Уже через четыре года в Калгари латыш Янис Кипурс и россиянин Владимир Козлов стали чемпионами Олимпиады в двойке, а в четверке они вместе с Гунтисом Осисом и Юрисом Тоне (оба из Латвии) завоевали бронзовые награды.

Сборная России во главе с Александром Зубковым завоевала серебро в четверках в Турине, а в Ванкувере в двойках — бронзу. На домашней Олимпиаде в Сочи Зубков выиграл два золота — в двойке с Алексеем Воеводой и четверке с Алексеем Негодайло, Дмитрием Труненковым и Алексеем Воеводой. После допингового скандала в 2017 году МОК сначала пожизненно отстранил всех четверых от участия в Олимпиадах и лишил их золотых медалей. Позже Труненкова и Негодайло оправдали, а Зубкову и Воеводе Спортивный арбитражный суд (CAS) изменил только решение о пожизненном отстранении от ОИ на отстранение на одни лишь соревнования в Пхенчхане. Медали не вернули никому. Зубков с решением CAS не согласился из-за отсутствия доказательной базы и подал апелляцию. В 2018 году Московский городской суд восстановил Зубкова в статусе олимпийского чемпиона, но только на территории РФ, что позволяет ему сохранить пожизненную президентскую стипендию. При этом ОКР с этим решением не согласился.

Российские бобслеисты. Фото Getty Images

Бобслей на ОИ-2022

В Пекине впервые в истории разыграют в бобслее четыре комплекта наград: мужские и женские двойки, четверки и монобоб (новая дисциплина). Участие примут те команды, которые занимают высокие места в рейтинге Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Три экипажа в четверках имеют право представить две страны, у которых третьи пилоты занимают лидирующие позиции в рейтинге. По два экипажа — 7 стран, вторые пилоты которых владеют преимуществом в рейтинге. А один экипаж — 10 стран у двоек и 8 стран у четверок, чьи лучшие пилоты занимают самые высокие места в общем списке.

У женщин схема следующая: три экипажа-двойки могут делегировать только 2 страны, третьи пилоты которых лидируют в мировом рейтинге. Два экипажа — 4 страны, где лидируют вторые пилоты, а один экипаж — 6 стран у двоек и 12 стран в монобобе, где их лучшие пилоты занимают высшие места.

Страны — участницы ОИ-2022. Фото «СЭ»

Согласно регламенту турнира, победители во всех четырех дисциплинах определяются по сумме четырех прокатов.

Фаворитами традиционно считаются немецкие бобслеисты. Германию представят двукратный олимпийский чемпион Франческо Фридрих и четырехкратный чемпион мира Йоханнес Лохнер, а среди женщин — трехкратный серебряный призер ЧМ Ким Калики и чемпионка мира Штефани Шнайдер. Также стоит следить за олимпийским чемпионом из Канады Джастином Криппсом и американкой Келли Хамфрис, которая не только является двукратной олимпийской чемпионкой, но и первой в истории бобслея чемпионкой мира в монобобе.

Состав сборной России

Мужская команда. Пилоты: Ростислав Гайтюкевич и Максим Андрианов; разгоняющие: Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев и Дмитрий Лопин; запасной: определится позднее.

Женская команда. Пилоты: Надежда Сергеева (выступит в двойках и монобобе) и Анастасия Макарова; разгоняющие: Юлия Беломестных и Елена Мамедова; запасная: Юлия Егошенко.

Расписание соревнований в Пекине (время начала указано московское)

13 февраля

4.30. Женщины. Монобоб. 1-й заезд

6.00. Женщины. Монобоб. 2-й заезд

14 февраля

4.30. Женщины. Монобоб. 3-й заезд

6.00. Женщины. Монобоб. 4-й заезд

15.05. Мужчины. Двойки. 1-й заезд

16.40. Мужчины. Двойки. 2-й заезд

15 февраля

15.15. Мужчины. Двойки. 3-й заезд

16.50. Мужчины. Двойки. 4-й заезд

18 февраля

15.00. Женщины. Двойки. 1-й заезд

16.30. Женщины. Двойки. 2-й заезд

19 февраля

4.30. Мужчины. Четверки. 1-й заезд

6.05. Мужчины. Четверки. 2-й заезд

15.00. Женщины. Двойки. 3-й заезд

16.30. Женщины. Двойки. 4-й заезд

20 февраля

4.30. Мужчины. Четверки. 3-й заезд

6.20. Мужчины. Четверки. 4-й заезд