Гид по Олимпиаде-2022: все тайны турнира лыжников в Пекине

Расписание соревнований по лыжному спорту, регламент, фавориты и состав сборной России.

Зимняя Олимпиада будет проходить в столице КНР с 4 по 20 февраля. С 5 по 20 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по лыжным гонкам. Среди лыжников разыграют 12 комплектов наград.

История и стили лыжных гонок

Норвежцы были первой нацией, проявившей интерес к лыжному спорту. Норвежский военачальник Ганс Эмахузен в 1733 году издал указ о лыжной подготовке армейских чинов с упором на спортивную составляющую. Спустя 34 года в 1767 году состоялись первые в истории соревнования по всем известным на то время лыжным дисциплинам.

Затем примеру норвежцев последовали шведы и финны, позже увлечение гонками возникло и в Центральной Европе. В конце XIX — начале XX века во многих странах появились национальные лыжные клубы. В 1924 году была создана Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Основные стили передвижения на лыжах — классический и свободный (коньковый).

Первоначально к классическому стилю относятся те виды передвижения, при которых практически всю дистанцию лыжник проходит по предварительно подготовленной лыжне, в которой две параллельные колеи. Классические лыжные ходы разделяют по способу отталкивания палками на попеременные и одновременные.

Свободный стиль подразумевает, что лыжник сам волен выбирать способ передвижения по дистанции, но поскольку классический ход уступает в скорости коньковому, свободный стиль является, по сути, синонимом конькового хода. Коньковые способы передвижения широко используются с 1981 года, когда финский лыжник Паули Сиитонен, которому тогда было уже за 40, впервые применил его в соревнованиях — в гонке на 55 км — и выиграл.

Олимпийская история

Соревнования по лыжным гонкам среди мужчин были включены в программу с I Олимпийских зимних игр 1924 года в Шамони (Франция), среди женщин — с VI Олимпийских игр 1952 года в Осло (Норвегия).

Первой отечественной чемпионкой в истории женских лыжных гонок (в 1956 году в Кортина д'Ампеццо) стала советская спортсменка Любовь Баранова (Козырева).

Самыми титулованными отечественными лыжниками являются шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова (еще три серебра), пятикратная победительница Олимпиад Лариса Лазутина, четырехкратные олимпийские чемпионы Николай Зимятов, Галина Кулакова, Раиса Сметанина. Нынешний главный тренер сборной России и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выиграла три золотые олимпийские медали.

В 1998 году женская сборная России установила рекорд, выиграв все соревнования, проводившиеся в Нагано. Трехкратным чемпионом Нагано стала Лазутина, выигравшая гонки на 5 километров классическим стилем, 10 километров свободным стилем и эстафету.

За всю историю Олимпийских игр 42 советских и российских спортсмена добивались успеха в соревнованиях по лыжным гонкам.

По общему количеству медалей сборная СССР/России занимает второе место в олимпийской истории. В активе команды 39 золотых, 35 серебряных и 35 бронзовых медалей (в общей сложности 109 медалей разного достоинства). Лидирует в этом списке сборная Норвегии (121 медаль: 47 золотых, 42 серебряные и 32 бронзовые).

Самыми титулованными лыжниками в истории Олимпийских игр являются норвежцы Бьерн Дели и Марит Бьорген. В их активе по восемь золотых и четыре серебряные медали, но у Дели также есть еще три бронзы.

Правила

В Пекине лыжники разыграют 12 комплектов наград. Как обычно, гонки разделены 50 на 50 по классическому и свободному стилям (дистанции на разных олимпиадах чередуются)

Скиатлон (15 км + 15 км мужчины и 7,5 км + 7,5 км женщины) — первую половину дистанции спортсмены проходят классическим стилем, а вторую — свободным. При этом быстрота смены лыж напрямую влияет на итоговый результат. Побеждает тот, кто пересечет финишную черту первым.

Гонка с раздельным стартом (15 км мужчины и 10 км женщины) — спортсмены уходят на трассу с интервалом в 30 секунд, побеждает тот, кто затратит на ее прохождение меньше времени.

Индивидуальный спринт — стартовав с интервалом в 15 секунд, соперники пробегают 1,4-1,6 км (мужчины) или 1,2-1,3 км (женщины). Первые 30 спортсменов проходят в следующий круг. В четвертьфинале, полуфинале спортсмены разделены на отдельные забеги по шесть человек. Дальше проходят двое первых из каждого забега и двое с лучшим временем из тех, кто занял третье-четвертое места. В финале также остаются шестеро спортсменов, между которыми разыгрываются медали.

Командный спринт — эстафета команд, состоящих из двух лыжников, которые по три раза каждый проезжают по 1,5 км. Побеждает команда, которая быстрее всех достигнет финиша после шести этапов. Соревнования проводятся среди мужчин и женщин.

Масс-старт или марафон (50 км мужчины и 30 км женщин) — самая длинная спортивная дисциплина лыжных гонок на Олимпийских зимних играх. Спортсмены стартуют одновременно, рядами по 7-11 человек, первый, пересекший финишную черту, становится победителем.

Эстафета (4х10 км мужчины и 4х5 км женщины) — команды из четырех лыжников или лыжниц пробегает четыре этапа (1-й и 2-й классическим стилем, а 3-й и 4-й этапы — свободным). Побеждает тот, кто приедет к финишу первым.

Лыжные гонки. Фото Getty Images

Состав участников

Выйти на старт в Пекине смогут 296 спортсменов — 148 мужчин и 148 женщин. Такова максимальная квота, установленная Международным олимпийским комитетом (МОК). При этом каждый национальный олимпийский комитет сможет заявить на Игры максимум 16 спортсменов: квоты в лыжных гонках будут распределены также в равных пропорциях — 8 мужчин и 8 женщин.

11 января был объявлен окончательный состав мужской и женской команд, которые отправятся в составе сборной России на Олимпийские игры-2022.

Мужчины: Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Женщины: Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак.

Фавориты у мужчин

Норвегия всегда представляет огромную мощь в лыжных гонках. У норвежских лыжников хватает конкурентов, но на каждом старте они претендуют не просто на медали, но на весь пьедестал почета.

Лидер мужской сборной Норвегии — трехкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, безоговорочный лидер общего зачета Кубка мира-2021/22 Йоханнес Клебо.

Но если посмотреть на остальной состав сборной Норвегии, то действительно почти каждый спортсмен может претендовать на медаль в любой гонке: двукратный олимпийский чемпион Симен Крюгер, четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен, бронзовый призер Олимпиады Ханс Кристер Холунн, трехкратный чемпион мира Шур Рете, чемпион мира Эрик Валнес, бронзовый призер чемпионата мира Ховард Таугбель, призер этапов Кубка мира Пол Голберг.

Главным соперником Клебо и остальных норвежцев на лыжне снова должен стать лидер сборной России Александр Большунов. Четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года не очень сильно начал нынешний сезон, но, кажется, должен выйти на пик формы как раз к Олимпиаде в Пекине.

Бороться за медали будет и Сергей Устюгов. Это приятная новость для его многочисленных поклонников и поклонниц, ведь на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан Устюгова не пустили «ввиду подозрений по ходу допинговых расследований».

Другие сборные не могут похвастаться таким набором сильных спортсменов. Здесь нужно говорить об отдельных претендентах на медали: Ииво Нисканен (Финляндия), Люка Шинава и Ришар Жув (оба — Франция), Федерико Пеллегрино (Италия), Калле Хальфварссон (Швеция).

Поедет в Пекин и четырехкратный олимпийский чемпион Дарио Колонья. Но 35-летний швейцарец, который уже объявил, что завершит карьеру после этого сезона, вряд ли может рассчитывать на высокие места. Скорее всего, это будет просто красивое прощание со спортом.

Фавориты у женщин

Состав женской сборной Норвегии не сильно уступает мужской команде по именам: олимпийская чемпионка Тереза Йохауг, олимпийская чемпионка Майкен Фалла, бронзовый призер Олимпийских игр Хейди Венг, чемпионки мира Тириль Венг и Хелена Фоссесхольм, чемпионки мира среди юниорок Лотта Венг и Матильда Мирвольд, а также Анне Калва. Но в женских лыжах конкуренция должна быть куда острее, чем у мужчин.

Россия связывает основные надежды с «большой тройкой» — Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.

Очень сильную команду везет в Пекин женская сборная Швеции. В ней выделяются чемпионка мира в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира Фрида Карлссон, трехкратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Шарлотта Калла, двукратная чемпионка мира в командном спринте Майя Далквист и серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Эбба Андерссон.

Ранее сообщалось, что в предварительный состав сборной Швеции по лыжным гонкам попала бы и сильный спринтер Линн Сван, но она получила травму.

Вмешаться в борьбу за медали обязательно намерена и американка Джессика Диггинс. Обладательница Кубка мира в сезоне-2020/21 показывает отменную форму и в 2022-м.

Стоит обратить внимание и на сборную Финляндии. В первую очередь на Кристу Пармакоски и Кертту Нисканен. Также нельзя сбрасывать со счетов представительницу Словении Анамарию Лампич.

Трасса

Новый Национальный лыжный центр впервые примет большие соревнования по лыжным гонкам. Комплекс, построенный в 2016 году и расположенный в Чжанцзякоу в провинции Хэбэй, предназначен специально для проведения олимпийских соревнований.

После игры навсегда останется только техническое здание, а остальные постройки являются временными. Общая протяженность трассы составляет 9,7 километра, которая разделена на гоночную трассу в восточной долине и тренировочную трассу в южной долине.

В идеале FIS проводит по крайней мере одно тестовое мероприятие уровня Кубка мира за год до основных стартов. Так было на всех олимпиадах. Однако почти все лыжные объекты Пекина не принимали Кубков мира из-за пандемии коронавируса.

После Олимпиады центр перестроят. На его месте появятся парк с зоной для кемпинга и открытый ледовый центр, где будут проходить различные мероприятия и спортивные соревнования.

Расписание (время начала указано московское)

5 февраля

10.45. Скиатлон, женщины

6 февраля

10.00. Скиатлон, мужчины

8 февраля

11.00. Спринт, квалификация, женщины, свободный стиль

11.30. Спринт, квалификация, мужчины, свободный стиль

13.30. Спринт, женщины, свободный стиль

13.55. Спринт, мужчины, свободный стиль

10 февраля

10.00. Раздельный старт, женщины, классический стиль, 10 км

11 февраля

10.00. Раздельный старт, мужчины, классический стиль, 15 км

12 февраля

10.30. Эстафета, женщины

13 февраля

10.00 Эстафета, мужчины

16 февраля

12.00. Командный спринт, полуфинал, женщины, классический стиль

12.50. Командный спринт, полуфинал, мужчины, классический стиль

14.00. Командный спринт, финал, женщины, классический стиль

14.25. Командный спринт, финал, мужчины, классический стиль

19 февраля

9.00. Масс-старт, мужчины, свободный стиль, 50 км

20 февраля

10.00. Масс-старт, женщины, свободный стиль, 30 км