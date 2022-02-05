Олимпийский дебют Валиевой и золотой шанс Большунова. Горячее воскресенье на Олимпиаде

Главные события 6 февраля, второго дня зимних Олимпийских игр в Пекине.

Стартовый день белой Олимпиады в Китае принес нам немало эмоций, потратил немало нервов, но и принес отдачу в виде двух медалей, серебра лыжницы Натальи Непряевой и бронзы в биатлоне. И хотя обе медали имеют, как принято говорить, золотой отлив, счет российским победам пока не открыт. Есть шансы, что это произойдет в воскресенье — из семи комплектов наград пять будут разыграны с участием представителей команды ОКР.

Догнать и перегнать Америку

Под таким старым советским лозунгом пройдет второй день командного турнира в фигурном катании. Это главное событие дня для российских болельщиков, пусть медали здесь еще не разыгрываются. После трех дисциплин турнирная таблица, кстати, выглядит далеко не так, как нам хотелось бы. И задача на воскресенье, скорее, сохранить статус-кво.

Идеальным раскладом на пятницу для нас были место в тройке для Марка Кондратюка и победы спортивной и танцевальной пар. В реальности Кондратюк свою задачу выполнил, уступив только американцу Нейтану Чену и Семе Уно из Японии. А вот дальше пошел «недобор». Чемпионы мира по танцам на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов в ритм-танце уступили представителям тех же США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, а наша сильнейшая спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов обошли американцев, но отвоевали у них только один балл в общем зачете, так как остались вторыми после китайцев Суй Вэнцзинь и Хань Цуна. И вместо предполагаемого лидерства сборная ОКР закончила первый день на второй строке с отставанием в два очка от США.

Впрочем, первую половину турнира россияне должны закончить как минимум вровень с текущим лидером. Ведь ранним воскресным утром по московскому времени свою короткую программу откатают девушки. А за нашу команду выступит безоговорочный лидер нынешнего сезона Камила Валиева. И пусть это будет ее олимпийский дебют, другого результата, кроме первого места, мы не ждем. Валиева на тренировках в Пекине выглядела здорово, а помешать ее победе может, пожалуй, главным образом, она сама. А положение в сводной таблице будет зависеть от того, насколько сильно выступит за США Карен Чен.

Но вот закрывать второй день «командника» будут своей произвольной программой уже мужчины, где наши позиции не так сильны. Вряд ли тренерский штаб прибегнет к замене Кондратюка, и тут уже нужно будет смотреть, какие составы выставят соперники. Если Чен и Уно будут катать и произвольную, то и по итогам воскресенья Россия вряд ли будет первой. Как выйдет на самом деле — увидим.

4.30. Фигурное катание. Командный турнир. Женщины. Короткая программа

6.50. Фигурное катание. Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа

Битва гигантов

Наталья Непряева уже проверила свои силы в сравнении с Терезой Йохауг. А в воскресенье нас ждет еще одна битва гигантов на лыжне с участием россиян и норвежцев. На первых строчках афиши, конечно, Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Этот дуэт на двоих выкашивал общий зачет Кубка мира на протяжении всего олимпийского цикла, как выйдет сейчас?

Соперничество лидеров двух ведущих команд мира само по себе событие. Тем более, что и сами Александр с Йоханнесом периодически подбрасывают дровишек в костер этого противостояния. Мы видели уже не один огненный финиш от Большунова и Клебо, и есть все шансы посмотреть на это еще раз.

Но на первых номерах свет клином не сошелся. Напомним, что на прошлых Играх весь пьедестал в скиатлоне остался за норвежцами, но действующий чемпион Симен Крюгер не полетел в Пекин из-за положительного теста на ковид, а серебряный призер Пхенчхана Мартин Йонсруд Сундбю завершил карьеру в сборной. Есть потери и у россиян, да какие — Сергей Устюгов пропустит старт из-за новых проблем со здоровьем.

При этом в первой десятке стартового протокола, определенной по рейтингу, все равно по четыре представителя России и Норвегии. Кроме Большунова и Клебо это Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Денис Спицов, с одной стороны, Шюр Рете, Ханс Кристер Холунн и Пол Голберг — с другой. И при определенных обстоятельствах гонку может выиграть почти любой из них. И давайте не забывать про финна Иво Нисканена, который спит и видит, как огорчает и тех, и других. Вот это будет гонка! Пропускать такое никак нельзя.

А уже после финиша лыжников в Чжанцзякоу будут разыгрывать медали прыгуны с трамплина. В квалификации все четверо россиян выполнили задачу и попали в топ-50. Лидер сборной Евгений Климов, показавший здесь лучший результат на одной из тренировок, стал 14-м, Данил Садреев — 17-м, Михаил Назаров — 31-м, а Роман Трофимов — 33-м. В воскресенье, чтобы попасть во вторую попытку, нужно быть в тридцатке лучших.

10.00. Лыжные гонки. Скиатлон, 15+15 км. Мужчины

13.00. Прыжки с трамплина. HS106. Мужчины. Квалификация

14.00. Прыжки с трамплина. HS106. Мужчины. Первая попытка

15.00. Прыжки с трамплина. HS106. Мужчины. Финальная попытка

Новые вызовы

Первые два финала дня пройдут без участия команды ОКР — в финале слоупстайла у сноубордисток и турнире по скоростному спуску у горнолыжников россиян нет. Зато в мужском слоупстайле попробует отобраться в финал серебряный призер Универсиады в Красноярске Влад Хадарин. Для этого нужно попасть в число 12 лучших по итогам квалификации.

Первое золото на олимпийском катке у конькобежцев предсказуемо досталось голландской сборной. И у мужчин на дистанции 5000 м главными фаворитами являются спортсмены из Нидерландов во главе с рекордсменом Игр и действующим чемпионом Свеном Крамером, который стартует уже в первом забеге. Но в строю и серебряный призер Пхенчхана Тед-Ян Блюмен, который, кстати, побежит в паре с россиянином Русланом Захаровым.

Наши надежды же здесь связаны не с олимпийским чемпионом Сочи в шорт-треке, и не с Александром Румянцевым, специализирующимся на «десятке». А с Сергеем Трофимовым, который взял бронзу ЧМ-2021 именно на этой дистанции. Если все сложится, мы вправе рассчитывать на медаль и здесь. И еще по ходу соревнований не стоит забывать, что в последней паре бежит чемпион и рекордсмен мира на этой дистанции швед Нильс ван дер Пул.

Не слишком удачно провели первый день олимпийского турнира российские саночники. После двух заездов Семен Павличенко только 10-й, Роман Репилов — 13-й, а Александр Горбацевич — 14-й. При этом ни в одной попытке им не удалось показать ничего выдающегося, и отставание от лидеров, немца Йоханнеса Людвига и австрийца Вольфганга Киндля, уже серьезное. Но в любом случае не забываем, что обладатели наград определяются по итогам четырех спусков, и половина турнира еще впереди.

Вслед за мужчинами сильнейших в могуле определят девушки-фристайлистки. По итогам первой части квалификации напрямую в финал вышла Анастасия Смирнова. Дополнительную попытку в воскресенье получат Полина Чудинова, Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко. Дальше участниц ждет финал, в котором после первой попытки отсеются восемь из 20 спортсменок, во второй — еще шестеро. Оставшиеся шесть разыграют медали.

5.24. Сноуборд. Слоупстайл. Женщины. Финал

6.00. Горные лыжи. Скоростной спуск. Мужчины

7.30. Сноуборд. Слоупстайл. Мужчины. Квалификация

11.30. Конькобежный спорт. 5000 м. Мужчины

13.00. Фристайл. Могул. Женщины. Квалификация

14.30. Санный спорт. Мужчины. Третья попытка

14.30. Фристайл. Могул. Женщины. Финал

16.15. Санный спорт. Мужчины. Четвертая попытка