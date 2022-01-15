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Гид по Олимпиаде-2022: все, что надо знать о турнире по керлингу в Пекине

Галина Глазко
Алина Ковалева.
Фото Global Look Press
Алина Ковалева.
Фото Global Look Press
Сергей Глухов.
Фото Global Look Press
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Расписание соревнований по керлингу, регламент, правила и фавориты.

Турнир по керлингу на Олимпийских играх в Пекине стартует 2 февраля, за два дня до официального открытия, и продлится до 20 февраля. Перед главными соревнованиями четырехлетия рассказываем об одном из двух командных игровых видов спорта на зимних ОИ, его истории, правилах, фаворитах и участниках олимпийского турнира.

Правила игры

В классическом формате в каждом матче играют две команды, в каждой — по четыре человека: скип (капитан), вице-скип (вице-капитан), первый и второй. Матч состоит из 10 отрезков (эндов) и длится примерно 2-2,5 часа.

В каждом энде команды по очереди выпускают по восемь камней каждая. Один игрок разгоняет камень по ледовой дорожке, а другие — поправляют его траекторию при помощи щеток. Трение льда щетками перед камнем называется «свип» и помогает остановить снаряд в необходимом с тактической точки зрения месте. Когда будут разыграны 16 камней, энд завершается, и происходит подсчет очков. При этом засчитывают только камни, находящиеся внутри «дома». Цель — направить камень как можно ближе к центру или выбить из «дома» максимальное количество камней соперника. Команда зарабатывает по одному очку за оставшийся в «доме» к концу энда камень.

Победителем игры становится та команда, которая набрала больше всех очков по сумме 10 эндов. Если же у соперников равенство очков, то назначается экстра-энд. Кто одержит победу в решающем периоде, тот и выигрывает матч.

Роман Репилов. Гид по Олимпиаде-2022: все секреты турнира саночников в Пекине

Правила в смешанных парах (дабл-миксте) отличаются. Участвуют только двое: мужчина и женщина, которые выполняют броски поочередно (М, Ж, М, Ж или Ж, М, Ж, М). Игра состоит из восьми эндов, где совершается по пять бросков. Один игрок делает первый и последний, а другой — второй, третий и четвертый.

Перед началом команды расставляют по одному стационарному камню — один в «дом», а другой в зону свободных защитников (камней, которые блокируют траекторию движения к уже стоящим в «доме»). В ходе игры положение стационарных камней меняется. Определяет это команда, проигравшая период, или же та, которая начала энд (при нулевом счете). Важно соблюдать одно правило: камни нельзя выбивать за пределы площадки до выполнения четвертого броска в энде. Иначе камень удаляют, а все смещенные возвращаются на прежние места командой соперника.

При равенстве очков победитель также определяется по экстра-энду.

У керлинга есть важные особенности подготовки льда. Площадка должна быть максимально гладкой. При этом нельзя заливать водопроводную воду для льда — только очищенную. Перед матчем на площадку разбрызгивают капли воды, что придает поверхности дорожки шероховатость. Это увеличивает трение. Длина площадки составляет около 45 м (44,5-45,72 м), а ширина — не более 5 м (4,42-5 м). Главная мишень называется «дом», его диаметр — 3,66 м. Играют керлингисты камнем цилиндрической формы из гранита, вес которого составляет 19,96 кг, а высота — не менее 11,43 см.

Алина Ковалева. Фото Global Look Press
Алина Ковалева.
Фото Global Look Press

Олимпийская история керлинга

Керлинг впервые был представлен на Олимпиаде в 1924 году. В дальнейшем — в 1932, 1988 и 1992 годах — на Играх состоялись только показательные соревнования по керлингу. В 1936-м и 1964-м этой дисциплины не было: его заменил айсшток.

Керлинг признали олимпийским видом спорта в 1998 году. На Играх в японском городе Нагано мужская сборная Швейцарии завоевала первые в истории золотые медали в этом виде спорта. У женщин высшую награду получили канадки.

МОК в 2006 году принял решение считать соревнования 1924 года полноценными и вручил медали их победителям. Мужской команде Великобритании досталось золото, два серебра получила Швеция, а бронзой наградили Францию.

В 2018 году в Пхенчхане впервые в истории разыграли медали среди смешанных пар.

Больше всего золотых медалей Олимпиады завоевали керлингисты из Канады — 6. Самый титулованный керлингист — канадский пожарный Джон Моррис. В 2010 году он выиграл золото с мужской командой, а в 2018-м — в миксте. У женщин дважды награду высшей пробы брали сразу несколько спортсменок: шведки Анетт Норберг (2006, 2010), Эва Лунд (2006, 2010), Кэтрин Линдал (2006, 2010), Анна Ле Мойн (2006, 2010) и канадка Кэйтлин Лоус (2014, 2018).

Еще несколько интересных цифр:

— 8 раз на ОИ проводились соревнования по керлингу;

— 16 стран участвовали в олимпийских соревнованиях;

— 12 стран завоевывали медали.

Результаты россиян

Российская сборная по керлингу никогда не считалась фаворитом Олимпиады. Женская команда на олимпийских турнирах выступала несколько раз. Дебют случился на Играх в Солт-Лейк-Сити, где наши девушки заняли десятое место. Уже в Турине россиянки стали шестыми, а вот дальше были только девятые строчки.

Страна

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Россия (ж)

-

10-е

6-е

9-е

9-е

9-е

Мужская сборная выступила на ОИ единожды — в Сочи в 2014 году. Там наша команда заняла седьмое место.

В 2018-м в Пхенчхане произошел скандал с участием российских керлингистов. Супруги Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в дисциплине дабл-микст, обыграв в решающем матче норвежцев (8:4). Для нашей страны и российского керлинга эта медаль стала первой в истории. Однако ликование продлилось недолго... Крушельницкий провалил допинг-тест. В его крови были обнаружены следы мельдония, который с 2016 года относится к запрещенным веществам. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал россиянина виновным, а также отстранил его вместе с Брызгаловой от участия в Играх и аннулировал их результат.

Сам спортсмен отрицал применение мельдония, а президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев считал, что Крушельницкого подставили, и организовал расследование. Однако никаких результатов разбирательство не принесло, Александр получил четырехлетнюю дисквалификацию.

Керлинг на ОИ-2022

Соревнования по керлингу на Играх-2022 в Пекине пройдут в период с 2 по 20 февраля. Турнир примет Пекинский национальный плавательный комплекс. Участвовать будут 10 стран в каждой дисциплине. Разыграют по 3 комплекта медалей среди мужчин, женщин и смешанных пар.

Состав участников:
Мужчины: Великобритания, Дания, Италия, Канада, Китай, Норвегия, ОКР, США, Швейцария, Швеция
Женщины: Великобритания, Дания, Канада, Китай, ОКР, США, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Япония
Смешанные пары: Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Китай, Норвегия, США, Чехия, Швейцария, Швеция

Сборная ОКР будет представлена в двух дисциплинах: мужской и женской. Смешанная пара Анна Сидорова и Алексей Тимофеев проиграла американскому дуэту в финале олимпийской квалификации (4:6) и не выступит в дабл-миксте в Пекине.

Состав сборных России:
Женщины: Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Мария Комарова
Мужчины: Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб

Фаворитом соревнований считается мужская сборная Швеции, которая взяла серебро на Играх-2018 и победила на двух последних чемпионатах мира. Лидером будет и шведская женская команда. Они взяли золото на Олимпиадах в Сочи и Пхенчхане, а также выиграли серебро на двух последних ЧМ.

Сергей Глухов. Фото Global Look Press
Сергей Глухов.
Фото Global Look Press

Регламент олимпийского турнира

Сначала команды соревнуются по круговой системе, по результатам которой четыре лучшие сборные выходят в полуфинал турнира. Проигравшие в полуфинале сразятся за бронзу, а победители — за золото.

Места в турнирной таблице команды занимают по количеству побед. Если же у двух команд одинаковое количество очков, то выше строчку займет та, у которой преимущество в очной встрече. А если же равенство очков сразу у нескольких команд, тогда учитываются результаты встреч между ними.

Расписание соревнований на ОИ (время начала указано московское):

2 февраля
15.05. Микст. 1-й круг
3 февраля
4.05. Микст. 2-й круг
9.05. Микст. 3-й круг
15.05. Микст. 4-й круг
4 февраля
3.35. Микст. 5-й круг
8.35. Микст. 6-й круг
5 февраля
4.05. Микст. 7-й круг
9.05. Микст. 8-й круг
15.05. Микст. 9-й круг
6 февраля
4.05. Микст. 10-й круг
9.05. Микст. 11-й круг
15.05. Микст. 12-й круг
7 февраля
4.05. Микст. 13-й круг
15.05. Микст. 1/2 финала
8 февраля
9.05. Микст. Матч за 3-е место
15.05 Микст. Финал
9 февраля
15.05 Мужчины. 1-й круг
10 февраля
4.05. Женщины. 1-й круг
9.05. Мужчины. 2-й круг
15.05. Женщины. 2-й круг
11 февраля
4.05. Мужчины. 3-й круг
9.05. Женщины. 3-й круг
15.05. Мужчины. 4-й круг
12 февраля
4.05. Женщины. 4-й круг
9.05. Мужчины. 5-й круг
15.05. Женщины. 5-й круг
13 февраля
4.05. Мужчины. 6-й круг
9.05. Женщины. 6-й круг
15.05. Мужчины. 7-й круг
14 февраля
4.05. Женщины. 7-й круг
9.05. Мужчины. 8-й круг
15.05. Женщины. 8-й круг
15 февраля
4.05. Мужчины. 9-й круг
9.05. Женщины. 9-й круг
15.05. Мужчины. 10-й круг
16 февраля
4.05. Женщины. 10-й круг
9.05. Мужчины. 11-й круг
15.05. Женщины. 11-й круг
17 февраля
4.05. Мужчины. 12-й круг
9.05. Женщины. 12-й круг
15. 05. Мужчины. 1/2 финала
18 февраля
9.05. Мужчины. Матч за 3-е место
15.05. Женщины. 1/2 финала
19 февраля
9.05. Мужчины. Финал
15.05. Женщины. Матч за 3-е место
20 февраля
4.05. Женщины. Финал

Расписание матчей сборных России на групповом этапе:

Мужчины
9 февраля. США — ОКР
10 февраля. Китай — ОКР
11 февраля. Швейцария — ОКР
11 февраля. ОКР — Дания
13 февраля. Италия — ОКР
14 февраля. ОКР — Швеция
15 февраля. ОКР — Норвегия
15 февраля. ОКР — Канада
16 февраля. Великобритания — ОКР

Женщины
10 февраля. ОКР — США
11 февраля. Швейцария — ОКР
12 февраля. Южная Корея — ОКР
12 февраля. ОКР — Япония
14 февраля. Канада — ОКР
14 февраля. Дания — ОКР
15 февраля. Китай — ОКР
16 февраля. ОКР — Швеция
16 февраля. ОКР — Великобритания

Олимпиада
Сборная России по керлингу
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