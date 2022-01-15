Гид по Олимпиаде-2022: все, что надо знать о турнире по керлингу в Пекине

Расписание соревнований по керлингу, регламент, правила и фавориты.

Турнир по керлингу на Олимпийских играх в Пекине стартует 2 февраля, за два дня до официального открытия, и продлится до 20 февраля. Перед главными соревнованиями четырехлетия рассказываем об одном из двух командных игровых видов спорта на зимних ОИ, его истории, правилах, фаворитах и участниках олимпийского турнира.

Правила игры

В классическом формате в каждом матче играют две команды, в каждой — по четыре человека: скип (капитан), вице-скип (вице-капитан), первый и второй. Матч состоит из 10 отрезков (эндов) и длится примерно 2-2,5 часа.

В каждом энде команды по очереди выпускают по восемь камней каждая. Один игрок разгоняет камень по ледовой дорожке, а другие — поправляют его траекторию при помощи щеток. Трение льда щетками перед камнем называется «свип» и помогает остановить снаряд в необходимом с тактической точки зрения месте. Когда будут разыграны 16 камней, энд завершается, и происходит подсчет очков. При этом засчитывают только камни, находящиеся внутри «дома». Цель — направить камень как можно ближе к центру или выбить из «дома» максимальное количество камней соперника. Команда зарабатывает по одному очку за оставшийся в «доме» к концу энда камень.

Победителем игры становится та команда, которая набрала больше всех очков по сумме 10 эндов. Если же у соперников равенство очков, то назначается экстра-энд. Кто одержит победу в решающем периоде, тот и выигрывает матч.

Правила в смешанных парах (дабл-миксте) отличаются. Участвуют только двое: мужчина и женщина, которые выполняют броски поочередно (М, Ж, М, Ж или Ж, М, Ж, М). Игра состоит из восьми эндов, где совершается по пять бросков. Один игрок делает первый и последний, а другой — второй, третий и четвертый.

Перед началом команды расставляют по одному стационарному камню — один в «дом», а другой в зону свободных защитников (камней, которые блокируют траекторию движения к уже стоящим в «доме»). В ходе игры положение стационарных камней меняется. Определяет это команда, проигравшая период, или же та, которая начала энд (при нулевом счете). Важно соблюдать одно правило: камни нельзя выбивать за пределы площадки до выполнения четвертого броска в энде. Иначе камень удаляют, а все смещенные возвращаются на прежние места командой соперника.

При равенстве очков победитель также определяется по экстра-энду.

У керлинга есть важные особенности подготовки льда. Площадка должна быть максимально гладкой. При этом нельзя заливать водопроводную воду для льда — только очищенную. Перед матчем на площадку разбрызгивают капли воды, что придает поверхности дорожки шероховатость. Это увеличивает трение. Длина площадки составляет около 45 м (44,5-45,72 м), а ширина — не более 5 м (4,42-5 м). Главная мишень называется «дом», его диаметр — 3,66 м. Играют керлингисты камнем цилиндрической формы из гранита, вес которого составляет 19,96 кг, а высота — не менее 11,43 см.

Алина Ковалева. Фото Global Look Press

Олимпийская история керлинга

Керлинг впервые был представлен на Олимпиаде в 1924 году. В дальнейшем — в 1932, 1988 и 1992 годах — на Играх состоялись только показательные соревнования по керлингу. В 1936-м и 1964-м этой дисциплины не было: его заменил айсшток.

Керлинг признали олимпийским видом спорта в 1998 году. На Играх в японском городе Нагано мужская сборная Швейцарии завоевала первые в истории золотые медали в этом виде спорта. У женщин высшую награду получили канадки.

МОК в 2006 году принял решение считать соревнования 1924 года полноценными и вручил медали их победителям. Мужской команде Великобритании досталось золото, два серебра получила Швеция, а бронзой наградили Францию.

В 2018 году в Пхенчхане впервые в истории разыграли медали среди смешанных пар.

Больше всего золотых медалей Олимпиады завоевали керлингисты из Канады — 6. Самый титулованный керлингист — канадский пожарный Джон Моррис. В 2010 году он выиграл золото с мужской командой, а в 2018-м — в миксте. У женщин дважды награду высшей пробы брали сразу несколько спортсменок: шведки Анетт Норберг (2006, 2010), Эва Лунд (2006, 2010), Кэтрин Линдал (2006, 2010), Анна Ле Мойн (2006, 2010) и канадка Кэйтлин Лоус (2014, 2018).

Еще несколько интересных цифр:

— 8 раз на ОИ проводились соревнования по керлингу;

— 16 стран участвовали в олимпийских соревнованиях;

— 12 стран завоевывали медали.

Результаты россиян

Российская сборная по керлингу никогда не считалась фаворитом Олимпиады. Женская команда на олимпийских турнирах выступала несколько раз. Дебют случился на Играх в Солт-Лейк-Сити, где наши девушки заняли десятое место. Уже в Турине россиянки стали шестыми, а вот дальше были только девятые строчки.

Страна 1998 2002 2006 2010 2014 2018 Россия (ж) - 10-е 6-е 9-е 9-е 9-е

Мужская сборная выступила на ОИ единожды — в Сочи в 2014 году. Там наша команда заняла седьмое место.

В 2018-м в Пхенчхане произошел скандал с участием российских керлингистов. Супруги Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в дисциплине дабл-микст, обыграв в решающем матче норвежцев (8:4). Для нашей страны и российского керлинга эта медаль стала первой в истории. Однако ликование продлилось недолго... Крушельницкий провалил допинг-тест. В его крови были обнаружены следы мельдония, который с 2016 года относится к запрещенным веществам. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал россиянина виновным, а также отстранил его вместе с Брызгаловой от участия в Играх и аннулировал их результат.

Сам спортсмен отрицал применение мельдония, а президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев считал, что Крушельницкого подставили, и организовал расследование. Однако никаких результатов разбирательство не принесло, Александр получил четырехлетнюю дисквалификацию.

Керлинг на ОИ-2022

Соревнования по керлингу на Играх-2022 в Пекине пройдут в период с 2 по 20 февраля. Турнир примет Пекинский национальный плавательный комплекс. Участвовать будут 10 стран в каждой дисциплине. Разыграют по 3 комплекта медалей среди мужчин, женщин и смешанных пар.

Состав участников:

Мужчины: Великобритания, Дания, Италия, Канада, Китай, Норвегия, ОКР, США, Швейцария, Швеция

Женщины: Великобритания, Дания, Канада, Китай, ОКР, США, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Япония

Смешанные пары: Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Китай, Норвегия, США, Чехия, Швейцария, Швеция

Сборная ОКР будет представлена в двух дисциплинах: мужской и женской. Смешанная пара Анна Сидорова и Алексей Тимофеев проиграла американскому дуэту в финале олимпийской квалификации (4:6) и не выступит в дабл-миксте в Пекине.

Состав сборных России:

Женщины: Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Мария Комарова

Мужчины: Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб

Фаворитом соревнований считается мужская сборная Швеции, которая взяла серебро на Играх-2018 и победила на двух последних чемпионатах мира. Лидером будет и шведская женская команда. Они взяли золото на Олимпиадах в Сочи и Пхенчхане, а также выиграли серебро на двух последних ЧМ.

Сергей Глухов. Фото Global Look Press

Регламент олимпийского турнира

Сначала команды соревнуются по круговой системе, по результатам которой четыре лучшие сборные выходят в полуфинал турнира. Проигравшие в полуфинале сразятся за бронзу, а победители — за золото.

Места в турнирной таблице команды занимают по количеству побед. Если же у двух команд одинаковое количество очков, то выше строчку займет та, у которой преимущество в очной встрече. А если же равенство очков сразу у нескольких команд, тогда учитываются результаты встреч между ними.

Расписание соревнований на ОИ (время начала указано московское):

2 февраля

15.05. Микст. 1-й круг

3 февраля

4.05. Микст. 2-й круг

9.05. Микст. 3-й круг

15.05. Микст. 4-й круг

4 февраля

3.35. Микст. 5-й круг

8.35. Микст. 6-й круг

5 февраля

4.05. Микст. 7-й круг

9.05. Микст. 8-й круг

15.05. Микст. 9-й круг

6 февраля

4.05. Микст. 10-й круг

9.05. Микст. 11-й круг

15.05. Микст. 12-й круг

7 февраля

4.05. Микст. 13-й круг

15.05. Микст. 1/2 финала

8 февраля

9.05. Микст. Матч за 3-е место

15.05 Микст. Финал

9 февраля

15.05 Мужчины. 1-й круг

10 февраля

4.05. Женщины. 1-й круг

9.05. Мужчины. 2-й круг

15.05. Женщины. 2-й круг

11 февраля

4.05. Мужчины. 3-й круг

9.05. Женщины. 3-й круг

15.05. Мужчины. 4-й круг

12 февраля

4.05. Женщины. 4-й круг

9.05. Мужчины. 5-й круг

15.05. Женщины. 5-й круг

13 февраля

4.05. Мужчины. 6-й круг

9.05. Женщины. 6-й круг

15.05. Мужчины. 7-й круг

14 февраля

4.05. Женщины. 7-й круг

9.05. Мужчины. 8-й круг

15.05. Женщины. 8-й круг

15 февраля

4.05. Мужчины. 9-й круг

9.05. Женщины. 9-й круг

15.05. Мужчины. 10-й круг

16 февраля

4.05. Женщины. 10-й круг

9.05. Мужчины. 11-й круг

15.05. Женщины. 11-й круг

17 февраля

4.05. Мужчины. 12-й круг

9.05. Женщины. 12-й круг

15. 05. Мужчины. 1/2 финала

18 февраля

9.05. Мужчины. Матч за 3-е место

15.05. Женщины. 1/2 финала

19 февраля

9.05. Мужчины. Финал

15.05. Женщины. Матч за 3-е место

20 февраля

4.05. Женщины. Финал

Расписание матчей сборных России на групповом этапе:

Мужчины

9 февраля. США — ОКР

10 февраля. Китай — ОКР

11 февраля. Швейцария — ОКР

11 февраля. ОКР — Дания

13 февраля. Италия — ОКР

14 февраля. ОКР — Швеция

15 февраля. ОКР — Норвегия

15 февраля. ОКР — Канада

16 февраля. Великобритания — ОКР

Женщины

10 февраля. ОКР — США

11 февраля. Швейцария — ОКР

12 февраля. Южная Корея — ОКР

12 февраля. ОКР — Япония

14 февраля. Канада — ОКР

14 февраля. Дания — ОКР

15 февраля. Китай — ОКР

16 февраля. ОКР — Швеция

16 февраля. ОКР — Великобритания