Гид по Олимпиаде-2022: что ждать от сборной России на турнире по биатлону

Расписание соревнований и состав сборной России по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине

Фавориты на олимпийские медали, состав сборной России и расписание соревнований.

Биатлон считается одним из самых захватывающих зимних видов спорта. Он сочетает в себе гонки на лыжах и стрельбу из винтовки. По своей популярности в России и многих странах Европы биатлон находится на одном уровне с футболом и хоккеем, иногда даже превосходя их. Динамичные гонки держат зрителей в напряжении от начала и до конца. Это то место, где условный фаворит может ужасно отстреляться на огневом рубеже, а неудачник — продемонстрировать чудеса силы воли и вырвать победу даже с учетом штрафных кругов.

История биатлона на Олимпийских играх

Впервые биатлон появился на зимней Олимпиаде в 1924 году и долгое время считался показательным видом спорта. Соревнования проходили только среди мужчин и представляли собой командные военные патрули. Эти состязания проходили на пересеченной местности с ранцами и винтовками в горной местности. Задача участников: быстрее других преодолеть дистанцию при точной стрельбе по заданным целям.

На Играх-1924 в Шамони в соревновании военных патрулей был разыгран только один комплект медалей, а победителями стали биатлонисты из сборной Швейцарии.

В 60-х наступила активная фаза становления биатлона. Его официально включили в олимпийскую программу, что способствовало ряду изменений — появились индивидуальные гонки, эстафеты и спринты.

В начале 2000-х добавились гонки преследования и масс-старты. На Олимпиаде в Сочи-2014 состоялся дебют смешанной эстафеты.

Какие виды гонок есть в биатлоне

В биатлоне существуют следующие виды гонок:

· индивидуальная гонка (20 км для мужчин и 15 км для женщин) — спортсмены стартуют с интервалом в 30 секунд, при этом на маршруте их ожидают 4 огневых рубежа (два стоя и два лежа);

· спринт (10 км для мужчин и 7,5 км для женщин) — раздельный старт с 30-секундным интервалом при двух огневых рубежах (лежа и стоя);

· гонка преследования (12,5 км для мужчин и 10 км для женщин) — проводится с 4 огневыми рубежами, стартовые номера участников и их гандикап определяются по итогам предыдущей гонки. Первые две стрельбы проводятся лежа, следующие две — стоя;

· масс-старт (15 км у мужчин и 12,5 км у женщин) — представляет собой общий старт с 4 этапами для стрельбы (первая и вторая — лежа, третья и четвертая — стоя);

· эстафета (4 x 7,5 км у мужчин и 4 x 6 км у женщин) — командная гонка среди мужчин или женщин, где каждую сборную представляет 4 спортсмена. По одному представителю от команды стартуют одновременно и проходят два огневых рубежа, а затем передают эстафету следующему;

· смешанная эстафета — в каждой команде двое мужчин и две женщины;

· одиночная смешанная эстафета — команда из двух спортсменов разного пола. В олимпийскую программу пока не входит;

· суперспринт — вид гонки, которая включает квалификацию и финал, проходящие в один день. Пока не проводился на этапах Кубка мира.

Победители олимпийских соревнований по биатлону: как выступали россияне

Самым титулованным биатлонистом в олимпийской истории является норвежец Уле Эйнар Бьорндален. На его счету восемь золотых медалей. Четыре из них он завоевал на Играх-2022 в Солт-Лейк-Сити (США), две — в Сочи-2014, по одной — в Нагано-1998 (Япония) и Ванкувере-2010 (Канада).

Может показаться удивительным совпадением, однако самой титулованной биатлонисткой в истории зимних Олимпиад является супруга Бьорндалена белоруска Дарья Домрачева. В ее активе четыре золотые медали: из них три она выиграла на Играх в Сочи и еще одну в 2018-м в Пхенчхане (Южная Корея).

Среди россиян следует особенно выделить четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Помимо него обладателями золотых медалей в разных дисциплинах становились Сергей Чепиков, Сергей Тарасов, Ольга Пылева, Светлана Ишмуратова, Галина Куклева и другие.

Сергей Чепиков. Александр Федоров, Фото «СЭ»