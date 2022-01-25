Гид по Олимпиаде-2022: что ждать от сборной России на турнире по биатлону
- История биатлона на Олимпийских играх
- Какие виды гонок есть в биатлоне
- Победители олимпийских соревнований по биатлону: как выступали россияне
- Состав сборной России по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине
- Расписание соревнований по биатлону на Олимпийских играх-2022: где покажут трансляции и сколько медалей разыграют
- Прогнозы и фавориты турнира по биатлону на Олимпиаде-2022
Биатлон считается одним из самых захватывающих зимних видов спорта. Он сочетает в себе гонки на лыжах и стрельбу из винтовки. По своей популярности в России и многих странах Европы биатлон находится на одном уровне с футболом и хоккеем, иногда даже превосходя их. Динамичные гонки держат зрителей в напряжении от начала и до конца. Это то место, где условный фаворит может ужасно отстреляться на огневом рубеже, а неудачник — продемонстрировать чудеса силы воли и вырвать победу даже с учетом штрафных кругов.
История биатлона на Олимпийских играх
Впервые биатлон появился на зимней Олимпиаде в 1924 году и долгое время считался показательным видом спорта. Соревнования проходили только среди мужчин и представляли собой командные военные патрули. Эти состязания проходили на пересеченной местности с ранцами и винтовками в горной местности. Задача участников: быстрее других преодолеть дистанцию при точной стрельбе по заданным целям.
На Играх-1924 в Шамони в соревновании военных патрулей был разыгран только один комплект медалей, а победителями стали биатлонисты из сборной Швейцарии.
В 60-х наступила активная фаза становления биатлона. Его официально включили в олимпийскую программу, что способствовало ряду изменений — появились индивидуальные гонки, эстафеты и спринты.
В начале 2000-х добавились гонки преследования и масс-старты. На Олимпиаде в Сочи-2014 состоялся дебют смешанной эстафеты.
Какие виды гонок есть в биатлоне
В биатлоне существуют следующие виды гонок:
· индивидуальная гонка (20 км для мужчин и 15 км для женщин) — спортсмены стартуют с интервалом в 30 секунд, при этом на маршруте их ожидают 4 огневых рубежа (два стоя и два лежа);
· спринт (10 км для мужчин и 7,5 км для женщин) — раздельный старт с 30-секундным интервалом при двух огневых рубежах (лежа и стоя);
· гонка преследования (12,5 км для мужчин и 10 км для женщин) — проводится с 4 огневыми рубежами, стартовые номера участников и их гандикап определяются по итогам предыдущей гонки. Первые две стрельбы проводятся лежа, следующие две — стоя;
· масс-старт (15 км у мужчин и 12,5 км у женщин) — представляет собой общий старт с 4 этапами для стрельбы (первая и вторая — лежа, третья и четвертая — стоя);
· эстафета (4 x 7,5 км у мужчин и 4 x 6 км у женщин) — командная гонка среди мужчин или женщин, где каждую сборную представляет 4 спортсмена. По одному представителю от команды стартуют одновременно и проходят два огневых рубежа, а затем передают эстафету следующему;
· смешанная эстафета — в каждой команде двое мужчин и две женщины;
· одиночная смешанная эстафета — команда из двух спортсменов разного пола. В олимпийскую программу пока не входит;
· суперспринт — вид гонки, которая включает квалификацию и финал, проходящие в один день. Пока не проводился на этапах Кубка мира.
Победители олимпийских соревнований по биатлону: как выступали россияне
Самым титулованным биатлонистом в олимпийской истории является норвежец Уле Эйнар Бьорндален. На его счету восемь золотых медалей. Четыре из них он завоевал на Играх-2022 в Солт-Лейк-Сити (США), две — в Сочи-2014, по одной — в Нагано-1998 (Япония) и Ванкувере-2010 (Канада).
Может показаться удивительным совпадением, однако самой титулованной биатлонисткой в истории зимних Олимпиад является супруга Бьорндалена белоруска Дарья Домрачева. В ее активе четыре золотые медали: из них три она выиграла на Играх в Сочи и еще одну в 2018-м в Пхенчхане (Южная Корея).
Среди россиян следует особенно выделить четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Помимо него обладателями золотых медалей в разных дисциплинах становились Сергей Чепиков, Сергей Тарасов, Ольга Пылева, Светлана Ишмуратова, Галина Куклева и другие.
Состав сборной России по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине
17 января Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал список спортсменов, которые будут представлять сборную России на зимних Олимпийских играх в Пекине. В него вошли следующие спортсмены:
· мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков. Запасные: Антон Бабиков, Александр Поварницын.
· женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова. Запасные: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.
Расписание соревнований по биатлону на Олимпийских играх-2022: где покажут трансляции и сколько медалей разыграют
С 5 по 19 февраля в Пекине (Китай) пройдут олимпийские соревнования по биатлону. Всего будет разыграно 11 комплектов медалей. Предлагаем вам ознакомиться с расписанием (время — московское):
5 февраля, суббота
12.00. Смешанная эстафета
7 февраля, понедельник
12.00. Индивидуальная гонка, женщины
8 февраля, вторник
11.30. Индивидуальная гонка, мужчины
11 февраля, пятница
12.00. Спринт, женщины
12 февраля, суббота
12.00. Спринт, мужчины
13 февраля, воскресенье
12.00. Гонка преследования, женщины
13.45. Гонка преследования, мужчины
15 февраля, вторник
12.00. Эстафета, мужчины
16 февраля, среда
10.45. Эстафета, женщины
18 февраля, вторник
12.00. Мужчины, масс-старт
19 февраля, среда
12.00. Женщины, масс-старт
Видеотрансляции соревнований Олимпиады-2022 в России поделены между тремя телеканалами — Первый, ВГТРК и matchtv.ru. Онлайн-трансляции биатлонных соревнований Игр в Пекине также будут доступны на сайте «СЭ».
Прогнозы и фавориты турнира по биатлону на Олимпиаде-2022
Фаворитами в мужских биатлонных гонках Олимпиады-2022 в Пекине являются лидеры общего зачета французы Кантен Фийон-Майе и Эмильян Жаклен, а также норвежцы Штурла Легрейд, Тарьей и Йоханнес Бе. Братья уже становились олимпийскими чемпионами, поэтому подходят к стартам, имея важный опыт за плечами. Хотя в лучшей форме на данный момент находятся именно французы, учитывая их последние результаты. В список претендентов на медали также можно включить шведа Себастьяна Самуэльссона, россиян Александра Логинова и Эдуарда Латыпова, белоруса Антона Смольского.
У женщин самые высокие шансы на успех у двукратной серебряной олимпийской призерки из Норвегии Марты Ольсбу Ройселанн. Составить ей серьезную конкуренцию должны шведки Ханна и Эльвира Эберг, знаменитая итальянка Доротея Вирер, француженки Анаис Шевалье-Буше и Жюстин Брезаз-Буше. В борьбу за медали также можно включить россиянок Кристину Резцову и Ульяну Нигматуллину, белорусок Динару Алимбекову и Анну Солу.