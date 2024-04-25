Экс-тренер «Осера» обвинил ЦСКА в подкупе судей в четвертьфинале Кубка УЕФА

Бывший главный тренер французского «Осера» Ги Ру обвинил ЦСКА в подкупе судей в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-2004/05. Он заявил, что случай, о котором он рассказал, мог довести до тюрьмы.

Первая встреча в Москве завершилась победой армейцев со счетом 4:0. В Осере ЦСКА проиграл со счетом 0:2. Ответную игру обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Вольфгангом Штарком.

«После первого матча у меня возникли подозрения, и я попросил одного местного парня пойти и обыскать сумки арбитров во время матча. Он вернулся ко мне с бледным лицом и сказал: «Там есть великолепные часы с рубинами», — цитирует 85-летнего Ги Ру Le Figaro.

Он добавил, что не хотел быть зачинщиком скандала, поэтому не стал сообщать о своей находке. Ги Ру признал, что чувствует свою вину.

«Я поступил неправильно. Я ничего не сказал. И я был еще большим дураком, когда не украл часы», — добавил бывший тренер.