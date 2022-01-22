Гид по Олимпиаде-2022: ключевые факты соревнований по фристайлу в Пекине

Главные претенденты на олимпийские медали, состав и расписание соревнований.

Фристайл — невероятно захватывающий и травмоопасный вид спорта. Бесстрашные укротители лыж выполняют разные элементы на крутых склонах или в воздухе. Фристайл сочетает несколько дисциплин: горные лыжи, акробатика и прыжки с трамплина. Появившиеся в 1950-х годах соревнования, которые мало чем напоминали современные, быстро нашли поклонников по всему миру. От горного шоу в виде лыжного балета фристайл проделал путь до олимпийской дисциплины.

История на Олимпиадах

Премьера фристайла на Олимпиадах прошла в 1988 году. На Играх в Калгари зрители увидели показательные выступления в трех видах среди мужчин и женщин: могул, акробатика и балет. С терминологией фристайла познакомим вас чуть ниже. Первые олимпийские медали спортсмены разыграли спустя четыре года на склонах Альбервиля в могуле. Дебют сложился удачно для россиянки Елизаветы Кожевниковой — она выиграла серебро первого полноформатного турнира на Олимпиаде.

На ОИ-1994 в Лиллехаммере организаторы отказались от демонстрационных выступлений и расширили квоту медалей. Помимо уже признанного могула, в программу Игр вошла воздушная акробатика. Соревновались и мужчины, и женщины. Таким образом, до 2010 года в фристайле разыгрывали четыре комплекта наград. С Игр-2010 в Ванкувере добавили новую дисциплину — ски-кросс, а через четыре года в Сочи еще две: слоупстайл и хафпайп. Не обойдется без дебюта и на Олимпиаде в Китае. На Играх в Пекине впервые представят биг-эйр — вид фристайла, в котором спортсмены прыгают с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки.

Анастасия Таталина.

Дисциплины фристайла

В программу Олимпиады-2022 войдут шесть разных дисциплин, в которых разыграют 13 комплектов наград.

Могул — старейшая дисциплина Олимпиад. Это спуск по бугристому склону, во время которого лыжник совершает два прыжка с трамплинов. Судьи оценивают качество прохождение трассы, скорость, быстроту поворотов и сложность прыжков, которые делятся на три категории: А, B и С.

Акробатика подразумевает прыжки со специального большого трамплина. Спортсмены выполняют акробатические элементы в воздухе после разгона на подготовленном участке склона. Трасса делится на три части: гора разгона, склона и крутого склона для приземления. Судьи оценивают заранее подготовленные прыжки спортсменов. Баллы начисляются за три компонента: полет, форма и приземление. Фаза взлета — это момент отрыва спортсмена от трамплина. Фаза формы зависит от амплитуды и высоты прыжка, сложности и качества исполненных элементов. Фаза приземления — момент окончания прыжка.

Ски-кросс — прохождение трассы с препятствия, горками и поворотами. Задача спортсмена — не только справиться со всеми волнами и виражами, но и обогнать соперника. Организаторы формируют трассы таким образом, чтобы максимально усложнить жизнь участникам и проверить их навыки владения лыжами. Соревнования начинаются с квалификации, по результатам которой формируются группы, а далее — пары плей-офф.

Соревнования по хафпайпу напоминают трюки скейтбордистов или сноубордистов. Механика дисциплины проста: спортсмен, набрав нужную скорость, вылетает за верхнюю точку площадки и демонстрирует задуманный элемент. После чего приземляется и делает новый трюк.

Площадкой для выполнения элементов служит дугообразная трасса с двумя встречными скатами. С английского дисциплина переводится как «полутруба». Соревнования по хафпайпу впервые были представлены на Олимпиаде-2014 в Сочи. Судьи оценивают сложность представленных трюков, их высоту и чистоту исполнения.

У слоупстайла также немало общего со скейтбордом и сноубордом. Спортсмены выступают на склонах с различными препятствиями: трамплины, перила, трубы, горки. Баллы выставляются за прохождение трассы, чистоту выполненных элементов и сложность программы. Обратите внимание, что трюки спортсмены не заявляют до старта. За несколько дней до соревнований фристайлеры знакомятся с трассой и импровизируют на месте, подстраиваясь под придуманные организаторами препятствия.

Биг-эйр дебютирует как олимпийская дисциплина в 2022 году. По формату она напоминает акробатику. Спортсмены также разгоняются с трамплина и выполняют различные элементы в воздухе. Однако размеры трамплина и экипировка спортсменов отличаются. Спортсмен вылетает в длину, а не в высоту, как в акробатике. Протяженность пребывания в воздухе может составить до 30 метров. Спортсмены не заявляют показанные трюки заранее. Судьи оценивают сложность, высоту и технику выполнения прыжка.

Многие дисциплины фристайла дублируют дисциплины сноуборда. Разница только в том, что фристайлисты работают на специальных лыжах, а сноубордисты — на борде. В доковидные времена по сноуборду и фристайлу проводились совместные чемпионаты мира.

Сергей Ридзик. Фото Getty Images

Победители и как выступали наши

Пьедестал фристайла на Олимпиаде-2018 захватили канадцы. «Кленовые» выиграли четыре золота — никто из соперников не смог взять больше одной медали высшей пробы. Ближе всех к канадцам — представители Швейцарии и США. Они принесли в копилки своих команд по четыре медали (золото, два серебра и бронзу).

Среди россиян преуспели мужчины. Илья Буров и Сергей Ридзик выиграли бронзовые медали в акробатике и ски-кроссе. Ридзик претендовал на первое место, но его подбил соперник из Канады. В воздухе он потерял равновесие и сбил россиянина. Конкуренты за золото воспользовались вынужденной паузой Сергея из-за чужой ошибки и устремились вперед. Ридзик не выключился из борьбы, но финишировал только третьим.

Второе золото в истории олимпийского хафпайпа выиграл Дэвид Уайз — единственный чемпион введенной в 2014 году дисциплины. За всю историю фристайла на Играх у России не так много медалей. Первая призерка Олимпиады из нашей страны — Елизавета Кожевникова, выигравшая в 1992 году серебро в могуле. А через два года в Норвегии москвичка завоевала бронзу. Первая мужская медаль принадлежит Сергею Шуплецову — он взял серебро в могуле на ОИ-1994. Следующих призовых мест ждали 20 лет — до Игр в Сочи, где Александр Смышляев стал третьим в могуле.

Состав сборной России на Олимпиаде-2022

Российская сборная по фристайлу в олимпийский год столкнулась с неприятной ситуацией. Наших спортсменов не пустили в США и Канаду на этап Кубка мира. Организаторы отклонили въезд российской делегации из-за того, что вакцина, которой привились фристайлеры, не одобрена ВОЗ. А все этапы Кубка мира в этом сезоне являются отборочными на Игры в Пекине.

Российская федерация фристайла совместно с Олимпийским комитетом продолжают добиваться дополнительных квот на Игры-2022. Пока же в заявку нашей команды включены 22 спортсмена — 9 мужчин и 13 женщин.

акробатика: Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова;

могул: Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова;

cки-кросс: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова;

cлоуп-стайл/биг-эйр: Анастасия Таталина, Ксения Орлова;

хафпайп: Роман Егоров.

Анастасия Смирнова (справа). Фото Getty Images

Перспективы россиян

Главные надежды российского фристайла на Олимпиаде в Китае связаны с Максимом Буровым, который неоднократно побеждал на этапах Кубка мира по акробатике. У женщин внимательно следим за выступлением Любови Никитиной. Ей только 23 года, но спортсменка успела выиграть медали разных достоинств в личном и командном первенствах. Большие ожидания от выступления Виктории Лазаренко и Анастасии Смирновой в могуле. Их главный конкурент — олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 француженка Перрин Лаффон.

Претендент мужской сборной на медали в могуле — Никита Новицкий, выигравший чемпионат мира-2019 среди юниоров. Но его оппоненты как никогда сильны. Золото, скорее всего, разыграют опытнейший канадец Микаэль Кингсбери и австралиец Мэтт Грэм. В ски-кроссе все внимание — к бронзовому призеру ОИ-2018 Сергею Ридзику. Хорошие шансы на медали у Анастасии Таталиной, которая выступает в двух дисциплинах: слоуп-стайл и биг-эйр. Спортсменка выиграла чемпионат мира-2021 по биг-эйру — впервые в российской истории. А в слоуп-стайле становилась серебряной призеркой универсиады в Красноярске-2019.