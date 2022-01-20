Гид по Олимпиаде-2022: как не пропустить самое важное в турнире по сноуборду в Пекине

Расписание соревнований сноубордистов, регламент, фавориты и состав сборной России.

Олимпийские соревнования сноубордистов пройдут с 5 по 15 февраля в снежном парке Геньтин. На предстоящих Олимпийских играх в сноуборде будет разыграно 11 комплектов наград: по пять у мужчин и женщин и, впервые в истории, в смешанной дисциплине по борд-кроссу. В параллельном гигантском слаломе спортсмены сборной ОКР во главе с Дмитрием Логиновым и Софией Надыршиной могут претендовать на золотые медали, так что российским болельщикам скучать не придется.

История признания сноубординга и появление в СССР

Рост популярности сноуборда в мире привел к его официальному признанию как спорта: в 1985 году на австрийском горнолыжном курорте Цюрс состоялся первый Мировой кубок. Годом ранее была создана Международная ассоциация сноуборда (ISA), а в 1998-м в японском Нагано сноубординг дебютировал на Олимпиаде. В соревнованиях приняли участие 125 сноубордистов (69 мужчин и 56 женщин) из 22 стран, а в двух дисциплинах было разыграно четыре комплекта наград.

Первым человеком, завоевавшим титул олимпийского чемпиона по сноуборду, стал канадец Росс Ребальяти. Однако, после того как Игры в Нагано завершились, стало известно, что в допинг-пробе чемпиона были найдены следы марихуаны. Это стало причиной лишения золотой медали Ребальяти, но вскоре канадский олимпийский комитет сумел оспорить это решение на международном уровне, и Россу вернули награду. Спортсмен доказал, что просто находился в обществе курильщиков, но не употреблял сам. Впоследствии он открыл легальный бизнес по торговле легкими наркотиками в тех странах, где они разрешены. Впрочем, это все были издержки. Современный профессиональный сноуборд и каннабис несовместимы.

В Советский Союз первый сноуборд был доставлен в 1988 году известным футбольным комментатором Владимиром Маслаченко. Будучи большим любителем горнолыжного спорта, возвращаясь с Олимпиады в Калгари, он привез в Москву новое модное увлечение. В итоге два умелых человека — Алексей Грош и Алексей Мельников — сделали копию этой доски и начали серийное изготовление сноубордов в собственной фирме. Несмотря на то что в те годы было очень трудно достать качественные материалы, они стали основоположниками сноуборда в стране.

С каждым годом интерес к новому явлению у людей рос, поэтому в 1995 году сноубординг был включен в число видов спорта, развиваемых Федерацией горнолыжного спорта России. Тогда же был проведен первый чемпионат страны, а в 1996-м открылся первый в России летний cноуборд-лагерь на Эльбрусе, который впоследствии сделался ежегодным. Федерация сноуборда России была создана 20 апреля 2014 года в Москве. Ее президентом стал Денис Тихомиров.

Эволюция на Олимпиадах и разновидности

Программа соревнований по сноубордингу на Олимпийских играх несколько раз менялась. В Пекине будет представлено пять дисциплин.

Слоупстайл — наряду с хафпайпом и биг-эйром относится к акробатическим дисциплинам. Его суть в выполнении серии прыжков на различных пирамидах, трамплинах, перилах и прочих искусственных препятствиях, которые расположены на протяжении всей трассы. Название в переводе с английского языка означает «стиль спуска».

Биг-эйр — дословно можно перевести как большой полет. Спортсмены взлетают в воздух при помощи крупного снежного трамплина, при этом выполняя различные акробатические элементы. Выступления участников оценивают по сложности трюков, динамике, чистоте и красоте исполнения.

Хафпайп — задача спортсмена максимально технично исполнить серию трюковых элементов на рампе. Пайп — специальное дугообразное сооружение с двумя встречными скатами и пространством между ними. Внешне напоминает трубу в разрезе, а с английского именно так и переводится.

Борд-кросс — в этой контактной дисциплине состязаются одновременно от четырех до шести спортсменов. Соревнования проводятся на трассе с перепадом высот и с уклоном 15-18 градусов. Предполагает выполнение обязательного условия, которое заключается в развитии спортсменом максимальной скорости на конечном участке дистанции.

Параллельный гигантский слалом — название происходит от двух норвежских слов sla и lam, что вместе переводится как «наклонный трек». Главным отличием от классического гигантского слалома является участие в заезде сразу двух сноубордистов, которые спускаются по параллельным трассам одного склона.

Современные соревнования по сноубордингу высшего уровня, такие как Олимпийские игры, а также коммерческие X-Games, US Open и другие транслируются телевидением по всему миру и популярны даже в южных странах.

Результаты россиян

В зимних Олимпийских играх 1998 и 2002 годов российские спортсмены не участвовали. В 2006 году в Турине Екатерина Тудегешева заняла пятое место, а в 2010-м на Олимпиаде в Ванкувере Екатерина Илюхина завоевала первую олимпийскую награду для российского сноуборда — серебро в параллельном гигантском слаломе. Всего в период с 1998 по 2018 год было разыграно 40 комплектов медалей. Безоговорочное первое место занимает сборная США, в активе которой 14 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград.

Россия с пятью медалями по сноуборду занимает пятую строчку в общем зачете. Натурализованный американец Вик Уайлд выиграл на Играх 2014 года в Сочи золото в параллельном слаломе и в параллельном гигантском слаломе, его бывшая супруга Алена Заварзина стала третьей в параллельном гигантском слаломе, а Николай Олюнин — вторым в борд-кроссе. Россияне великолепно выступают в параллельных дисциплинах. Только в предолимпийском сезоне на этапах Кубка мира побеждали Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Дмитрий Карлагачев и София Надыршина.

Самым титулованным россиянином-сноубордистом является Вик Уайлд. Гражданство он принял в 2012 году и в свои 35 лет готовится уже к третьей Олимпиаде. «В 2018-м мы остались без наград вообще, посмотрим, что получится на этот раз. Уверен только, что каждый в команде выложится без остатка, чтобы выдать лучшие результаты. Но в нашем спорте решают такие мелочи. Одна гонка — либо пан либо пропал. Если я на нее попаду, то обещаю — вы увидите того самого Уайлда. Даже не так — такого, какого прежде еще никогда не видели, лучшего. Я знаю, что у меня есть шанс, я могу побороться за самые высокие места. Скажу только, что я сейчас определенно на своем пике, пусть по результатам этого и не скажешь. Но я жду своего момента, чтобы показать себя», — рассказал Уайлд в своем недавнем интервью «СЭ».

На протяжении последних лет Россия является одной из наиболее динамично развивающихся стран в сноуборде. В начале января Дмитрий Карлагачев и Наталья Соболева заняли второе место в командных соревнованиях в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Бад-Гаштайне, а Дмитрий Логинов победил в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле. Не менее ударным для российских спортсменов выдался и декабрь прошлого года. София Надыршина победила в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Челябинской области, Андрей Соболев стал третьим у мужчин, а Дмитрий Логинов стал вторым в дисциплине «гигантский» слалом на этапе Кубка мира в итальянской Карецце.

Предварительный состав сборной России

Параллельные дисциплины

Мужчины. Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев, Вик Уайлд

Женщины. София Надыршина, Полина Смоленцова, Милена Быкова, Наталья Соболева

Биг-эйр, слоупстайл

Владислав Хадарин

В биг-эйре и хафпайпе наша команда не представлена

Расписание олимпийского турнира

5 февраля, слоупстайл, квалификация, женщины;

6 февраля, слоупстайл, квалификация, мужчины;

6 февраля, слоупстайл, финал, женщины;

7 февраля, слоупстайл, финал, мужчины;

8 февраля, параллельный гигантский слалом, квалификация и финал, женщины;

8 февраля, параллельный гигантский слалом, квалификация и финал, мужчины;

9 февраля, хафпайп, квалификация, женщины;

9 февраля, хафпайп, квалификация, мужчины;

9 февраля, борд-кросс, квалификация и финал, женщины;

10 февраля, борд-кросс, квалификация и финал, мужчины;

10 февраля, хафпайп, финал, женщины;

11 февраля, хафпайп, финал, мужчины;

12 февраля, борд-кросс, финал, смешанные команды;

14 февраля, биг-эйр, квалификация, женщины;

14 февраля, биг-эйр, квалификация, мужчины;

15 февраля, биг-эйр, финал, женщины;

15 февраля, биг-эйр, финал, мужчины.