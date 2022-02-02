Третье место будет успехом, но есть шансы и на большее. Рассказываем о женском хоккее на Олимпиаде

При каких обстоятельствах Россия может поколебать гегемонию Канады и США.

Хоккей на Олимпиаде не ограничивается мужским турниром. Женские сборные также разыграют медали в Китае. По интересу болельщиков гоняющие шайбу девушки уступают мужчинам. В России к женскому хоккею многие вовсе относятся с пренебрежением. Считают, что управляться с шайбой и забивать голы — не дамское дело. Радует, что со временем стереотипы разрушаются и девушки-хоккеистки получают большую популярность.

Проблема восприятия женского хоккея — в гигантской пропасти между топ-сборными (Канада и США) и остальными командами. Решить этот вопрос и повысить узнаваемость девушек с клюшками в России помогут только победы и высокие места на больших турнирах. Шанс для этого представится в Пекине, куда наша команда летит в качестве претендента на медали.

Состав групп женского хоккейного турнира, формат и участники

Премьера женского хоккея на Олимпиадах прошла в Нагано-1998. Первое золото взяли не канадки, а американки. Победившие в финале представительниц «Кленовых» с великой Манон Реом в воротах — единственной хоккеисткой, которая сыграла за команду НХЛ. Канада исправилась за неудачу в Нагано — и брала золото всех Олимпиад до 2018 года, пока в Корее их доминирование не прервали американки. Россия в Пхенчхане остановилась в шаге от медалей — в матче за третье место бронзу забрали финки (2:3).

Наша сборная дебютировала на Олимпиаде-2002 и с тех пор остается неизменной участницей Игр. Лучший результат — как раз четвертое место в Корее с досадным поражением за третье место Суоми, которых даже прозвали «чемпионами по бронзе». Пока канадки и американки воюют за золото, финки забронировали за собой третьи места большинства крупных турниров.

В Пекине представительство женских команд расширили до десяти. Это рекорд в истории женских Олимпиад. Сборные разделены на две группы, которые составлены по спортивному принципу. Лидеры мирового рейтинга ИИХФ собраны в группе А. Все сборные автоматически проходят в четвертьфинал независимо от результатов матчей. Можно проиграть четыре встречи — но путевка в плей-офф гарантирована. Такая схема действует на всех последних чемпионатах мира уже много лет. Группу В составили пять команд с более низким рейтингом, а также сборная Китая, получившая домашнюю квоту на Олимпиаде. Они разыграют три билета в четвертьфинал, где уже сыграют с командами из группы смерти.

Состав женской Олимпиады по хоккею

Группа А: США, Канада, Финляндия, Россия, Швейцария

Группа В: Япония, Чехия, Швеция, Дания, Китай.

Состав женской сборной России

Вратари: Диана Фархутдинова («Динамо-Нева»), Мария Сорокина («Агидель»), Дарья Гредзен («Бирюса»).

Защитники: Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе — СКИФ), Екатерина Николаева («Динамо-Нева»), Мария Печникова, Анна Шибанова (обе — «Агидель»), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе — «Торнадо»).

Нападающие: Людмила Белякова, Елена Дергачева, Анна Шохина (все — «Торнадо»), Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова (все — «Динамо-Нева»), Оксана Братищева, Виктория Кулишова (обе — СКИФ), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова (обе — «Бирюса»), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Ольга Сосина (все — «Агидель»).

Главный тренер: Евгений Бобарико.

У женской сборной, как и у мужской, есть опция с запасными игроками. Кроме 23 хоккеисток основного состава, в Китай отправились три резервистки — вратарь Валерия Меркушева, защитник Лиана Ганеева и нападающий Полина Лучникова. До 3 февраля их могут повысить из-за положительного теста на ковид или травмы кого-то из основы. После этой даты — только из-за проблем с коронавирусом.

Предвкушаю вопросительный взгляд читателей, которые поверхностно знакомы с женским хоккеем: «Почему нет в составе Анны Пруговой?» Вратарь «Агидели» — одна из самых популярных российских хоккеисток. Вы можете не знать ни одной команды ЖХЛ, не догадываться, кто выигрывал турнир и какое место заняла сборная на последнем ЧМ, но фамилия Пруговой точно на слуху.

Тренерский штаб изменил вратарскую линию после чемпионата мира, когда россиянки проиграли в четвертьфинале Швейцарии и выпали из борьбы за медали. На пекинский лед команда Евгения Бобарико выйдет с новой бригадой голкиперов. Анну Пругову, Нину Морозову и Валерию Меркушеву (она попала в список запасных) заменят Диана Фархутдинова, Мария Сорокина и Дарья Гредзен. Последней только в марте исполнится 18 лет. Конспирологических теорий из-за отсутствия Пруговой строить не нужно. Ее конкурентки банально переиграли ее — посмотрите статистику этого сезона, и все вопросы отпадут.

Среди полевых больших изменений по сравнению с последним ЧМ нет. Россияне везут на Олимпиаду молодой состав. Средний возраст команды ниже только у Швейцарии. При этом 12 хоккеисток знакомы с олимпийским уровнем. Тренеры учитывали и клубные связки — из «Агидели», «Торнадо», «Динамо-Невы», СКИФа и «Бирюсы». Большие надежды возлагают на Анну Шохину — лучшего бомбардира ЖХЛ, которая пропустила последний ЧМ. В регулярке за «Торнадо» ее не остановить — 52 (18+34) очка за 22 матча.

Планировалось, что перед Олимпиадой девушки проведут два контрольных матчах — с Чехией и Китаем. Однако их отменили, и сборная сыграет на турнире с листа. Без боевых проверок с соперниками и обкаток состава. Только двусторонки на тренировках.

Шансы на медали

На женских турнирах царит гегемония Канады и США. Женский хоккей за океаном появился намного раньше и получил мощный толчок для развития. Американки и канадки задают тренды среди девушек с клюшками. К примеру, наша сборная дебютировала на чемпионате мира только в 1997 году, а в 2001-м выиграла первую бронзовую медаль. В то же время Канада и США перманентно делят пьедестал с 1990 года, когда в Оттаве провели первый женский ЧМ.

Финляндия — другой конкурент россиянок. Женский хоккей в Суоми прогрессирует, открываются новые программы по развитию игроков и растет число девушек, которых привлекает шайба. Финки рвутся в топ-2 и стараются сдвинуть с олимпа канадок и американок. Получилось только один раз — на домашнем чемпионате мира-2019 они взяли серебро.

Россиянкам, как участницам элитной группы, обеспечено место в четвертьфинале. По сути, Олимпиада для девушек начнется с плей-офф. Посев предсказать сложно — но встреч с Канадой и США в первой же игре на выбывание удастся избежать. Меньше повезет лидерам второй группы — их уже с четвертьфинала ждет проверка грандами. Россия, скорее всего, начнет плей-офф со Швейцарией. Чем не повод отомстить альпийцам за обидное поражение на прошлом ЧМ?

Не забывайте главный тезис предстоящей Олимпиады: больше шансов на победу у самых здоровых. Ковид может внести смуту и в женский хоккейный турнир, если команды подцепят вирус. Представьте, если заболеют канадки или американки. Это же прямой билет к золоту для Финляндии и России.

Техническое поражение выписывается сборной, которая не смогла собрать на матч минимальную заявку — 15 полевых игроков и два вратаря. «Технари» в группе — полбеды, куда обиднее получить «баранку» в плей-офф. Не собрал состав на четвертьфинал — прощайся с Олимпиадой. Самые важные матчи ждут российскую сборную в плей-офф — к ним команда Евгения Бобарико должна подойти в оптимальной форме и с полным комплектом отрицательных тестов на ковид. Чтобы выиграть Олимпиаду-2022, надо победить не только соперников, но и коронавирус.

Расписание и время начала трансляций соревнований по женскому хоккею на Олимпиаде-2022

Прямые трансляции матчей женской сборной России на Олимпиаде будут доступны на matchtv.ru. Игра с американками 5 февраля также будет показана на канале «Матч! Арена».

Групповой этап (элитная группа)

3 февраля, четверг

7.10 Канада — Швейцария

16.10 Финляндия — США

4 февраля, пятница

7.10 Россия — Швейцария

5 февраля, суббота

7.10 Канада — Финляндия

16.10 Россия — США

6 февраля, воскресенье

16.10 Швейцария — США

7 февраля, понедельник

7.10 Россия — Канада

16.10 Швейцария — Финляндия

8 февраля, вторник

7.10 США — Канада

16.10 Россия — Финляндия

Плей-офф

11 февраля, пятница

7.10 Четвертьфинал 1

16.10 Четвертьфинал 2

12 февраля, суббота

7.10 Четвертьфинал 3

11.40 Четвертьфинал 4

14 февраля, понедельник

7.10 Полуфинал 1

16.10 Полуфинал 2

16 февраля, среда

14.30 Матч за бронзу

17 февраля, четверг

7.10 Финал