Гид по Олимпиаде-2022: как правильно смотреть турнир по скелетону в Пекине

Формат проведения, даты, фавориты, расписание, где смотреть состязания скелетонистов на зимних Играх-2022.

Соревнования по скелетону на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 12 по 14 февраля в санно-бобслейном центре Сяохайто. В рамках соревнований будет разыграно два комплекта наград.

Что такое скелетон?

Скелетон является одним из самых экстремальных видов спорта в программе зимних Олимпиад. Название в переводе с английского означает «скелет» или «каркас». Прародителем этого вида считается спуск с гор на санях, который зародился у канадских индейцев еще в ХVI веке. После, уже в ХIX веке, скелетон приобрел популярность в Швейцарии. Начало истории скелетона связывают с именем спортсмена-любителя Марка Кормика, который в 1887 году выполнил опасный спуск по склону на животе вниз головой.

Затем уже в 1892 году англичанин Чилд изобретает новый вид саней для спуска вниз головой и называет их скелетон. Сейчас скелетон формально считается дисциплиной бобслея и входит в состав Международной федерации бобслея. Но по факту это отдельный вид спорта со множеством нюансов, собственной экипировкой, правилами и регламентами. Атлетов, которые совмещали бы две дисциплины, на топ-уровне нет.

Скелетон на Олимпийских играх

В 1926 году на Парижском конгрессе Международному олимпийскому комитету было предложено включить скелетон и бобслей в список олимпийских видов.

Впервые соревнования по скелетону в рамках олимпийской программы прошли в Санкт-Морице в 1928 году. После скелетон был представлен на Играх 1948 года, и затем была очень продолжительная пауза, аж до 2002 года. Больше скелетон Олимпиад не пропускал. В России Федерация бобслея и скелетона была создана только в 1992 году и вошла в состав международной.

Первым олимпийским чемпионом в истории скелетона стал американец Дженнисон Хитон, в 1928 году обыгравший своего брата Джона Хитона. У женщин первой победу праздновала американка Тристан Гейл, но уже в 2002 году в Солт-Лейк-Сити.

Несмотря на доминирование Германии, в общем медальном зачете пока впереди США — 6 медалей у мужчин и 3 у женщин, на второй строчке сборная Великобритании — по 2 и 6 медалей соответственно, и замыкают тройку канадцы с 4 медалями. Всего в истории было разыграно 12 комплектов наград.

Считается, что в целом скелетон проще в управлении, чем сани, где спортсмены осуществляют спуск на более высоких и капризных изделиях ногами вперед. Ключевую роль в скелетоне играет разбег в начале трассы. Поэтому среди представителей этого вида спорта много бывших бегунов-спринтеров, футболистов и выходцев из других дисциплин, где важны быстрота, резкость и координация.

Правила

Скелетон является одним из самых опасных зимних видов олимпийской программы. И хотя инциденты на треке здесь редки, от спортсменов требуется настоящая храбрость. Скорость при спусках доходит до 140-150 км/ч. Движение спортсмены начинают только после звукового сигнала, оповещающего, что трасса свободна для спуска.

Разгон, во время которого спортсмен бежит по льду рядом с санями, держа за специальную ручку, обычно занимает 15-25 метров. Разогнав сани, участник соревнований ложится на живот головой вниз. Руки строго держатся по швам.

Каждому участнику предоставляется две попытки. Итоговый результат складывается из суммы двух попыток. Побеждает тот, у кого эта сумма времени окажется минимальной.

Трасса и сани

Спуск производится по специально подготовленной ледяной трассе длиной примерно 1,6 км (обычно используются те же самые треки, что и в бобслее и санном спорте). На трассе устанавливаются камеры и датчики, которые ведут отсечку результата по ходу попытки. Если бы на трассе не были спроектированы повороты и виражи, предусмотренные для гашения скорости, то спортсмены могли бы развивать скорость более 250 км/ч.

Сани представляют из себя плоскую раму с двумя полозьями без рулевого управления и тормозов. Имеют строго регламентированный вес: не более 43 кг у мужчин и 35 кг у женщин. Управление осуществляется за счет шипованных кроссовок, которыми спортсмен подруливает свою траекторию. Также в качестве руля используют плечи, для поворота спортсмен надавливает плечом в необходимую сторону. Изготавливаются сани из прочной стали и стекловолокна. Высота полозьев должна быть не более 4 см над поверхностью льда.

Победы российских скелетонистов

Самым титулованным российским скелетонистом является Александр Третьяков: на его счету золото домашних Игр-2014 и бронза в Ванкувере-2010. Чемпион мира-2013, пятикратный серебряный призер мировых первенств, трижды становился бронзовым медалистом. Александр является первым в истории России чемпионом мира по скелетону. Ему также принадлежит рекорд по самому скоростному спуску, который составил 146,4 км/ч.

У женщин лидером команды является Елена Никитина: в ее активе бронза Олимпиады в Сочи, она трехкратная бронзовая медалистка чемпионатов мира, четырехкратная победительница чемпионата Европы и один раз становилась серебряным призером.

30 декабря 2016 года из-за допингового скандала, накрывшего весь российский спорт, Третьякова и Никитину отстраняют от участия в соревнованиях, и следом Международный олимпийский комитет лишает их сочинских наград. Однако затем в Спортивном арбитражном суде нашим скелетонистам удалось отстоять свое честное имя, отменить все наложенные ранее ограничения и вернуть олимпийские медали.

Предварительный состав сборной России на ОИ-2022

Женщины: Елена Никитина, Алина Тарарыченкова, Юлия Канакина, Алена Фролова.

Мужчины: Никита Трегубов, Александр Третьяков, Евгений Рукосуев и Владислав Семенов.

Наши соперники. Кто фаворит?

Одними из главных претендентов на победу являются спортсмены из Германии Аксель Юнг и Кристофер Гротхер. Немцы активно занимаются усовершенствованием саней, их комплектующих, амуниции и всего, что может повлиять на результат, и по праву считаются лидерами отрасли. Активное сопротивление им готов оказать латыш Мартин Дукурс — победитель общего зачета Кубка мира.

У женщин фаворитками выглядят неоднократные победительницы этапов Кубка мира голландка Кимберли Бос, немка Тина Херман и австрийка Жанин Флок. Не стоит сбрасывать со счетов и китайских спортсменов. Они уже не раз приближались к тройке сильнейших на европейских этапах и готовы удивить. Выступать на домашней трассе — это уже преимущество за счет наката, за счет выверенной траектории, наработанной сотнями и тысячами заездов. А еще из-за пандемии коронавируса опробовать олимпийскую трассу гости смогли лишь в октябре 2021 года, и то в очень ограниченных и строгих антиковидных ограничениях. В скелетоне счет идет на доли секунд, и в таких условиях шансы на победу местных спортсменов значительно возрастают.

Всего на Играх в Пекине выступят 50 спортсменов — по 25 мужчин и женщин.

Где смотреть

Все основные новости, комментарии экспертов и разборы заездов вы можете смотреть на sport-express.ru, а также на федеральных телеканалах страны.

Расписание соревнований по скелетону в Пекине-2022 (время московское)

10 февраля

04.30. Мужчины. Квалификация

06.00. Мужчины. Квалификация

11 февраля

04.30. Женщины. Квалификация

15.20. Мужчины. 1-й и 2-й заезды. Финал

12 февраля

15.20. Женщины. 1-й и 2-й заезды. Финал