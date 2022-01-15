Гид по Олимпиаде-2022: все секреты турнира саночников в Пекине

Расписание соревнований по санному спорту, регламент, фавориты и состав сборной России.

Соревнования по санному спорту на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 10 февраля на санно-бобслейном центре Сяохайто. В рамках соревнований будет разыграно четыре комплекта наград.

История спорта

Санный спорт появился на территории Швейцарии в середине XIX века, предпосылкой к появлению данного вида спорта стали спуски туристов на санях по заснеженным склонам. Считается, что современный санный спорт зародился в Сент-Моритце благодаря усилиям хозяина местного отеля и предпринимателя Каспара Бадрутта. Он продвигал идею зимнего отдыха, а его предприимчивые гости из Англии догадались приспособить санки почтальонов для развлечений.

Первое соревнование произошло в 1883 году в Швейцарии, в горах между Давосом и Клостерс-Зернойсом. Победу одержали два спортсмена из Австралии и Швейцарии, показав на трассе одинаковое время — 9 минут 15 секунд. В 1913 году в Дрездене (Германия) создали прообраз сегодняшней международной федерации, организацию под названием Internationaler Schlittensportsverband (ISSV). В следующем году под эгидой этой организации прошел дебютный чемпионат Европы, однако Первая мировая война заставила отказаться от международных стартов на долгие годы.

Следующий чемпионат Европы по санному спорту прошел только в 1927 году и был примечателен тем, что в его программу добавили состязания между женщинами. В 1935 году ISSV была включена в состав Международной федерации бобслея и тобоггана). Только в 1957 году была основана Международная федерация санного спорта (Federation Internationale de Luge de Course, FIL).

Олимпийская история

Санный спорт дебютировал на IX Олимпийских зимних играх в австрийском Инсбруке в 1964 году. Однако дебют этот получился печальным — незадолго до начала соревнований с санной трассы вылетел и разбился насмерть англичанин польского происхождения Казимеж Кей-Скжипески. Из-за этого перед стартом соревнований предпринимались попытки запретить выступления бобслеистов и саночников, но они оказались безуспешными. Первую олимпийскую медаль по санному спорту увез домой Томас Келлер из объединенной команды Германии.

В 1972 году на XI Олимпийских зимних играх в Саппоро советские спортсмены впервые приняли участие в соревнованиях саночников. За все время выступлений на зимних Олимпийских играх советские саночники получили единственную золотую медаль, которую завоевала Вера Зозуля на XIII Играх в Лейк-Плейсид (США) в 1980 году.

По количеству завоеванных наград безоговорочно лидируют немецкие спортсмены, сборные Германии, ФРГ и ГДР выиграли в общей сложности 75 медалей из 129 разыгранных. Второе и третье места в этом рейтинге занимают Австрия и Италия, взявшие 19 и 17 медалей соответственно.

Наиболее титулованный спортсмен — немец Георг Хакль, трижды олимпийский чемпион и дважды серебряный призер. Шесть медалей в одноместных санях выиграл итальянец Армин Цоггелер, у него два золота, одно серебро и две бронзы.

Самый титулованный российский саночник — Альберт Демченко. Он является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр (2006 и 2014).

Альберт Демченко принимал участие в семи подряд зимних Олимпийских играх (1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014), установив рекорд по количеству участий в зимних Играх в истории олимпийского движения. На тех же Олимпийских играх 2014 года в Сочи это достижение повторил японский прыгун с трамплина Нориаки Касай, который участвовал в тех же семи Играх, что и Демченко. В 2018 году Касай стал единоличным рекордсменом, выступив на зимних Играх в Пхенчхане.

Правила

Правила санного спорта достаточно просты — побеждает спортсмен, прошедший трассу за самое быстрое время.

Соревнования у мужчин, а также у женщин на одноместных санях принято проводить в течение двух дней. В каждый день спортсменам необходимо осуществить по два заезда. По завершении состязания результаты всех заездов складываются, и выводится суммарный результат. Спортсмен, который будет иметь самый низкий суммарный результат, и одержит победу.

Спортсмен обязан финишировать вместе с санями, в противном случае он дисквалифицируется. Вес саней и их устройство регламентированы. Температура полозьев также должна находиться в определенном диапазоне, зависящем от температуры воздуха. Также существуют ограничения на вес спортсменов и их экипировку, включая комбинезоны, обувь, шлемы и перчатки.

В санном спорте проводятся соревнования среди одиночек и пар. Формально женщины могут соревноваться в парах, но фактически почти все парные состязания проводятся среди мужчин.

На крупных турнирах, в том числе на олимпиадах, организованы эстафеты, в которых команда состоит из мужчины, женщины и пары. После завершения дистанции спортсмен должен коснуться сенсора, который открывает стартовые ворота его напарнику. Побеждает команда, которая показала самое быстрое время спуска.

На чемпионатах мира также проводятся спринтерские заезды на укороченной дистанции. Но на Олимпиаде их нет.

Состав участников

Олимпийские квоты в Пекин получили 35 мужчин, 35 женщин и 18 пар двоек. В одиночных дисциплинах страна может быть представлена максимум тремя спортсменами, а в соревнованиях двоек — двумя экипажами.

В эстафете смогут принять участие все страны, которые сформируют команду для участия.

В соревнованиях по санному спорту на зимних Олимпийских играх 2022 года могут принять участие 106 спортсменов (71 мужчина и 35 женщин). Каждая страна могла быть представлена не более чем десятью спортсменами (семь мужчин и три женщины).

Сборная России имеет максимальную квоту — по три мужчины и женщины на одноместных санях, две мужские двойки.

Мужчины. Одноместные сани

Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич.

Двухместные сани

Андрей Богданов/Юрий Прохоров, Александр Денисьев/Владислав Антонов.

Женщины. Одноместные сани

Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова.

Фавориты

Обычно спортсмены из Германии считаются главными фаворитами на любых соревнованиях по санному спорту.

Трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох постарается взять золото в очередной раз и реабилитироваться за ошибку в последнем заезде на Олимпиаде в Пхенчхане, которая лишила его не только золотой медали, но и попадания на пьедестал.

Но в этот раз фаворитом соревнований считается партнер Лоха по сборной, лидер общего зачета Кубка мира сезона-2021/22, чемпион и бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2018 года Йоханнес Людвиг.

Не стоит сбрасывать со счетов братьев из Австрии Давида и Нико Гляйршеров. Первый сенсационно выиграл Игры в Корее, а второй в конце января 2021 года на чемпионате мира в немецком Кенигсзе неожиданно стал победителем и поднялся на верхнюю ступень пьедестала (его брат был третьим).

Обращает на себя внимание и еще один австриец — Вольфганг Киндль, который занимает второе место в общем зачете Кубка мира этого сезона.

Лидером сборной России является Роман Репилов — трехкратный чемпион мира (2020 и 2021), трехкратный призер чемпионата мира 2017 года, пятикратный призер чемпионатов Европы, двукратный обладатель Кубка мира.

Российский саночник Семен Павличенко также имеет шанс побороться за призовые места.

В соревнованиях среди женщин выделяется четырехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, семикратная обладательница Кубка мира Натали Гайзенбергер. Хотя еще месяц назад прославленная спортсменка сомневалась в том, что выступит на Олимпиаде в Пекине, так как была недовольна строгим ковид-протоколом по время Игр.

Но даже без Гайзенбергер Германии было бы за кого поболеть. Речь идет о лидере общего зачета Кубка мира нынешнего сезона, трехкратной чемпионке мира Юлии Таубитц, а также серебряной призерке Олимпиады в Пекине Даяне Эйтбергер.

Российская сборная основные надежды связывает с именем Татьяны Ивановы. В ноябре чемпионка мира 2019 года получила серьезную травму и рисковала остаться без олимпийской мечты. Но она не только успела быстро восстановиться, но и уже набрала хорошую форму, выиграв золото и бронзу на этапе Кубка мира в Сигулде.

В соревновании двоек немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт могут стать первой парой, которая выиграла золото на трех Олимпийских играх подряд. Помешать историческому достижению постараются соотечественники Тони Эггер и Саша Бенккен.

Прервать же немецкое доминирование будут стараться представители Австрии Томас Штой и Лоренц Коллер, а также латвийцы Андрис и Эрис Шицсы.

Российские двойки неплохо проявили себя в этом сезоне в Кубке мира, что также позволяет рассчитывать на борьбу за медали.

Трасса

Государственный центр санного спорта расположен в юго-западной части зоны состязаний в Яньцине. Национальный санно-бобслейный центр Яньцина — первая санно-бобслейная трасса на территории Китая и всего третья в Азии.

Санно-бобслейная трасса в этом центре имеет протяженность 1900 метров и является первой и единственной санно-бобслейной трассой в стране, отвечающей олимпийским стандартам. Она имеет 16 поворотов с разными углами наклона.

После Олимпиады центр будет принимать международные соревнования и станет тренировочной базой для сборной Китая.

Расписание соревнований (время начала указано московское):

5 февраля

14.10. Мужчины-одиночники, 1-й заезд

15.50. Мужчины-одиночники, 2-й заезд

6 февраля

14.30. Мужчины-одиночники, 3-й заезд

16.15. Мужчины-одиночники, 4-й заезд

7 февраля

14.50. Женщины-одиночницы, 1-й заезд

16.30. Женщины-одиночницы, 2-й заезд

8 февраля

14.50. Женщины-одиночницы, 3-й заезд

16.35. Женщины-одиночницы, 4-й заезд

9 февраля

15.20. Двойки, 1-й заезд

16.35. Двойки, 2-й заезд

10 февраля

16.30. Командные соревнования, эстафета