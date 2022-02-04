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Сегодня, 09:45

Олимпиада-2022, хоккей: расписание и результаты всех матчей

Сборная России начинает хоккейный турнир на Олимпийских играх-2022
Сергей Ревенко
Корреспондент
Хоккейный олимпийский турнир.
Фото Getty Images
С 9 по 20 февраля в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине пройдет мужской турнир по хоккею с шайбой.

На Олимпиаде-2018, которая проходила в Пхенчхане, сборная России, выступающая под аббревиатурой ОКР (ROC), завоевала золотые медали, в финале обыграв команду Германии со счетом 4:3.

Все матчи сборной России покажут Первый канал или «Россия 1».

Группа А: Канада, США, Германия, Китай

Расписание матчей группы А:

10 февраля, четверг

Канада — Германия (16.10 мск)

США — Китай (16.10)

12 февраля, суббота

Канада — США (7.10)

Германия — Китай (11.40)

13 февраля, воскресенье

США — Германия (16.10)

Китай — Канада (16.10)

Группа В: Россия (ОКР), Чехия, Швейцария, Дания

Расписание матчей группы В:

9 февраля, среда

Россия (ОКР) — Швейцария (11.40)

Чехия — Дания (16.10)

11 февраля, пятница

Дания — Россия (ОКР) (7.10)

Чехия — Швейцария (11.40)

12 февраля, суббота

Швейцария — Дания (16.10)

Россия (ОКР) — Чехия (16.10)

Группа С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия.

Расписание матчей группы С:

10 февраля, четверг

Швеция — Латвия (7.10)

Финляндия — Словакия (11.40)

11 февраля, пятница

Швеция — Словакия (11.40)

Латвия — Финляндия (16.10)

13 февраля, воскресенье

Словакия — Латвия (7.10)

Финляндия — Швеция (11.40)

Плей-офф

15 февраля, вторник

Квалификационный раунд

16 февраля, среда

1/4 финала

18 февраля, пятница

1/2 финала

19 февраля, суббота

Матч за 3-е место

20 февраля, воскресенье

Финал

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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Сборная России по хоккею
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