Олимпиада-2022, хоккей: расписание и результаты всех матчей
На Олимпиаде-2018, которая проходила в Пхенчхане, сборная России, выступающая под аббревиатурой ОКР (ROC), завоевала золотые медали, в финале обыграв команду Германии со счетом 4:3.
Все матчи сборной России покажут Первый канал или «Россия 1».
Группа А: Канада, США, Германия, Китай
Расписание матчей группы А:
10 февраля, четверг
Канада — Германия (16.10 мск)
США — Китай (16.10)
12 февраля, суббота
Канада — США (7.10)
Германия — Китай (11.40)
13 февраля, воскресенье
США — Германия (16.10)
Китай — Канада (16.10)
Группа В: Россия (ОКР), Чехия, Швейцария, Дания
Расписание матчей группы В:
9 февраля, среда
Россия (ОКР) — Швейцария (11.40)
Чехия — Дания (16.10)
11 февраля, пятница
Дания — Россия (ОКР) (7.10)
Чехия — Швейцария (11.40)
12 февраля, суббота
Швейцария — Дания (16.10)
Россия (ОКР) — Чехия (16.10)
Группа С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия.
Расписание матчей группы С:
10 февраля, четверг
Швеция — Латвия (7.10)
Финляндия — Словакия (11.40)
11 февраля, пятница
Швеция — Словакия (11.40)
Латвия — Финляндия (16.10)
13 февраля, воскресенье
Словакия — Латвия (7.10)
Финляндия — Швеция (11.40)
Плей-офф
15 февраля, вторник
Квалификационный раунд
16 февраля, среда
1/4 финала
18 февраля, пятница
1/2 финала
19 февраля, суббота
Матч за 3-е место
20 февраля, воскресенье
Финал