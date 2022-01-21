Гид по Олимпиаде-2022: кто разыграет медали в конькобежном спорте

Главные претенденты на олимпийские медали, состав и расписание соревнований.

Соревнования по конькобежному спорту пройдут в Пекине в рамках зимней Олимпиады-2022 с 5 по 19 февраля. Среди конькобежцев разыграют 14 комплектов наград.

История конькобежного спорта

Конькобежный спорт иногда еще называют скоростным бегом на коньках. В нем спортсмены соревнуются на дистанциях различной длины и пытаются как можно быстрее пересечь финишную линию.

Этот вид спорта является одним из старейших. Первые официальные соревнования прошли в 1763 году в Великобритании. Конькобежный клуб основали в Эдинбурге в 1742 году, а к середине XIX века такие же появились в Лондоне и Глазго. Затем клубы открылись еще в нескольких городах США, норвежском Тронхейме и российском Санкт-Петербурге. В конце столетия в Англии была организована национальная федерация конькобежного спорта. Первый чемпионат страны состоялся тоже там.

Чемпионат мира провели десять лет спустя в Нидерландах, а победителем стал россиянин Александр Паншин. Через три года был основан и Международный союз конькобежцев, под эгидой которого сейчас и проводятся все официальные соревнования. Чемпионаты мира у женщин начали организовывать только в 1936 году.

Павел Кулижников. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Виды соревнований и правила

Беговая дорожка в классическом варианте представляет собой овал длиной 400 метров. Спортсмены бегут парами — один находится на внешней дорожке, а второй — на внутренней. При этом смена дорожек происходит на каждом круге. Если при смене дорожек спортсмены оказываются рядом, то тот, кто бежит по внутренней, должен уступить тому, кто едет по внешней. Во время гонок конькобежцы надевают специальные костюмы и бегут на коньках-клапах (лезвие зафиксировано только в носовой части ботинка подпружиненным шарниром).

Старейший из форматов конькобежного спорта — многоборье. В нем спортсмены соревнуются на четырех дистанциях, результаты суммируются, определяется победитель. Существует три вида многоборья: спринтерское — 500 + 1000 + 500 + 1000 метров; малое — 500 + 1500 + 1000 + 3000; классическое — 500 + 5000 + 1500 + 10000 метров (у женщин последнее заменяется на 3000 метров). За каждый забег начисляются очки — за каждую секунду времени на 500 метров дается 1,000 очко.

Кроме этого, проводятся еще соревнования на отдельных дистанциях, а также командная гонка преследования. На Олимпийских играх разыгрывается четырнадцать комплектов наград. У мужчин — заезды на 500, 1000, 1500, 5000 и 10000 метров, командное преследование и масс-старт. Женщины соревнуются в тех же видах, только вместо гонки на 10000 метров появляется дистанция на 3000 метров.

Олимпийская история

Олимпийский дебют конькобежного спорта совпал с проведением первых зимних Игр в Шамони в 1924 году. Тогда разыгрывались не все комплекты наград, которые есть в программе Олимпиады сейчас — мужчины соревновались на дистанциях 500, 1500, 5000 и 10000 метров и в классическом многоборье. Но это касается только мужчин — женский турнир на Играх появился только спустя 36 лет. Их первыми гонками стали дистанции на 500, 1000, 1500 и 3000 метров. Со временем программа конькобежного спорта была изменена — были добавлены 1000 метров у мужчин и 5000 метров у женщин, а классическое многоборье у первых исчезло. Что касается командных гонок и масс-стартов, то они вообще появились только несколько лет назад.

Самой успешной сборной на Олимпийских играх является команда Нидерландов. Они завоевали 42 золотые медали. СССР в этом рейтинге находится на пятом месте, имея 24 победы. Россия — на двенадцатом пока что с тремя золотыми наградами. Среди мужчин выделяются Класс Тунберг и Эрик Хайден — у них по пять золотых медалей. А у женщин самой титулованной спортсменкой остается советская конькобежка Лидия Скобликова, выигравшая шесть олимпийских титулов.

Ольга Фаткулина. Фото Global Look Press

Состав участников

На Играх-2022 впервые в истории у мужчин и женщин выступит одинаковое количество конькобежцев — по 83 человека. При этом максимальная квота для каждого национального Олимпийского комитета — девять человек. Россияне в этом виде спорта сумели завоевать в общей сложности 16 мест — по восемь у мужчин и у женщин.

Состав сборной России

Женщины: Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева.

Мужчины: Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов.

Фавориты у мужчин

В состязаниях мужчин в борьбу вступят четырехкратный олимпийский чемпион Свен Крамер и Кьелд Найс, у которого два титула чемпиона Игр. Оба спортсмена представляют Нидерланды. При этом у Крамера есть все шансы побить рекорд по числе золотых наград — для этого нужно победить минимум дважды.

Конькобежцы из России в этом олимпийском цикле регулярно завоевывали медали на крупнейших турнирах. В 2019 году чемпионом мира стал Руслан Мурашов на дистанции 500 метров, в 2020-м — Павел Кулижников (500 и 1000 метров). За медали должны побороться и Виктор Муштаков, призер чемпионата мира, и Артем Арефьев, победитель и призер этапов Кубка мира. Интересно, что на Играх выступит и олимпийский чемпион Руслан Захаров — он выиграл золото в шорт-треке и может стать первым российским конькобежцем, который завоюет медали в обоих видах. Среди других призеров крупнейших турниров — Александр Румянуев и Сергей Трофимов.

Фавориты у женщин

У женщин состав не менее серьезный — среди главных соперников и фаворитов остаются Мартина Сабликова из Чехии (три титула на Играх), Ирен Вюст из Нидерландов (пять золотых олимпийских наград) и Бриттани Боу из США (шестикратная чемпионка мира).

Среди россиянок действующая чемпионка мира одна — Ангелина Голикова выиграла дистанцию на 500 метров в Херенвене. Ольга Фаткулина в свою очередь является призером Олимпийских игр в Сочи. За награды могут побороться и другие призеры крупнейших соревнований — Наталья Воронина, Евгения Лаленкова и Елизавета Голубева. На европейском первенстве личные медали взяла Дарья Качанова — ее тоже не стоит списывать со счетов.

Национальный конькобежный стадион. Фото Global Look Press

Стадион олимпийского турнира

Национальный конькобежный стадион стал единственным сооружением, которое построили в олимпийском парке специально для Игр-2022. Его возвели на месте поля для хоккея на траве и поля для стрельбы из лука, где проходили соревнования на Олимпиаде-2008.

Изначально на арене должен был пройти чемпионат мира-2021, которое служило бы как тестовое соревнование перед Олимпиадой. Но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли в нидерландский Херенвен. В начале октября на стадионе состоялся национальный чемпионат Китая по конькобежному спорту.

Расписание (время начала указано московское)

5 февраля

11.30. 3000 м, женщины

6 февраля

11.30. 5000 м, мужчины

7 февраля

11.30. 1500 м, женщины

8 февраля

13.30. 1500 м, мужчины

10 февраля

15.00. 5000 м, женщины

11 февраля

11.00. 10000 м, мужчины

12 февраля

11.00. Командная гонка преследования, четвертьфиналы, женщины

11.53. 500 м, мужчины

13 февраля

16.00. Командная гонка преследования, четвертьфиналы, мужчины

16.56. 500 м, женщины

15 февраля

09.30. Командная гонка преследования, полуфиналы, женщины

09.52. Командная гонка преследования, полуфиналы, мужчины

10:24. Командная гонка преследования, финал D, женщины

10.30. Командная гонка преследования, финал C, женщины

10.43. Командная гонка преследования, финал D, мужчины

10:49. Командная гонка преследования, финал C, мужчины

11.22. Командная гонка преследования, финал B, женщины

11.28. Командная гонка преследования, финал A, женщины

11.41. Командная гонка преследования, финал B, мужчины

11.47. Командная гонка преследования, финал A, мужчины

17 февраля

11.30. 1000 м, женщины

18 февраля

11.30. 1000 м, мужчины

19 февраля

10.00. Масс-старт, полуфиналы, мужчины

10.45. Масс-старт, полуфиналы, женщины

11.30. Масс-старт, финал, мужчины

12.00. Масс-старт, финал, женщины