«Я еще не все сказал в спорте. В Пекине у меня будет хороший шанс». Герой Сочи Вик Уайлд готовится еще к одной Олимпиаде

Интервью с веселым американцем, больше десяти лет выступающим за Россию.

Вик Уайлд — едва ли не синоним сноуборда в России. Он, словно по голливудскому сюжету, приехал в нашу страну, где мало что слышали об этом виде спорта, ради любимой девушки и спустя три года стал двукратным олимпийским чемпионом. Первым и до сих пор единственным для нашей страны в этой дисциплине. Побеждал Вик еще в Сочи-2014, когда его жена Алена Заварзина завоевала бронзу. С тех пор утекло много воды. Уайлд давно не заметен на мировом уровне, на Играх 2018 года в Пхенчхане Россия осталась без наград в сноуборде, а красивый брак Уайлда и Заварзина распался в декабре прошлого года...

Неизменной осталась разве что любовь Вика к сноуборду. Он до сих пор участвует в этапах Кубка мира и планирует поехать на Олимпиаду в Пекин. Если же, конечно, кандидатуру 35-летнего райдера одобрят тренеры сборной России. Как признался спортсмен в интервью «СЭ», он просто не знает, что еще может так же хорошо делать, и пока не нашел себе призвание вне трасс, поэтому и выступает, раз есть силы. Также Уайлд заверяет, что наконец-то смог решить мешающие концентрации на спорте жизненные сложности и теперь находится в гармонии с собой. А значит, в Китае мы можем увидеть возвращение даже не того самого Уайлда, а, как он говорит, его лучшей версии. Которой ранее мир еще и не видел.

Не знаю, что могу делать лучше в жизни, кроме как гонять на сноуборде

— Заканчиваются новогодние праздники. Как они прошли для вас?

— Впервые за долгие годы я праздновал на родине, в США. В кругу близких и родных, с друзьями. Это было очень здорово. Настоящий отдых для души и тела.

— Есть ли существенные различия в праздновании Нового года в России и США?

— В США важнее Рождество, люди скорее ждут и готовятся к этому празднику. Рождество — действительно особый день, которого ждешь весь год. Просыпаешься с утра пораньше, готовишь подарки, собираешь стол с семьей...Из-за религиозных и национальных особенностей отмечают его иначе, чем в России. А к Новому году уже не такое пристальное внимание, как в Москве. То есть в России эти праздники по своему масштабу и значению поменялись местами, можно так сказать.

— Успели отдохнуть, либо тренировались даже в праздники?

— Нет, я сделал небольшой перерыв и полноценно отдохнул. А сейчас снова весь в работе, на Кубке мира! Сезон продолжается.

— Совсем скоро стартует Олимпиада в Пекине. Думаете об Играх уже сейчас?

— Конечно, задумываюсь. Мы сражаемся за нее, и совсем скоро будет ясно, кто поедет в Китай. В ближайшие недели объявят составы.

— Ожидание итогового тренерского решения — нервная ситуация?

— Для меня — нет. Я отношусь к этому философски, я ведь не могу на это повлиять. Делаю свою работу, выкладываюсь максимально, как могу, стараюсь показать лучший результат и фокусируюсь на себе. А там уже как получится.

— И все же поездка на Олимпиаду в Китае была для вас ключевой причиной остаться в спорте?

— Не могу так сказать. В моем решении продолжать карьеру было много различных причин... Я не ставлю себе цели такого порядка, не переживаю насчет них. Я просто чувствую, что еще не все сказал в спорте и могу достичь большего. Это точно. Сейчас я поменял сноуборд и впервые вышел на старт с новым пару дней назад. Сразу же почувствовал себя гораздо проще, результаты должны быть гораздо лучше, чем в прошлом году. Со сноубордом нужно говорить на одном языке, стать единым целым. Вы должны работать вместе, и от того, насколько вам легко управлять своей доской, зависит очень многое. С предыдущей были некоторые сложности, она не очень хорошо подходила под мой стиль. Новая — совсем другое дело. Так что постараюсь собраться и выступить так, чтобы прежде всего быть довольным самим собой. Это главное.

— Хорошо, если не Олимпиада, то в чем же ваша основная мотивация до сих пор выступать на высшем уровне? Вы ведь, по сути, и так выиграли все важнейшие титулы.

— Можно сказать, что я не знаю, что я могу делать лучше, кроме как гонять со склонов на сноуборде. Это получается у меня лучше всего в жизни. Я живу сноубордом и зарабатываю им. Мне это очень нравится, я получаю удовольствие. И стараюсь найти способы совершенствоваться даже сейчас, спустя столько лет.

— Во время выступления на одном из молодежных форумов вы заявили, что в России не совсем корректно относятся к возрастным спортсменам. Что вы имели в виду?

— Я хотел сказать, что гораздо проще достичь результата, пока ты молод. В России проще привлечь и развивать молодых и перспективных, нежели поддерживать и помогать известным возрастным спортсменам. Поэтому нам приходится сложнее. В этом плане есть определенная разница в подходе с Европой и США.

— Значит ли это, что в сноуборде по аналогии с некоторыми другими видами спорта стоит задуматься о возрастных лимитах для молодых райдеров?

— Нет, я этого не говорил и близко. И никогда не предлагал ограничивать спорт.

— Хорошо, давайте вернемся в лето прошлого года. На Олимпиаде в Токио в скейтбординге побеждали 12-летние девочки. Это нормально? Как вы бы отреагировали, случись подобное в сноуборде?

— Это прежде всего вопрос к их родителям. Это их решение и их отношение к собственным детям. Я с этим сделать ничего не могу, а значит, и думать об этом смысла мало.

Последние пару лет я не мог сосредоточиться на спорте

— Вы переехали в Россию примерно десять лет назад. Как за этот значительный срок изменился российский сноуборд?

— Появилось много сильных, молодых и голодных до побед райдеров. Они талантливы, у них больше возможностей показать себя, нежели у предыдущего поколения. Так что сейчас у сборной России гораздо лучше позиции на международной арене. И это отличная позиция для меня, чтобы достигать успеха вместе с другими нашими ребятами. Потому что я работаю и для себя, и для всего российского сноуборда.

— То есть можно сказать, что Россия теперь — это весомая сила в сноуборде? В 2011 году вы характеризовали нашу сборную совсем иначе...

— В параллельных дисциплинах — точно. У нас отличные райдеры.

— Лично вам комфортнее выступать в условиях конкуренции либо же когда вы единственная надежда страны?

— Я фокусируюсь на себе и не особо думаю о том, как выступают другие спортсмены. Про партнеров по команде скажу только, что они мои хорошие приятели и я радуюсь, когда вижу их прогресс. И когда они побеждают. Если они становятся лучшими в мире — это здорово.

— То есть вы не думаете о соперничестве за место в сборной?

— Я уже не в том возрасте, чтобы переживать за такие вещи. Мне проще думать о себе и собственной подготовке.

— Как самый опытный член сборной вы даете советы молодежи?

— Конечно, если меня о чем-то спросят — я всегда подскажу. Другое дело, что это случается довольно редко. Обычно ребята и сами все знают, чего хотят. У всех свой путь к победе.

— Какие перспективы ждут Россию в сноуборде на Олимпиаде? Стоит ждать медалей?

— Заранее вам никто об этом не скажет. Кто знает, как все сложится. В 2018-м мы остались без наград вообще, посмотрим, что получится на этот раз. Уверен только, что каждый в команде выложится без остатка, чтобы выдать лучшие результаты на Олимпиаде. Но в нашем спорте решают такие мелочи. Одна гонка — либо пан, либо пропал.

— Возможно, это будет и ваша одна гонка. Последняя большая гонка... Нет таких мыслей по ночам?

— Это не в моем стиле — размышлять о будущем. До Олимпиады почти месяц, у меня впереди еще другие соревнования. Так что готовимся к Играм шаг за шагом. Конечно, было бы очень здорово выступить успешно на Олимпиаде. Если я на нее попаду, то обещаю — вы увидите того самого Уайлда. Даже не так — такого, какого прежде еще никогда не видели, лучшего. Я знаю, что у меня есть шанс, я могу побороться за самые высокие места.

— То есть сейчас вы в гораздо лучшей форме, чем на протяжении нескольких последних лет? Потому что объективно мы вас в когорте сильнейших давно не видели...

— Я сейчас определенно на своем пике, пусть по результатам этого и не скажешь. Но я жду своего момента, чтобы показать себя. Не каждый раз получается, не все зависит от тебя. Бывает, что ты отлично едешь, но победы не приходят. К этому нужно относиться к с пониманием, сохранять спокойствие и тренироваться с еще большим усердием. Тогда успех придет.

— В чем были проблемы ранее? Переизбыток эмоций?

— Возможно. Последние пара лет выдались для меня крайне сложными, я был сосредоточен на некоторых других проблемах в моей жизни. Жизнь не всегда простая штука. Бывают ситуации, когда не получается концентрироваться на спорте, в жизни много других вещей, о которых нужно заботиться. И они бывают не менее важными, при этом могут отвлекать от твоего основного занятия... Если я сноубордист, это не значит, что моя жизнь состоит из сноуборда от и до. Я не могу кататься постоянно. Иногда результатов нет напрямую не по вашей причине. И это просто нужно принять и двигаться дальше.

Но сейчас я готов как никогда и горю желанием выступать. Верю, что новый сноуборд принесет мне успех и удачу. Мне нужно пройти отбор на Олимпиаду, и если получится, то я сделаю все, что от меня зависит, чтобы выиграть медаль. Больше чем 100%. Будет круто снова побеждать за Россию, страну, которая многое для меня сделала. Татарстан многое для меня сделал, поддержал в непростой момент.

Об Олимпиаде в Милане я уже не думаю

— Что вы думаете об олимпийской трассе? Для многих видов спорта большая проблема тот факт, что до Игр на тестовые соревнования иностранцев практически не допускают. В сноуборде это актуально?

— Нет, я уже был на склонах Пекина до этого, хорошо их знаю. И у меня были неплохие результаты в Китае. Это склон определенно под мой стиль, я его понимаю и знаю, как с ним работать. Так что Олимпиада в Пекине — отличный шанс для меня.

— То есть трассу в Пекине можно с уверенностью назвать «вашей»?

— Погодите, я такого не говорил. Но я хорошо знаю эту трассу и могу с уверенностью сказать, что на ней у меня будут все шансы проявить себя.

— В чем ее важнейшие отличия от других?

— Она скоростная, резкая. Мне очень нравится снег в Пекине, он такой холодный, естественный. Понятный и предсказуемый. Меня не будут ждать на этой трассе внезапные сюрпризы. На такой трассе легко выступать, главное — концентрироваться на гонке и работать чисто. Поэтому на Олимпиаде мы узнаем, кто действительно сейчас лучший в мире. А не тот, кому просто повезло лучше отработать в сложных условиях.

— Вы уже задумывались над тем, что будет по окончании этого сезона?

— Нет. Все мои мысли только на этом сезоне. Далеко я не загадываю. Поговорим об этом попозже.

— И все же вы ведь наверняка задумывались, что будете делать по окончании карьеры, разве нет? Ведь как бы вам ни хотелось, этот момент рано или поздно все равно наступит...

— Конечно, я это понимаю. Каждому приходится завершать карьеру. Хочется сказать, что я готов, но сейчас об этом трудно говорить. Надеюсь, получится найти хорошую работу, завести семью. Что-то в таком духе, как у всех. Но это все потом, сейчас главное — спорт.

— О какой работе задумываетесь? Тренерская деятельность или вне спорта?

— Мне очень интересны финансы, инвестирование. Было бы интересно поглубже познакомиться с этой сферой. Но я не знаю, где я буду полезен, полноценно задумаюсь над вопросом уже после завершения карьеры. Посмотрю по сторонам и решу, где я смогу полноценно реализоваться. Возможно, мне помогут мои знакомые, либо я начну свое дело. Бизнес мне тоже интересен.

— Многие спортсмены планируют свою карьеру олимпийскими циклами. Как я понял, это не про вас? О Милане-2026 не думаете?

— Нет, конечно, об Олимпиаде в Италии я не думаю. По окончании этого сезона многое в моей карьере станет ясно, некоторые важные вещи прояснятся. Я хочу прежде всего для себя понять, что мне нужно для качественной жизни. Это только сноуборд либо я могу быть хорош где-то еще? Пока ответа я сам для себя даже не нашел.

— Вы говорили, что задумываетесь о семье. Можете поделиться, что стало причиной вашего развода с Аленой Заварзиной? Вы были очень красивой парой, словно из кино...

— Извините, но это личное, я бы не хотел об этом говорить. И думаю, никогда не скажу.

Вик Уайлд

Родился 23 августа 1986 года в Уайт-Сэлмоне, штат Вашингтон, США.

Двукратный олимпийский чемпион Сочи 2014. Единственный сноубордист в истории, выигравший две золотые медали на одних Играх, и единственный представитель сборной России по сноуборду, выигравший олимпийское золото. Бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года, чемпион России 2013 года в параллельном гигантском слаломе. Серебряный призёр чемпионата США, победитель этапов Кубка мира.

Имеет два гражданства: американское по праву рождения и гражданство России с 2013 года после заключения брака с Аленой Заварзиной.

Специализируется на параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. В России представлял Красноярский край, с 2019 года — Республику Татарстан. Заслуженный мастер спорта.