Гол Роналдо принес «Ростову» победу над «Уралом»

«Ростов» на выезде обыграл «Урал» в матче 21-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол забил форвард «Ростова» Роналдо. Бразилец отличился после углового на 57-й минуте.

«Ростов» (37 очков) поднялся на седьмое место в РПЛ. «Урал» (24) остается 13-м в турнирной таблице.

В 26-м туре «Ростов» на своем поле примет «Оренбург». Игра пройдет 29 апреля. В этот же день «Урал» в гостях встретится с «Рубином».