Гид по Олимпиаде-2022: все, что надо знать о турнире по шорт-треку в Пекине

Расписание соревнований и состав сборной России по шорт-треку на Олимпиаде-2022 в Пекине

Расписание соревнований по шорт-треку, регламент, правила и фавориты.

Соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине будут проходить с 5 по 16 февраля 2022 года. Всего будет разыграно девять комплектов наград (по четыре у мужчин и женщин и один в смешанной дисциплине). По сравнению с предыдущими Олимпийскими играми, в программу была добавлена смешанная эстафета на дистанции 2000 метров. Таким образом, общее количество разыгрываемых наград увеличилось до девяти. Всего в соревнованиях по шорт-треку примут участие 112 спортсменов (56 мужчин и 56 женщин).

История шорт-трека

Шорт-трек (в переводе с английского языка означает «короткая дорожка») — это олимпийская конькобежная дисциплина, в которой спортсменам необходимо пройти дистанцию в 111,12 м за минимальное время. Шорт-трек отличается от «классики» размером катка. Классические соревнования по конькобежному спорту проводят на специальных стадионах. Дорожка представляет собой замкнутый круг длиной 400 метров.

За право называться основателем шорт-трека борются канадцы и англичане. Точно известно, что первые соревнования прошли в Канаде в 1905 году, а в Англии только в 1914 году. Канадские конькобежцы использовали для тренировок хоккейную коробку. Сначала проводили тренировки, затем решили организовать соревнования конькобежцев на короткой дорожке — длиной 111,12 м.

Две мировые войны остановили дальнейшие развитие шорт-трека в Европе. Только через 60 лет Международный союз конькобежцев создал технический комитет по шорт-треку — в 1967 году. В настоящее время ISU объединяет три вида зимнего спорта: конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек.

Семен Елистратов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Виды соревнований и правила

Дорожка для шорт-трека размещается на обычной хоккейной площадке. Повороты делают внутренним радиусом 8 м, расстояние между закруглениями — 28,85 м.

Расстояние — 111,12 — получается при измерении дистанции в 0,5 м от бровки. Спортсмены ездят против часовой стрелки.

В соревнованиях на короткие дистанции, чтобы конькобежцы поворачивали на «чистом» льду, трассу вместе со стартовой чертой от забега к забегу немного смещают (финишная черта с аппаратурой фотофиниша неподвижна). На длинные — выпускают машину после каждого забега.

Во время эстафеты участники могут менять друг друга в любой момент, кроме последних двух кругов. При этом они могут подталкивать своих товарищей. Упавшего спортсмена можно сменить в любой момент (в том числе и на последних кругах). У мужчин эстафета 5000 м, у женщин — 3000 м.

В шорт-треке запрещено:

— мешать другим спортсменам;

— срезать дистанцию;

— пересекать траекторию более быстрого спортсмена;

— выбрасывать вперед ногу с отрывом ото льда перед финишной чертой;

— подталкивать товарищей по команде (кроме как во время передачи эстафеты);

— двум и более спортсменам действовать по сговору.

Правила и регламент соревнований у мужчин и женщин в шорт-треке одинаковые. Отличаются лишь дистанцией в эстафетных гонках. Мужской команде нужно пробежать 5000 метров — 45 кругов внутри хоккейной коробки, женской — 3000 метров — 27 кругов.

На Олимпиаде-2022 в Пекине в программе шорт-трекистов будет девять видов — по четыре у женщин и мужчин, а также одна смешанная гонка.

— мужчины: 500 м, 1000 м, 1500 м, эстафета на 5000 м;

— женщины: 500 м, 1000 м, 1500 м, эстафета на 3000 м;

— смешанная гонка: эстафета на 2000 м.

Лучшие два спортсмена/две лучшие команды из каждого забега выходят в следующие раунды, которые венчает финал А, где разыгрываются медали.

В эстафетах участвуют по четыре спортсмена от страны, которые проводят смены по ходу дистанции. В смешанной эстафете, которая в Пекине дебютирует в олимпийской программе, каждую команду представляют двое мужчин и две женщины. В общей сложности соревнования по шорт-треку будут продолжаться шесть соревновательных дней.

Семен Елистратов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Экипировка для шорт-трека

Экипировка спортсменов для шорт-трека включает:

— шлем для шорт-трека обычной формы, без выступов, острых углов и удлиненных обтекателей;

— перчатки; на левой перчатке находятся специальные накладки, позволяющие на поворотах опираться о лед;

— щитки для голеней и коленей; шейный протектор;

— комбинезон (костюм) из прочного материала без капюшона, с длинными рукавами и длинными брючинами;

— коньки для шорт-трека с жесткой фиксацией лезвий. Лезвие должно быть сдвинуто влево относительно середины ботинка, что позволит проходить повороты с минимальным углом к поверхности льда. Концы лезвий должны быть закруглены.

Виктор Ан. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Олимпийская история шорт-трека

Шорт-трек дебютировал на Олимпийских играх в 1992 году. Первые олимпийские медали разыграли на XVI зимней Олимпиаде в городе Альбервиле (Франция). Всего разыграли четыре комплекта наград.

Были проведены две эстафеты (среди мужчин и женщин) и две индивидуальные гонки. Мужчины бежали один километр. Женщины соревновались на дистанции пятьсот метров.

По итогам первого олимпийского турнира два золота увезли в Южную Корею. Американцы и Канадцы забрали по одной золотой медали.

Сначала медали разыгрывались только в эстафетах, в 1994 году в программу добавили соревнования на дистанции 500 и 1000 м, с 2002 года — 1500 м. С 2022-го в программу включена смешанная эстафета.

Самая успешная сборная в этом виде спорта — Южная Корея (24 золотые медали). Самым титулованным спортсмен является Виктор Ан (шесть золотых медалей).

Софья Просвирнова. Фото Global Look Press

Состав сборной России

Согласно критериям отбора был сформирован состав сборной России по шорт-треку для участия в Олимпийских играх в Пекине. По правилам шорт-трека, каждая страна может выставить на Олимпиаду-2022 максимум 10 спортсменов — пять мужчин и пять женщин. Количество квот определяют по итогам Кубка мира предолимпийского сезона.

На Игры в Пекине Россия получила девять лицензий. Пять мест для сборной России заработали женщины, четыре квоты — мужчины.

Мужчины: Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян.

Женщины: Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова.

Запасные: Евгения Захарова, Дарья Краснокутская, Владимир Балбеков и Даниил Ейбог.

Фавориты Олимпиады-2022

Среди претендентов на медали — спортсмены сборной ОКР во главе с олимпийским чемпионом Семеном Елистратовым и Софьей Просвирновой.

На Олимпийских играх 2018 года южнокорейские спортсмены выиграли шесть наград, из них три золотые. Россия взяла одну бронзу. Семен Елистратов занял третье место на дистанции 1500 метров.

Исходя из последних международных соревнований, лидерами современного шорт-трека являются: Южная Корея, Китай, Канада, Нидерланды, Венгрия, Италия, Россия, США.

Фавориты среди мужчин

— Шандор Лю (Венгрия), олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира;

— Хван Де Хон (Южная Корея), четырехкратный чемпион мира;

— Шаоганг Лю (Венгрия), олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира.

Фавориты среди женщин

— Чхве Мин Джон (Южная Корея), двукратная олимпийская чемпионка, двенадцатикратная чемпионка мира;

— Сюзане Схюлтинг (Нидерланды), олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира;

— Ким Бутен (Канада), трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратный призер чемпионатов мира.

Расписание (время начала указано московское)

Суббота, 5 февраля

14.00. Женщины, 500 м, предварительные забеги

14.38. Мужчины, 1000 м, предварительные забеги

15.23. Смешанные команды, четвертьфиналы

15.53. Смешанные команды, полуфиналы

16.18. Смешанные команды, финал Б

16.26. Смешанные команды, финал А

Вторник, 7 февраля

14.30. Женщины, 500 м, четвертьфиналы

14.44. Мужчины, 1000 м, четвертьфиналы

15.13. Женщины, 500 м, полуфиналы

15.20. Мужчины, 1000 м, полуфиналы

15.41. Женщины, 500 м, финал В

15.46. Женщины, 500 м, финал А

15.52. Мужчины, 1000 м, финал В

15.58. Мужчины, 1000 м, финал А

Среда, 9 февраля

14.00. Мужчины, 1500 м, четвертьфиналы

14.44. Женщины, 1000 м, предварительные забеги

15.29. Мужчины, 1500 м, полуфиналы

15.45. Женщины, эстафета, 3000 м, полуфиналы

16.13. Мужчины, 1500 м, финал Б

16.20. Мужчины, 1500 м, финал

Пятница, 11 февраля

14.00. Женщины, 1000 м, четвертьфиналы

14.18. Мужчины, 500 м, предварительные забеги

14.55. Женщины, 1000 м, полуфиналы

15.04. Мужчины, эстафета, 5000 м, полуфиналы

15.37. Женщины, 1000 м, финал Б

15.43. Женщины, 1000 м, финал А

Воскресенье, 13 февраля

14.00. Мужчины, 500 м, четвертьфиналы

14:27. Мужчины, 500 м, полуфиналы

14.35. Женщины, эстафета, 3000 м, финал Б

14.44. Женщины, эстафета, 3000 м, финал А

15.09. Мужчины, 500 м, финал Б

15.14. Мужчины, 500 м, финал А

Среда, 16 февраля

14.30. Женщины, 1500 м, четвертьфиналы

15.15. Женщины, 1500 м, полуфиналы

15.32. Мужчины, эстафета, 5000 м, финал В

15.44. Мужчины, эстафета, 5000 м, финал А

16.11. Женщины, 1500 м, финал В

16.18. Женщины, 1500 м, финал А