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21 января, 09:00

Гид по Олимпиаде-2022: все, что надо знать о турнире по горным лыжам в Пекине

Расписание соревнований и состав сборной России по горным лыжам на Олимпиаде-2022 в Пекине
Андрей Жданюк
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Олег Шамонаев
Александр Хорошилов.
Фото Global Look Press
Александр Хорошилов.
Фото Reuters
Александр Хорошилов.
Фото Reuters
Александр Андриенко.
Фото Global Look Press
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Главные претенденты на олимпийские медали, состав и расписание соревнований.

Горнолыжные соревнования зимних Олимпийских игр в Китае пройдут с 6 по 19 февраля и состоятся в горнолыжном центре Янцинь. Всего будет разыграно 11 комплектов медалей, включая командные соревнования. Олимпийские игры 2018 года, проходившие в южнокорейском Пхенчхане, не принесли сборной ОКР ни одной медали в этом виде спорта.

История вида спорта

Горнолыжный спорт — спуск на лыжах по извилистым горным трассам с естественным или незначительно подкорректированным рельефом. От спортсменов требуется быстро и точно пройти специально подготовленную снежную дистанцию, размеченную флажками и древками. Данный вид спорта является витриной индустрии зимнего высокогорного отдыха. Именно здесь проходят обкатку технические новинки, которые потом берут на вооружение производители экипировки для миллионов горнолыжников-любителей. Кроме того, проведение крупных соревнований становится отличной рекламой для любого горнолыжного курорта.

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Соревнования по горнолыжному спорту зародились в Швейцарии в начале XX века, но лидерство в развитии горных дисциплин у представителей альпийских стран долгое время оспаривали норвежцы. Именно на скандинавских склонах придуманы базовые технические приемы для спуска и прохождение виражей — телемарк (с выставлением одной лыжи вперед) и христиания (на параллельных лыжах). Телемарк со временем оказался полностью вытеснен стилем кристи. После Первой мировой войны в Европе и Северной Америке стали популярными горнолыжные курорты, благодаря чему сильно усовершенствовались лыжная экипировка и инфраструктура (появились первые подъемники, машины для уплотнения снега). Кроме того, развивалась техника спуска на горных лыжах.

К моменту включения в олимпийскую программу в 1936 году горнолыжный спорт уже был большим бизнесом и целой наукой — со своей профессиональной терминологией, сложными требованиями к экипировке спортсменов и строительству трасс. В дальнейшем мир горных лыж становился все более изощренным. Появились снежные пушки, помогающие поддерживать трассу в оптимальном состоянии долгое время. Спортсмены получили обтекаемые костюмы и супербыстрые лыжи. В 1990-х годах революцию в геометрии лыж произвело распространение агрессивного стиля прохождения поворотов под названием карвинг — на кантах (стальных полосках по краям лыж). Ради этого стиля лыжи стали делать «приталенными» — с боковыми вырезами.

Горные лыжи (слалом и скоростной спуск) вошли в олимпийскую программу еще в 1936 году в Гармиш-Партенкирхене. Самым титулованным горнолыжником в истории зимних Олимпиад является норвежец Хьетиль Андре Омодт, на счету которого 8 олимпийских наград — 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы. В общем зачете с большим отрывом по числу олимпийских наград в сумме лидируют австрийцы — 121 (37 золотых). 66 медалей на счету швейцарцев, на третьем месте французы — 48.

Александр Андриенко. Фото Global Look Press
Александр Андриенко.
Фото Global Look Press

Виды дисциплин

Программа соревнований по горнолыжному спорту на Олимпийских играх неоднократно менялась. На данный момент существует шесть дисциплин, которые будут представлены в Пекине.

Слалом — спуск с горы, размеченной специальными воротами. Во время прохождения трассы спортсмены обязаны проехать через все ворота, обозначенные флагами. За пропуск или пересечение их одной лыжей участники снимаются с соревнований. Результат определяют по сумме времени, показанного в спусках на двух различных трассах.

Гигантский слалом — это больший перепад высот, более широкие ворота и большее расстояние между ними. Мужчины и женщины выполняют по два спуска, как и в слаломе. Трассы соревнований строят на склонах с разнообразным рельефом с таким расчетом, чтобы средняя скорость для мужчин составляла 60-65 км/ч, а для женщин — 50-55 км/ч.

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Супергигантский слалом — в нем соединены элементы слалома-гиганта и скоростного спуска. Состязания проводятся на одной трассе. Она должна иметь перепад высот 500-600 метров, проходить по пересеченной местности, включать в себя почти все технические сложности гигантского слалома и скорости почти как в скоростном спуске.

Скоростной спуск — трассы для этого вида прокладываются таким образом, чтобы участники соревнований могли спускаться от старта до финиша, не делая чрезмерно крутых поворотов и не пролетая больших расстояний по воздуху. Средняя скорость, развиваемая на трассах, не должна превышать 90-100 км/ч у мужчин и 65 км/ч у женщин. Перепад высот здесь больше почти вдвое — до 1000 метров. Побеждает спортсмен, показавший наилучшее время при прохождении трассы.

Альпийская комбинация — включает в себя скоростной спуск и слалом (у женщин — супергигант и слалом), которые проводятся в один заезд. Победители определяются по сумме времени, показанной в обеих попытках комбинации. Иногда эту дисциплину называют горнолыжным двоеборьем.

Командные соревнования — параллельные дисциплины всегда собирают большое количество зрителей, так как спортсмены стартуют одновременно в парах. Проводятся в слаломе и гиганте. В командных соревнованиях участвуют четыре человека — по двое мужчин и по две женщины от каждой команды, которые, стартуя с соперниками по параллельным слаломным трассам, определяют победителя в каждом из заездов.

Александр Хорошилов. Фото Reuters
Александр Хорошилов. Фото Reuters
Фото Reuters

Результаты россиян и перспективы

Отечественная Федерация горнолыжного спорта была создана в 1966 году после выхода из состава Федерации лыжного спорта СССР. На отчетно- выборной конференции ФГССР (с августа 2018 — РФГС) 16 мая 2014 года новым президентом федерации был избран Леонид Мельников. Он сменил на этом посту Светлану Гладышеву, возглавлявшую федерацию с мая 2010 года.

Активное развитие горных лыж в СССР началось еще в 70-х. В марте 1981-го Валерий Цыганов выиграл соревнования по скоростному спуску в Аспене и первым из советских спортсменов стал победителем этапа Кубка мира. Однако обладательницами олимпийских медалей в отечественном горнолыжном спорте являются пока только женщины — Евгения Сидорова, завоевавшая бронзу в Кортина-д'Ампеццо в далеком 1956-м, и Светлана Гладышева — серебряный призер Игр-1994 в Лиллехаммере.

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В современном российском горнолыжном спорте олимпийские надежды связаны с лидером сборной Александром Хорошиловым. Являясь на протяжении нескольких последних сезонов одним из лучших слаломистов мира, он демонстрирует стабильные результаты. Александр — наиболее известный и титулованный член мужской сборной России нового столетия, мастер спорта международного класса, участник трех Олимпийских игр — 2006, 2010 и 2014 годов и победитель этапа Кубка мира в Шладминге.

Впрочем, в последнее время ярких результатов у Хорошилова нет. И, откровенно говоря, даже попадание наших горнолыжников в топ-10 на Олимпиаде будет огромной сенсацией. Лидерами горнолыжного спорта традиционно являются представители альпийских держав — австрийцы, швейцарцы, итальянцы, французы и немцы. А также норвежцы, шведы, словаки и американцы. Именно представители этих стран наверняка поделят между собой львиную долю наград Пекина-2022. Некоторые участники олимпийского турнира по горным лыжам являются в своих странах настоящими суперзвездами. Например, австриец Маттиас Майер или американка Микаэла Шиффрин.

Александр Хорошилов. Фото Reuters
Александр Хорошилов.
Фото Reuters

Предварительная заявка сборной России
Мужчины: Александр Хорошилов, Александр Андриенко, Иван Кузнецов.
Женщины: Юлия Плешкова.

Расписание соревнований в Пекине
6 февраля. Скоростной спуск, мужчины. Начало в 6.00 (время указано московское).
7 февраля. Гигантский слалом, женщины. Первая попытка — 5.15, вторая попытка — 8.45.
8 февраля. Супергигант, мужчины. Начало в 6.00.
9 февраля. Слалом, женщины. Первая попытка — 5.15, вторая попытка — 8.45.
10 февраля. Альпийская комбинация, мужчины. Первая попытка (скоростной спуск) — 5.30, вторая попытка (слалом) — 9.15.
11 февраля. Супергигант (женщины). Начало в 6.00.
13 февраля. Гигантский слалом, мужчины. Первая попытка — 5.15, вторая попытка — 8.45.
15 февраля. Скоростной спуск, женщины. Начало в 6.00.
16 февраля. Слалом, мужчины. Первая попытка — 5.15, вторая попытка — 8.45.
17 февраля. Альпийская комбинация, женщины. Первая попытка (скоростной спуск) — 5.30, вторая попытка (слалом) — 9.00.
19 февраля. Командные соревнования. Начало в 6.00.

Олимпиада
Александр Хорошилов
Горные лыжи
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