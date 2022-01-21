Гид по Олимпиаде-2022: все, что надо знать о турнире по горным лыжам в Пекине

Главные претенденты на олимпийские медали, состав и расписание соревнований.

Горнолыжные соревнования зимних Олимпийских игр в Китае пройдут с 6 по 19 февраля и состоятся в горнолыжном центре Янцинь. Всего будет разыграно 11 комплектов медалей, включая командные соревнования. Олимпийские игры 2018 года, проходившие в южнокорейском Пхенчхане, не принесли сборной ОКР ни одной медали в этом виде спорта.

История вида спорта

Горнолыжный спорт — спуск на лыжах по извилистым горным трассам с естественным или незначительно подкорректированным рельефом. От спортсменов требуется быстро и точно пройти специально подготовленную снежную дистанцию, размеченную флажками и древками. Данный вид спорта является витриной индустрии зимнего высокогорного отдыха. Именно здесь проходят обкатку технические новинки, которые потом берут на вооружение производители экипировки для миллионов горнолыжников-любителей. Кроме того, проведение крупных соревнований становится отличной рекламой для любого горнолыжного курорта.

Соревнования по горнолыжному спорту зародились в Швейцарии в начале XX века, но лидерство в развитии горных дисциплин у представителей альпийских стран долгое время оспаривали норвежцы. Именно на скандинавских склонах придуманы базовые технические приемы для спуска и прохождение виражей — телемарк (с выставлением одной лыжи вперед) и христиания (на параллельных лыжах). Телемарк со временем оказался полностью вытеснен стилем кристи. После Первой мировой войны в Европе и Северной Америке стали популярными горнолыжные курорты, благодаря чему сильно усовершенствовались лыжная экипировка и инфраструктура (появились первые подъемники, машины для уплотнения снега). Кроме того, развивалась техника спуска на горных лыжах.

К моменту включения в олимпийскую программу в 1936 году горнолыжный спорт уже был большим бизнесом и целой наукой — со своей профессиональной терминологией, сложными требованиями к экипировке спортсменов и строительству трасс. В дальнейшем мир горных лыж становился все более изощренным. Появились снежные пушки, помогающие поддерживать трассу в оптимальном состоянии долгое время. Спортсмены получили обтекаемые костюмы и супербыстрые лыжи. В 1990-х годах революцию в геометрии лыж произвело распространение агрессивного стиля прохождения поворотов под названием карвинг — на кантах (стальных полосках по краям лыж). Ради этого стиля лыжи стали делать «приталенными» — с боковыми вырезами.

Горные лыжи (слалом и скоростной спуск) вошли в олимпийскую программу еще в 1936 году в Гармиш-Партенкирхене. Самым титулованным горнолыжником в истории зимних Олимпиад является норвежец Хьетиль Андре Омодт, на счету которого 8 олимпийских наград — 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы. В общем зачете с большим отрывом по числу олимпийских наград в сумме лидируют австрийцы — 121 (37 золотых). 66 медалей на счету швейцарцев, на третьем месте французы — 48.

Александр Андриенко. Фото Global Look Press

Виды дисциплин

Программа соревнований по горнолыжному спорту на Олимпийских играх неоднократно менялась. На данный момент существует шесть дисциплин, которые будут представлены в Пекине.

Слалом — спуск с горы, размеченной специальными воротами. Во время прохождения трассы спортсмены обязаны проехать через все ворота, обозначенные флагами. За пропуск или пересечение их одной лыжей участники снимаются с соревнований. Результат определяют по сумме времени, показанного в спусках на двух различных трассах.

Гигантский слалом — это больший перепад высот, более широкие ворота и большее расстояние между ними. Мужчины и женщины выполняют по два спуска, как и в слаломе. Трассы соревнований строят на склонах с разнообразным рельефом с таким расчетом, чтобы средняя скорость для мужчин составляла 60-65 км/ч, а для женщин — 50-55 км/ч.

Супергигантский слалом — в нем соединены элементы слалома-гиганта и скоростного спуска. Состязания проводятся на одной трассе. Она должна иметь перепад высот 500-600 метров, проходить по пересеченной местности, включать в себя почти все технические сложности гигантского слалома и скорости почти как в скоростном спуске.

Скоростной спуск — трассы для этого вида прокладываются таким образом, чтобы участники соревнований могли спускаться от старта до финиша, не делая чрезмерно крутых поворотов и не пролетая больших расстояний по воздуху. Средняя скорость, развиваемая на трассах, не должна превышать 90-100 км/ч у мужчин и 65 км/ч у женщин. Перепад высот здесь больше почти вдвое — до 1000 метров. Побеждает спортсмен, показавший наилучшее время при прохождении трассы.

Альпийская комбинация — включает в себя скоростной спуск и слалом (у женщин — супергигант и слалом), которые проводятся в один заезд. Победители определяются по сумме времени, показанной в обеих попытках комбинации. Иногда эту дисциплину называют горнолыжным двоеборьем.

Командные соревнования — параллельные дисциплины всегда собирают большое количество зрителей, так как спортсмены стартуют одновременно в парах. Проводятся в слаломе и гиганте. В командных соревнованиях участвуют четыре человека — по двое мужчин и по две женщины от каждой команды, которые, стартуя с соперниками по параллельным слаломным трассам, определяют победителя в каждом из заездов.

Александр Хорошилов. Фото Reuters Фото Reuters

Результаты россиян и перспективы

Отечественная Федерация горнолыжного спорта была создана в 1966 году после выхода из состава Федерации лыжного спорта СССР. На отчетно- выборной конференции ФГССР (с августа 2018 — РФГС) 16 мая 2014 года новым президентом федерации был избран Леонид Мельников. Он сменил на этом посту Светлану Гладышеву, возглавлявшую федерацию с мая 2010 года.

Активное развитие горных лыж в СССР началось еще в 70-х. В марте 1981-го Валерий Цыганов выиграл соревнования по скоростному спуску в Аспене и первым из советских спортсменов стал победителем этапа Кубка мира. Однако обладательницами олимпийских медалей в отечественном горнолыжном спорте являются пока только женщины — Евгения Сидорова, завоевавшая бронзу в Кортина-д'Ампеццо в далеком 1956-м, и Светлана Гладышева — серебряный призер Игр-1994 в Лиллехаммере.

В современном российском горнолыжном спорте олимпийские надежды связаны с лидером сборной Александром Хорошиловым. Являясь на протяжении нескольких последних сезонов одним из лучших слаломистов мира, он демонстрирует стабильные результаты. Александр — наиболее известный и титулованный член мужской сборной России нового столетия, мастер спорта международного класса, участник трех Олимпийских игр — 2006, 2010 и 2014 годов и победитель этапа Кубка мира в Шладминге.

Впрочем, в последнее время ярких результатов у Хорошилова нет. И, откровенно говоря, даже попадание наших горнолыжников в топ-10 на Олимпиаде будет огромной сенсацией. Лидерами горнолыжного спорта традиционно являются представители альпийских держав — австрийцы, швейцарцы, итальянцы, французы и немцы. А также норвежцы, шведы, словаки и американцы. Именно представители этих стран наверняка поделят между собой львиную долю наград Пекина-2022. Некоторые участники олимпийского турнира по горным лыжам являются в своих странах настоящими суперзвездами. Например, австриец Маттиас Майер или американка Микаэла Шиффрин.

Александр Хорошилов. Фото Reuters

Предварительная заявка сборной России

Мужчины: Александр Хорошилов, Александр Андриенко, Иван Кузнецов.

Женщины: Юлия Плешкова.

Расписание соревнований в Пекине

6 февраля. Скоростной спуск, мужчины. Начало в 6.00 (время указано московское).

7 февраля. Гигантский слалом, женщины. Первая попытка — 5.15, вторая попытка — 8.45.

8 февраля. Супергигант, мужчины. Начало в 6.00.

9 февраля. Слалом, женщины. Первая попытка — 5.15, вторая попытка — 8.45.

10 февраля. Альпийская комбинация, мужчины. Первая попытка (скоростной спуск) — 5.30, вторая попытка (слалом) — 9.15.

11 февраля. Супергигант (женщины). Начало в 6.00.

13 февраля. Гигантский слалом, мужчины. Первая попытка — 5.15, вторая попытка — 8.45.

15 февраля. Скоростной спуск, женщины. Начало в 6.00.

16 февраля. Слалом, мужчины. Первая попытка — 5.15, вторая попытка — 8.45.

17 февраля. Альпийская комбинация, женщины. Первая попытка (скоростной спуск) — 5.30, вторая попытка (слалом) — 9.00.

19 февраля. Командные соревнования. Начало в 6.00.