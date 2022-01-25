Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Расписание соревнований по фигурному катанию, регламент, правила и фавориты.

Соревнования по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года состоятся в Пекине на льду Столичного дворца спорта с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно пять комплектов наград. Соревнования пройдут в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Всего к соревнованиям допускается 148 спортсменов: 74 мужчины и 74 женщины. Каждый НОК может выставить не более трех спортсменов или пар в отдельных соревнованиях.

Столичный дворец спорта в Пекине. Фото Getty Images

История фигурного катания

Первые упоминания фигурного катания были в далеком прошлом: конец 4-го — начало 1-го тысячелетия до н. э. Об этом свидетельствуют находки археологов — костяные коньки, выполненные из фаланг конечностей крупных животных. Подобные находки встречаются во многих странах Европы, а самые древние коньки были обнаружены на берегу Южного Буга недалеко от Одессы.

Непосредственное же зарождение фигурного катания как вида спорта связывают с моментом, когда коньки начали изготавливать из железа (а не из кости). Это случилось в Голландии в XII—XIV вв.еке. Изначально фигурное катание представляло собой турнир по мастерству вычерчивать на льду разнообразные фигуры, притом делая это в красивой позе.

Первые клубы любителей фигурного катания появились в XVIII веке в Британской империи, в Эдинбурге (1742). Там же были разработаны и перечень обязательных для исполнения в соревнованиях фигур, и первые официальные правила соревнований. Лейтенант артиллерии Роберт Джоунз издал «Трактат о катании на коньках» (1772), в котором описал все основные фигуры, известные на то время.

В США и Канаде фигурное катание также получило огромное развитие. Здесь были созданы многочисленные клубы фигуристов, разрабатывались новые модели коньков, создавалась своя школа техники.

С 1742 года в фигурном катании уже были известны практически все современные обязательные фигуры и основные технические приемы для их исполнения — об этом говорится в книге «Искусство катания на коньках» Д. Андерсона, президента клуба конькобежцев города Глазго, и труде X. Вандервела и Т. Максвелла Уитмана из Лондона.

На I Конгрессе конькобежцев в 1871 году фигурное катание было признано как вид спорта.

В 1882 году в Вене состоялись первые в Европе официальные соревнования по фигурному катанию. В 1892 году был создан Международный союз конькобежцев (ISU), который должен был руководить организацией международных соревнований. В 1896 году в Санкт-Петербурге состоялся первый чемпионат мира по фигурному катанию.

Дисциплины в фигурном катании

Первые соревнования по фигурному катанию проходили только среди мужчин. Женщины получили возможность соревноваться позднее. Первый чемпионат мира среди женщин-одиночниц состоялся в конце января 1906 года в Давосе (Швейцария). Обязательные фигуры у женщин и у мужчин были аналогичными, но произвольное катание женщин сразу же обратило на себя внимание высокой художественностью, пластикой и музыкальностью движений.

Парное фигурное катание появилось почти сразу же после популяризации этого вида спорта. Первые соревнования состоялись в 1908 году в Санкт-Петербурге. Немецкие фигуристы Анна Хюблер и Генрих Бургер стали первыми олимпийскими чемпионами в парном катании.

Спортивные танцы на льду появились в конце 1940-х годов в Великобритании, а затем получили распространение во всем мире. В 1952 году спортивные танцы были включены в программу чемпионатов мира и Европы. В программу зимних Олимпийских игр танцы на льду были включены с 1976 года. Первыми олимпийскими чемпионами в танцах на льду стали Людмила Пахомова и Александр Горшков.

Синхронное фигурное катание — это самая новая дисциплина фигурного катания. Она появилась в 1960-х годах в США. Сама идея группового катания возникла еще раньше. В России соревнования по групповому катанию на коньках (пары, четверки, восьмерки) проводились в середине 1920-х годов.

Первые официальные соревнования по синхронному фигурному катанию прошли в 1976 году в Энн-Арборе, штат Мичиган, США. В 1994 году ISU официально признал синхронное фигурное катание пятой дисциплиной фигурного катания.

В программе Пекина-2022 будет пять дисциплин: командный турнир, мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Командный турнир впервые прошел на Олимпиаде-2014 в Сочи. В нем участвуют 10 сборных, каждый фигурист или пара набирает очки в общую копилку. Россия выиграла золото в 2014 году, а Канада стала лучшей на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Элементы в разных видах фигурного катания

В фигурном катании можно выделить 4 основных, базовых элемента: шаги, спирали, вращения и прыжки. Также существует ряд специфических элементов, исполняемых в одном виде фигурного катания, например поддержки, подкрутки, выбросы, тодесы в парном катании.

В одиночном катании — и мужском и женском — спортсмен должен продемонстрировать владение всеми группами элементов: шагами, спиралями, вращениями, прыжками. Чем выше качество и сложность исполняемых элементов, тем выше уровень фигуриста (и его баллы, соответственно). Важными критериями также являются связь движений спортсмена с музыкой, пластичность, эстетичность и артистизм. Соревнования в одиночном катании проходят в два этапа: первый этап — короткая программа, второй этап — произвольная программа.

В парном катании нужно продемонстрировать владение элементами так, чтобы создать впечатление единства действий. Вместе с традиционными элементами (шаги, спирали, прыжки) есть элементы, которые исполняются только в этом виде фигурного катания: поддержки, подкрутки, выбросы, тодесы, совместные и параллельные вращения. Важным критерием у парных спортсменов является синхронность исполнения элементов.

В парном катании, так же как и в одиночном, соревнования проходят в два этапа — короткой и произвольной программах.

В танцах на льду основное внимание уделено совместному исполнению танцевальных шагов в стандартных и нестандартных танцевальных позициях, причем не допускаются длительные разъединения партнеров. В отличие от парного фигурного катания, в спортивных танцах отсутствуют прыжки, выбросы и другие отличительные элементы парного фигурного катания.

В танцах важной составляющей успеха является плавность движений и привлекательный внешний вид пары, поэтому большое внимание уделено музыкальному сопровождению и тщательному подбору костюмов для каждой программы соревнований. Благодаря этому спортивные танцы — одно из самых зрелищных направлений в фигурном катании. Современная программа официальных соревнований включает два танца: ритм-танец и произвольный.

В синхронном катании выступают командами — от 16 до 20 фигуристов. Группа фигуристов может включать женщин и мужчин. По правилам ISU, команды делятся по следующим возрастным группам: новисы (соответствие первому и второму спортивным разрядам) — до 15 лет; юниоры (кандидаты в мастера спорта) — 12-18 лет; сеньоры (мастера спорта) — 14 лет и старше.

Ни техника, ни скольжение, ни исполнение отдельных элементов в синхронном катании от классического фигурного катания не отличаются. Но есть некая специфика катания в команде, которая вносит свои коррективы в исполнение элементов. Целью является выступление команды как единого целого.

В синхронном катании есть свои особенные обязательные элементы, такие как: круг, линия, колесо, пересечения, блоки. Запрещенные движения: любые поддержки, прыжки более чем в один оборот, пересечения, включающие спирали назад, и другие. Соревнования по синхронному катанию состоят из короткой и произвольной программ.

Людмила Пахомова и Александр Горшков. Фото Global Look Press

Олимпийская история фигурного катания

Фигурное катание дебютировало на Олимпийских играх в 1908 году, но официально вошло в программу в 1924-м. На самых первых Играх в Лондоне фигуристы разыграли медали в парном, мужском и женском одиночном катании, а также в дисциплине «специальные фигуры».

Для «фигур» Игры в Лондоне стали первыми и последними, а единственным олимпийским чемпионом в истории в этом виде стал представитель Российской империи — Николай Панин-Коломенкин.

Соревнования по танцам на льду впервые вошли в программу Игр в 1976 году, а первыми олимпийскими чемпионами в этом виде стали советские фигуристы Людмила Пахомова — Александр Горшков.

Состав сборной России

Состав российской сборной, исходя из регламента Федерации фигурного катания на коньках России, формируется главным образом в соответствии с местами, занятыми на основном отборочном соревновании — чемпионате России. На нем необходимо занять в каждой дисциплине 1-2-е места при наличии максимальной заявочной квоты (трех спортсменов/пар) в каждом виде программы.

Третьи номера, а также запасные включаются в состав по рекомендации тренерского совета с учетом стабильности результатов, показанных на этапах и финале «Гран-при», надежности исполнения элементов высшей сложности, соответствия технической оснащенности программ модельным требованиям, а также хореографической и психологической подготовленности.

Окончательный состав может корректироваться с учетом результатов выступления спортсменов на чемпионате Европы и выполнения ими установленных индивидуальных заданий.

Состав российской национальной команды на Игры в Китае выглядит следующим образом:

Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Девид Нарижный.

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко (25 января заменил Михаилу Коляду в окончательном составе ОКР).

Запасные: Петр Гуменник.

Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова. Фото Global Look Press

Фавориты Олимпиады-2022

В женском одиночном катании главными претендентками не просто на золото, но и на весь подиум являются российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Среди претенденток на медали из других стран — японки Вакаба Хигучи и Каори Сакамото, бельгийка Луна Хендрикс, американка Алиса Лью.

В мужском одиночном катании на золото претендует трехкратный чемпион мира — Натан Чен. Но двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю также имеет все шансы завоевать этот титул. Среди претендентов на медали — серебряный олимпийский призер Уно Шома и призер чемпионата мира Кагияма Юма, американец Винсент Чжоу и представители сборной ОКР Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

В парном катании борьба за медали будет вестись между тремя российскими дуэтами: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Конкуренцию им могут составить двукратные чемпионы мира — китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун.

В танцах на льду главными претендентами на золото являются французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизером и россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. За медали будут бороться Александра Степанова и Иван Букин (ОКР), Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (США), Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США), Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада).

Где пройдет олимпийский турнир по фигурному катанию

Столичный дворец спорта — спортивный комплекс, который был построен в 1968 году. Накануне Олимпийских игр подвергся кардинальной реконструкции. Спорткомплекс расположен в центре Пекина, имеет площадь 54,7 тыс. м? и рассчитан на 17 345 зрителей.

Расписание (время начала указано московское)

Командные соревнования

4 февраля, 5.02 Мужчины. Короткая программа

4 февраля, 6.41 Танцы. Ритм-танец

4 февраля, 8.22 Пары. Короткая программа

6 февраля, 4.37 Женщины. Короткая программа

6 февраля, 6.57 Пары. Произвольная программа

7 февраля, 4.22 Мужчины. Произвольная программа

7 февраля, 5.31 Танцы. Произвольный танец

7 февраля, 6.37 Женщины. Произвольная программа

Личные соревнования

8 февраля, 4.22 Мужчины. Короткая программа

10 февраля, 4.38 Мужчины. Произвольная программа

12 февраля, 14.07 Танцы. Ритм-танец

14 февраля, 4.22 Танцы. Произвольный танец

15 февраля, 13.08 Женщины. Короткая программа

17 февраля, 13.08 Женщины. Произвольная программа

18 февраля, 13.38 Пары. Короткая программа

19 февраля, 14.08 Пары. Произвольная программа