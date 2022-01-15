С кем Россия поедет на Олимпиаду? Разбираем состав, из которого выберут 25 человек

«СЭ» стал известен список игроков, которые 17 января начнут подготовку к олимпийскому хоккейному турниру. Вопросов к ростеру не так много, но они есть.

Новый вектор

Объявление состава сборной на каждый турнир не обходится без вопросов об отдельных кандидатах. Заявка на Олимпиаду ограничена. На сбор в Новогорск и так пригласили расширенный состав, часть игроков до Пекина, разумеется, не доберется. Вызвать всех хоккеистов, которые по разным причинам заслужили путевку в Китай, не представляется возможным. Вектор Алексея Жамнова несравним с подходом штаба сборной перед Олимпиадой-2018. Золотой состав Пхенчхана собирали из двух базовых клубов — СКА и ЦСКА. Ветераны «Магнитки» Сергей Мозякин и Василий Кошечкин казались белыми воронами на фоне армейского костяка. Сейчас охват команд шире — поставляют кандидатов на Олимпиаду даже бьющийся за плей-офф «Спартак» и крепкий середняк «Северсталь». С трудом представляю подобный сценарий четыре года назад.

Смене стратегии способствовали не только введенный в КХЛ потолок зарплат и усиление конкуренции. Результаты клановой войны за власть в российском хоккее укрепили позиции лагеря Игоря Есмантовича и отодвинули от дела бессменного лидера «Красной машины» последних лет Романа Ротенберга. Советники тренера влияют на решения по составу и отдельным кандидатам. Объяснить отсутствие даже в расширенном списке Сергея Толчинского — MVP прошлого плей-офф — могу только этим. Оскорбительная кричалка о конях после финала-2021 с ЦСКА сильно задела Есмантовича. Нападающий «Авангарда» извинился, но осадок у армейского босса остался. Невызов Толчинского — главная сенсация расширенного списка.

Вратарский вопрос — самый болезненный для Жамнова перед Олимпиадой без энхаэловцев. Главный тренер мог спать спокойно, если бы приехали Андрей Василевский, Сергей Бобровский и Игорь Шестеркин. Но Гэри Беттмэн не отпустил игроков в Пекин, а в КХЛ нет безальтернативного первого номера для сборной. Выбирать пришлось из тех, кто играет более-менее стабильно в клубах и привлекался ранее на международные турниры. Иван Федотов справился с проверкой на Кубке Первого канала и победил в двух матчах из трех. А обвинять его в поражении от финнов, когда тренеры заменили вратаря в овертайме, нельзя. Не сомневаюсь, что Федотов начнет Олимпиаду основным вратарем.

На сбор в Новогорск вызвали пять голкиперов. В окончательной заявке останутся только трое. Приглашение Александра Самонова и Тимура Билялова читалось из логики Кубка Первого канала. Поразил выбор Ярослава Аскарова. Неужели вратарь системы СКА, который в этом сезоне отыграл только 13 матчей (6 — в КХЛ, 7 — в ВХЛ), так впечатлил Жамнова в недавней встрече с «Сочи»? Либо это троллинг Романа Ротенберга, который готовил голкипера к МЧМ без достойной практики? Даже место тренировочного вратаря больше заслужили Евгений Аликин из «Амура» и Иван Бочаров из московского «Динамо». Аскаров при всем таланте и высоких ожиданиях от будущей карьеры не наиграл на путевку в Пекин.

Неожиданные кандидаты

Костяк защитников остался неизменным после Кубка Первого канала. Яковлев, Нестеров, Войнов, Елесин, Минулин, Никишин — им помешают поехать в Китай только травмы или проблемы с ковидом. Неожиданно пригласили на сбор Шакира Мухамадуллина. Нет сомнений в том, что защитник «Салавата Юлаева» — талантливый хоккеист. Кому попало в 19 лет иностранный тренер не доверит место в топ-4 и большинство. Только сейчас у него проблемы со здоровьем, да и на молодежном чемпионате мира Шакир не впечатлил. Впрочем, это только расширенный состав — вероятно, Мухамадуллин останется в резерве и только пройдет сбор с командой. Для опыта и поднятия тонуса лишним он точно не будет.

Больше удивило отсутствие представителей «Локомотива» — Рушана Рафикова и Алексея Марченко. Пусть ярославский клуб играет нестабильно, а в обороне даже с приходом Дмитрия Юшкевича не все гладко, ведущие защитники железнодорожников держат уровень и участвовали в чемпионатах мира. В сравнении с ними кандидатуры Даниила Пыленкова из СКА, Сергея Телегина из «Трактора», Семена Чистякова и Дамира Шарипзянова из «Авангарда» более спорные. Оказалось, что попасть в расширенный состав на Олимпиаду можно, даже если тебе 31 год, а последний раз за сборную ты играл на Евротуре в сезоне-2015/16. Речь о Дмитрии Вишневском из «Спартака». Он важная фигура в московском клубе (выходит в большинстве и ключевых отрезках и действует надежно), но сильнее ли он конкурентов за место в составе на Олимпиаду?

Приличный выбор у Жамнова по нападающим. Тренерский штаб остался верен себе и вызвал восемь форвардов, которые могут сыграть в центре. Решить проблему на этой позиции планируют за счет вариативности и сдвоенных центров в тройке. В нападении выдержан баланс — хватает тех, кто будет творить у чужих ворот, и тех, кто убьет меньшинство и сдержит лидеров соперников. Подбор нападающих — во многом вкусовщина. Удивляться, к примеру, вызову Артура Каюмова из «Локомотива» или Артема Галимова из «Ак Барса», которого недавно отправили в Высшую лигу, не стоит. Если тренер понимает, что способен использовать форварда на определенной роли с пользой для команды, он вправе выбрать того, в ком уверен больше. Не забывайте, что вдобавок к заказанной музыке прилагается и ответственность за результат.

Из тех, кто остался за бортом (кроме Толчинского), бросаются в глаза две фигуры. Недавно вернувшийся из НХЛ и перезагрузившийся в «Локомотиве» Артем Анисимов и его одноклубник Егор Коршков. Их связка неплохо смотрелась на домашнем этапе Евротура, форварды отлично дополняли друг друга. Анисимов и Коршков — универсальные бойцы, которые одинаково эффективно отыграют и в большинстве, и в меньшинстве. Они точно заслужили приглашения в Новогорск не меньше Дмитрия Воронкова, который в этом сезоне перестал прогрессировать и играет нестабильно.

Окончательно оценивать состав на Олимпиаду и сравнивать его с конкурентами уместно после оглашения финальной версии. Пока же к Алексею Жамнову не так много вопросов.

Только отсутствие Толчинского лично для меня кажется преступлением. Дождемся комментариев главного тренера, который обязан прояснить невызов одного из самых креативных форвардов лиги. Итоговый ростер российская сборная представит 17 января. До понедельника позиции некоторых кандидатов могут измениться. Последнее слово в любом случае останется за штабом сборной.