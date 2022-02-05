Единственный представитель Американского Самоа не дал пропасть традиции ходить по олимпийскому стадиону без рубашки.

Вообще-то, все ждали на открытии другого парня, который три Олимпиады подряд ходил по стадиону с масляным торсом и флагом Тонга. Пита Тауфатофуа — так на самом деле его зовут. Универсальный атлет, который не боится морозов (был без одежды даже в Пхенчхане при сильно минусовой температуре) и выступает в тхэквондо летом и лыжных гонках зимой. Причем абсолютно неважно — как. Пита в любом случае — звезда и любимчик всего мира. Первый додумался до классного имиджа и не отходит от него вот уже 12 лет.

Поступок олимпийца: отказаться от Игр, чтобы спасать свою страну

Но Тауфатофуа до Пекина не добрался. Причем вовсе не из-за ковида, как можно было бы предположить. У Пита история действительно трагичная, настоящая катастрофа. Несколько недель назад на Тонга случилось цунами и извержение вулкана. По силе воздействия это примерно как 500 атомных бомб, сброшенных американцами на Хиросиму. Остров разрушен до основания. Повредился даже оптический кабель, соединявший по дну моря Тонга с остальным архипелагом. Так островитяне остались не только без крова, но и без связи. На восстановление интернета и телефона ушли недели. Самолеты туда начали летать буквально несколько дней назад.

Сам Пита уже давно живет и тренируется в Австралии, так что очевидцем трагедии он не был. Но потерял связь с семьей, много дней искал отца, от которого не было вообще никаких известий. Примерно в эти же дни Пите нужно было выступать в соревнованиях, чтобы пройти квалификацию в Пекин в качестве лыжника. Он без малейших сомнений отказался. О веселой роли знаменосца тут меньше всего хотелось думать.

Но на самом деле именно смелость Тауфатофуа помогла и тут. Не зря же весь мир его знает и любит. Пита объявил сбор средств жертвам извержения прямо на своей страничке. На данный момент собрал уже более полумиллиона долларов. Параллельно он организовывал доставку на остров хлеба, горячей пищи, искал ночлег для тех, чьи дома были разрушены...

— Разве кто-то на моем месте мог бы поступить иначе? — удивлялся Пита в интервью. — Это не поступок олимпийца, это поступок нормального человека. Я уверен, что моя страна оправится и станет еще лучше. А я буду готовиться к Олимпийским играм 2024 года. Париж, жди!

Последователь тонголезца: родился в Кении, выступал на Олимпиаде в Токио

В отсутствие Пита весь хайп на церемонии открытия собрал другой знаменосец топлес — Натан Крамптон из Американского Самоа. Он, собственно, и не скрывал, чью идею позаимствовал. Передавал тонгалезцу большой привет и выразил даже надежду, что в Париже-2024 они прогуляются вдвоем.

Собственно, почему бы нет. Крамптон, как и Тауфатофуа, универсальный атлет — выступает и зимой, и летом. Буквально несколько месяцев назад на Играх в Токио он бежал стометровку. Финишировал за 11,27 — чемпионка России Кристина Сивкова, например, заметно быстрее. По нашим меркам у Крамптона примерно уровень кандидата в мастера спорта.

Но для американского студенческого спорта он вполне крепкий спортсмен. Выступает за свой колледж Принстон, прыгает в длину (7,15 м) и тройным. Попасть в сборную США у Натана, понятно, никаких шансов не было. Но тут он вспомнил о своих полинезийских корнях и получил гражданство Американского Самоа. Хотя в реальности до того в этой стране никогда не жил и даже не был.

Отец Крамптона — американский дипломат, так что по миру он поездил прилично. Родился в Кении, потом жил в Австралии, пока наконец не вернулся в США. А там уже и вспомнил о Самоа. Кстати, скелетон для Натана — не совсем новая штука. Здесь он точно сильнее того же Пита в лыжах. Гоняет уже третий год, на уровне Северной Америки даже выигрывал. Так что по крайней мере финишировать в Пекине Крамптон имеет все шансы. Для скелетониста из Самоа это уже неплохо.