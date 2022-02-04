Итоги дня на Олимпиаде: главные события пятницы в Пекине-2022

Первый официальный день Игр — в публикациях «СЭ».

4 февраля в первый официальный день Олимпиады медалей разыграно не было, но событий хватало. Чего стоит один волнительный командный турнир фигуристов. А ведь и помимо него в Пекине-2022 хватало событий. О семи главных из них — в итоговом обзоре «СЭ», журналисты которого внимательно наблюдали за всем происходящим из Пекина и его окрестностей, а также из Москвы и других городов России.

1. Церемония открытия

Всем ковидам назло Олимпиада в Пекине стартовала, огонь зажжен, флаг МОК поднят. Единственный комментарий по этому поводу: «Ура!» Наверняка церемонию еще долго будут смаковать и найдут в ней какие-нибудь скрытые смыслы, но пока хочется только радоваться. Всех остальных эмоций с избытком хватит в последующие дни Игр.

2. Первый день командного турнира фигуристов

Те, кто полагал, что победа сама свалится в руки нашей команде, оказались сильно не правы. По итогам первого дня лидируют американцы, а россияне отстают от них на два балла. Очевидных провалов в исполнении наших фигуристов не замечено, но и главные соперники россиян прыгнули выше головы. Доживем до понедельника, когда в командном турнире будет подведена черта.

Подробности короткой программы мужчин-одиночников.

Шероховатости в выступлении наших танцоров и их небольшой конфликт с соперниками.

Спорное судейство в соревнованиях пар.

Итоги дня от самих фигуристов из сборной ОКР. Дальнейшие расклады на командник.

3. Победа российских хоккеисток

Женская сборная России в первом матче группового турнира Олимпиады-2022 обыграла Швейцарию со счетом 5:2. В составе россиянок хет-трик оформила Полина Болгарева. Но дальше будет намного тяжелее. В следующем матче россиянки встретятся с командой США — одним из лидеров женского хоккея.

4. Первая тренировка мужской хоккейной сборной

После всех разговоров вокруг отдельного рейса в Пекин и положительных тестов в расположении нашей команды мужская хоккейная сборная вышла на тренировку, а ее генеральный менеджер Илья Ковальчук пообщался со СМИ и снял напряжение по многим жарким темам.

5. Ковидные ужасы

Коронавирус продолжает сильно влиять на все олимпийские расклады. Так сборная Норвегии одну за другой теряет звезд, летевших ковидным бортом из Осло в Пекин.

Сидящая на карантине российская биатлонистка Валерия Васнецова плачет и жалуется на хроническое недоедание. Так ли у нее все плохо?

Впрочем, почти за сто лет проведения зимних Олимпиад бывало и не такое.

6. Напутствие Дмитрия Губерниева

Разговор с самым популярным спортивным комментатором страны о главном старте этой зимы. К Дмитрию Губерниеву можно относиться по-разному. Но оставаться равнодушным — невозможно.

Тему стартующих Игр поддерживает обозреватель «СЭ» Наталья Марьянчик.

И олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.

7. Предвкушаем завтрашние старты лыжников и биатлонистов

5 февраля пройдут первые медальные розыгрыши в горах — ждем смешанную эстафету в биатлоне и женский скиатлон в лыжах. В ожидании этих стартов вспоминаем регламенты и правила гонок в этих популярных видах спорта.

Кроме того, рассказываем, почему в мужском скиатлоне в воскресенье не выступит звездный россиянин Сергей Устюгов.

А особенности трассы в Пекине в интервью «СЭ» объяснил тренер сборной России Егор Сорин.