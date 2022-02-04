Кондратюк справился с нервами. Россия — третья после первой дисциплины командника

Чемпион России и Европы оправдал доверие, теперь ждем прорыва наверх от пар и танцоров.

Олимпиада-2022.

Командный турнир. Мужчины

Короткая программа

1. Натан Чен (США) — 111.71 (10 командных баллов)

2. Шома Уно (Япония) — 105.46 (9)

3. Марк Кондратюк (Россия) — 95.81 (8)

4. Морис Квителашвили (Грузия) — 92.37 (7)

5. Даниэль Грассль (Италия) — 88.10 (6)

6. Цзинь Боян (Китай) — 82.87 (5)

7. Михал Бржезина (Чехия) — 76.77 (4)

8. Роман Садовский (Канада) — 71.06 (3)

9. Пауль Фенц (Германия) — 68.64 (2)

Сборная Украины пропускает прокаты мужчин

После того, как появилось сообщении о коронавирусе у Михаила Коляды, последние сомнения насчет кандидатуры в мужском одиночном катании на командный турнир спали. Марк Кондратюк выступлениями на чемпионате России и Европы показал, что достоин представлять страну.

По-настоящему олимпийское катание

Марку выпало открывать вторую, сильнейшую разминку. До него фигуристы не блистали — немец Поль Фентц и канадец Роман Садовский четверных не прыгали. Михал Бржезина на своем кваде сделал бабочку. А китаец Цзинь Боян выступил с падением.

Кондратюк справился с нервами. Грубых ошибок он не допустил, хоть и со стартового четверного тулупа, и с тройного акселя приземления получились грубыми. Тем не менее — без снижений баллов, все элементы — в плюсовой зоне.

Алексей Ягудин в эфире Первого канала не сдерживал своих эмоций и прокричал «Да!» после заключительного прыжкового элемента — каскада четверной сальхов+тройной тулуп. А Евгения Медведева назвала катание действующего чемпиона России по-настоящему олимпийским. Единственное, к чему придрались судьи в протоколах, это одно из вращений — оно было оценено на третий уровень. Остальное — без вопросов.

И пусть Марк не прыгает старших квадов. Но сегодня именно он стал третьим — сразу после японца Шомы Уно и американца Натана Чена.

Украинцы единственные не хлопают Кондратюку после проката. pic.twitter.com/GdfZ1eOkOt — Lublineс93 (@Lublinec931) February 4, 2022

Чен принес США наивысший балл

Следом на лед вышел японец Шома Уно. Под композицию Вивальди спортсмен показал чистое катание, однако одно из вращений и дорожка шагов были оценены на третий уровень. Тем не менее, старший четверной — квад-флип, остальные элементы — четверной тулуп — тройной тулуп, тройной аксель были исполнены чисто. И личный рекорд для японского спортсмена — 105,46 балла позволили ему сместить россиянина с первой строчки.

Грузинский спортсмен Морис Квителашвили стартовал с каскада четверной сальхов+тройной тулуп, но допустил небольшую помарку на тройном акселе. Завершил прыжковый контент четверным тулупом. Тем не менее, несмотря на относительно чистый прокат, ему не хватило баллов, чтобы обойти Кондратюка — 92,37.

Трехкратный чемпион мира Натан Чен показал, что он по-прежнему лучший фигурист мира. Он единственный, кто прыгнул два старших квада сегодня — одиночный четверной флип, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом. Ему чуть-чуть не хватило для того, чтобы установить новый мировой рекорд — буквально 0,10 балла — 111,71. Мировой рекорд принадлежит японцу Юдзуру Ханю, который на Чемпионате четырёх континентов 2020 года набрал 111.82.

Завершал программу мужчин молодой итальянец Даниэль Грассль. Катался он под музыку, которая хорошо знакома российскому зрителю — из фильма «Нуреев. Белый ворон»

в исполнении Илана Эшкери. Именно под эту композицию выступал в произвольной программе в минувшем сезоне Михаил Коляда. И затем вновь вернулся к этой постановке.

Грассль же, на первый взгляд, откатался мощно. И программа, и элементы — вновь старший четверной — лутц, каскад тройной лутц+тройной тулуп и тройной аксель. Однако в протоколе ему прилетел q на тот самый квад-лутц, да еще и неясное ребро. Дорожка и одно из вращений на третий уровень. Все это отбросило итальянца на пятую строчку.

А самое главное — удержало в тройке Марка Кондратюка. 18-летний фигурист принес в копилку сборной России 8 из 10 возможных баллов. И с таким уровнем конкуренции — это прекрасный результат.