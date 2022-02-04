Американцы уходят в отрыв от сборной России при спорном судействе. Есть ли повод для паники?

Пока что все складывается в пользу наших соперников, но впереди короткая программа девушек и четыре произвольных проката.

Командный турнир. Положение команд после короткой программы у пар (3-й вид из 8)

1. США — 28 очков

2. Россия — 26

3. Китай — 21

4. Япония — 20

5. Италия— 18

6. Канада — 16

7. Грузия — 15

8. Чехия — 12

9. Украина — 4

10. Германия — 3

Пары. Короткая программа. Итог

1. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай) — 82,83 (10)

2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 82,64 (9)

3. Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США) — 75,00 (8)

4. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 74,45 (7)

5. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада) — 67,34 (6)

6. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 64,79 (5)

7. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 60,30 (4)

8. Елизавета Жукова/Мартин Бидар (Чехия) — 56,70 (3)

9. София Холиченко/Артем Даренский (Украина) — 53,65 (2)

Сборная Германии спортсменов в парах не выставила

После первого дня командных соревнований на Олимпиаде с небольшим перевесом лидирует команда США. Многих такой результат удивит, ведь российская команда была безусловным фаворитом турнира. Но отрыв в мужском одиночном и победу в танцах полностью компенсировать успехом в парном катании не удалось. Анастасия Мишина и Александр Галлямов грубых ошибок не допустили, но и американский дуэт выступил прекрасно. В итоге вся борьба за первое место еще впереди, что связывает руки руководству федерации и команды олимпийского комитета России. Рисковать и искусственно увеличивать число призеров смысла нет — любая ошибка с заменой приведет к катастрофе. Либо к триумфу для Америки, тут с какой стороны посмотреть.

К американской паре были крайне лояльны судьи

Три вида пройдены, первый день завершен. Пора делать первые выводы? И он один — все разговоры о том, что Россия (окей, команда ОКР) безоговорочный фаворит командного турнира на Олимпиаде пора забыть. А мы ведь предупреждали и настраивали вас на борьбу. Поверьте, никто в «СЭ» за Америку не болеет (по крайней мере среди авторов фигурного катания), но и шапкозакидательством заниматься вредно — для нас же самих. Для США все пока что складывается идеально — Нэтан Чен в будничном ритме откатал на уровень мирового рекорда, а Мэдисон Хабелл с Закари Донохью воспользовались ошибкой Никиты Кацалапова. Теперь вы верите словам Чена, что его команда приехала бороться сюда за золотом, а сам он в Пекине ради двух наград высшего достоинства? Для того, чтобы окончательно удостовериться в претензиях США нужно было дождаться их самого слабого вида — парного катания.

От Алексы Книрим и Брэндона Фрейзера требовалось показать результат выше своего максимума, чтобы бороться за необходимую им тройку. И поначалу в это трудно верилось, пара давно не выступала, да и партнерша недавно переболела коронавирусом. К тому же стабильностью фигуристы не обладают. Тем не менее Книрим/Фрейзер вышли и сделали все что от них требовалось. А где не смогли — там нашим соперникам помогли судьи. Прокат японского дуэта был как минимум не хуже, но пусть разрыв в десятых, впереди все-таки представители США. Для командного турнира важна каждая позиция и даже одна сотая может принести твоей сборной решающий балл перевеса. Прокат американцев был запоминающимся, но точно не идеальным и оценки вызывают вопросы. Ни ошибку на тодесе, ни рассхинрон на прыжках арбитры словно не заметили, заодно наградив и высокими компонентами.

Россия с Китаем боролась за мировые рекорды

После того как канадский дуэт следом за японским проиграл американцам, сравняться с США мы уже не могли математически. Вопрос был только в том насколько большим будет разрыв. Для того, чтобы его сократить нужно было обыгрывать первую пару Китая. Причем у них же дома, с исключительно домашними болельщиками. Во время проката Суй Вэньцзин и Хань Цун их, кстати, было отчетливо слышно, несмотря на ограничение в 30%. Китайцы под давлением не дрогнули и в очередной раз показали — уступать в Пекине они не намерены никому. И если в командном первенстве сборная Китая едва ли попадет в произвольную (особенно после неудачи Бояна Цзиня у парней), то в личном первенстве Суй/Хань очень опасны. Тем более, когда им ставят мировой рекорд за среднее выступление. Анастасия Мишина и Александра Галлямов — с личным рекордом, но только вторые. Опять же, разница в десятых и сотых, но это столь ценный для нас балл!

Внизу турнирной таблицы идет упорная борьба за произвольную программу. И похоже грядет локальная сенсация — действующие олимпийские чемпионы могут сойти с дистанции раньше времени. Пока что они на промежуточной шестой позиции, при том, что во вторую часть соревнований попадает только пять лучших команд. Теоретически улучшить свое положение канадцы могут в женском одиночном, но есть ли вера в Мадлен Скизас? Ее лучший результат в карьере — 68 баллов и его вполне может перекрыть Анастасия Губанова. Грузия — настоящее открытие турнира и пусть по факту это пятый состав сборной России, давайте порадуемся за них! А вот Италия сильно осложнила свое положение провалом в парах. От Николь Делла Моники и Маттео Гуаризе ждали явно большего, нежели срыв поддержки и седьмое место из девяти участников. Видимо, лучшие годы пары Нины Мозер позади. Украина и Грузия вне борьбы из-за ковидных проблем, а сборная Чехии изначально была аутсайдером.