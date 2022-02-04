Разговор с самым популярным спортивным комментатором страны о главном старте этой зимы.

Февраль 2022 года — это в первую очередь Олимпийские игры в Пекине. Чего от них ждать — пока никто не понимает. Но Губерниев, несмотря на множество неизвестных, полон оптимизма и надежд на лучшее.

— Олимпиада — это праздник, счастье, головокружение, искра и жизнь, — объясняет голос российского биатлона. — Глубоко не согласен с теми, кто рассказывает нам, будто Игры — это война. Слишком много вокруг милитаристического запаха. Спорт нужно обезопасить от этого. Да, для атлетов это важнейшие состязания в жизни. Но — не война. Спросите у Самуэльссона, Клебо или любого другого, у кого нормальная голова на плечах, — думаете, они скажут, что готовятся к отправке на фронт? Что за чушь!

— Есть опасения, что на этот раз весь турнир превратится в рулетку из-за коронавируса.

— А Олимпиада вообще рулетка. Соревнования проходят всего раз в четыре года. Кто-то еще не готов, кто-то уже не готов. У тебя может быть пик формы в 21 год, а к 24-м все уже сойдет на нет. В этом смысле счастливчики те атлеты, которые выступали в Альбервилле-92 и Лиллехаммере-94. Подарок судьбы. Сейчас такого не предвидится. Более того, появился ковид. Положительный тест — и пока. Но вспомните классика: «Что наша жизнь? Игра!» Александр Пушкин!

Спорт сейчас это не просто вышел на дистанцию, побежал, финишировал и привет. Теперь спорт -образ жизни. Ты постоянно под колпаком. Должен четко контролировать: что ты ешь, где находишься, с кем общаешься. Нужно уметь приспосабливаться. Я тоже под колпаком. Но зато у меня есть возможность высказываться, публично поднимать какие-то проблемы. Каждый способен извлекать плюсы из своего положения.

В этом смысле я в восторге от молодежи. Они принимают эти правила игры и в их рамках очень свободно себя чувствуют.

Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Хоккей и Тутберидзе

— Хоккей без НХЛ — бутафория?

— Это как свадьба без невесты. Но какие у нас варианты в данной ситуации? Моя первая осознанная Олимпиада — Лейк-Плэсид-80. Мне было шесть лет, смотрели с дедушкой. И тогда тоже не было энхаэловцев. И в 84-м не было, и в 88-м. Но что делать? Жили как-то. Болели. Поэтому сейчас нам ничего не остается, кроме как победить. Любой другой результат для команды Жамнова и Ковальчука станет неудачей. С обоими, кстати, очень дружу и точно могу сказать: они профессионалы.

— Другой ледовый вид — фигурка. Главный российский зимний спорт?

— Это наше все. Но на Олимпиаде все виды главные. А фундаментальных четыре: хоккей, фигурное катание, лыжи и биатлон. И везде мы будем стремиться к максимуму. Понятно, что в женской одиночке шансы особенно высоки — там замечательный триумвират и вполне реален полностью наш пьедестал. Было бы здорово, но заранее вешать медали никому нельзя. Все знают, что есть олимпийские боги, но мне кажется, в слове «Олимпиада» есть что-то дьявольское. Побеждает зачастую тот, кого поцеловали перед стартом. И кто целует, еще вопрос. Хочется верить, что боги.

— При этом, кажется, большая часть дьяволов и демонов как раз в фигурном катании. Такого количества хейта, интриг, скандалов и безумия в комментариях нет больше нигде.

— Молодцы ребята с Первого канала и Оля Черносвитова, которые разглядели эту жилу, превратили ее в смотрибельный продукт. И я не думаю, что все вами перечисленное вредит виду спорта. Сильные станут только сильнее, а слабые и без скандалов не выживут. Милые бранятся — только тешатся.

Да, ветка в фигурном катании самая безбашенная, и хватает идиотов, которые даже смерти друг другу желают. Но над такими идиотами нужно просто смеяться. Как это я делаю над своими хейтерами.

— Этери Тутберидзе вас восхищает?

— Спокойно к ней отношусь, но это, безусловно, грандиозный тренер. Выдающийся наставник — как Татьяна Покровская, Татьяна Данченко, Ирина Винер-Усманова, Геннадий Габрилян или Дмитрий Глотов.

Елена Никитина. Фото Global Look Press

Мне больше всех хочется кричать «Россия» и «Победа»

— Чего ждете от лыж с биатлоном, в которые погружены максимально? Это ведь главное олимпийское блюдо для вас.

— Хочу отметить, что следить буду за всеми нашими спортсменами. Безумно переживаю за Таню Иванову и наших саночников, за бобслеистов — посмотрите, какой молодец Ростислав Гайтюкевич. А скелетон? Восхищаюсь Сашей Третьяковым, а за Леночку Никитину персонально много лет болею. Всегда топлю за наших мастеров сноуборда, фристайла, коньков, шорт-трека и керлинга. Для меня все важны! У нас отличная молодежь, прославленные ветераны. В этом смысле я олимпийсковсеядный.

Что касается лыж и биатлона, понятное дело, жду борьбы за медали в каждой гонке. И мне больше всех хочется кричать «Россия» и «победа». Не сомневаюсь, что доведется сделать это и на лыжах, и на биатлоне.

— Золотые медали возьмем и там и там?

— Думаю, да. Я вообще оптимист. От биатлонистов жду две-три медали, одна из которых золотая, а в лыжах — четыре-пять наград, включая одну высшей пробы.

— Некоторые зарубежные издания, кстати, ставят Россию на второе место в общекомандном зачете.

— Не хочу об этом думать, потому что для меня это вообще не имеет значения. Говорил перед Токио и повторю сейчас: мы выступим хорошо, у нас замечательная сборная. Но считать сейчас все медали — странно. Вот представьте, находят у двух человек ковид — и команда даже на эстафету выйти не может. Все! Один случай способен повлиять на многое. Не дай бог что-то произойдет с Клебо — у Норвегии потенциально может слететь три победы. Поэтому прогнозировать ничего не стану. Давайте просто ждать большого зимнего спортивного праздника.