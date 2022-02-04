Победить соперников, давление ВАДА и коронавирус. Колонка Аллы Шишкиной об Олимпиаде в Пекине

Авторская колонка трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), четырнадцатикратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию — об Играх-2022

Чего только не было с нашими спортсменами на последних трех Олимпиадах. Кажется, что уже ничем нельзя удивить, сломить или выбить нас из колеи. Но жизнь подбрасывает все новые испытания, как будто проверяя на прочность человеческую психику.

В Пхенчхане-2018 флаги на форме чуть ли не в последний момент зашивали или закрывали шарфом, все спортсмены и болельщики нервничали и не до конца понимали что происходит. В Токио прошлым летом к экипировке без государственных символов и названию ROC начали потихоньку привыкать, но тут добавилась новая проблема, уже не только российская, но общемировая — коронавирус. Не знаю, чего я боялась в Японии больше — допустить ошибки в программе или заразиться... Хотя нет, знаю — заразиться. Ведь это означало бы дисквалификацию всей нашей команды.

Игры в Пекине еще до начала соревнований заставили всех понервничать. Беспрецедентные меры безопасности, десятки тестов, роботизированная столовая в главном пресс-центре, постоянные санобработки — но все равно поступают ежедневные сводки о новых случаях ковида. У меня уже сложилось четкое ощущение, что победит не самый сильный, а самый удачливый. Тот, кто сумеет справиться с нервами, выполнить все установки тренера, да еще и не подцепить омикрон, который словно висит в воздухе.

Безумно жаль атлетов, которые пропустят Олимпиаду из-за положительных тестов. Например, серебряный призер Пхенчхана в скелетоне Никита Трегубов. Представляю, что сейчас творится у него и других таких ребят на душе. Столько пахать, мечтать, идти вперед и не поехать на Игры не из-за своей слабости, а по чистой случайности. Надо быть очень морально устойчивым, чтобы выдержать такое испытание.

Никита Трегубов. Фото Getty Images

Особенно же волнуюсь за командные виды спорта, где от одного по цепочке могут заразиться все остальные — и встанет вопрос об участии всей сборной. Например, в Токио подобное произошло с греческими синхронистками. Соревнования уже начались. Дуэт из Эллады даже успел выступить в квалификации. Все шло как обычно. И буквально на следующий день мы узнаем, что в этой команде пять положительных тестов. Помню, как мы с девчонками шли из нашего дома в столовую и вдалеке увидели гречанок. Очень грустных, сидящих на чемоданах. Их готовили к депортации. Мы тогда крикнули им пару ободряющих фраз, помахали руками, но эти глаза я помню до сих пор. В них читалось огромное разочарование от того, что пришлось, образно говоря, сойти с дистанции в метре от финиша. Они качали головой и разводили руками, не понимая, как такое могло произойти.

В целях обеспечения безопасности ОКР отправлял чартерные рейсы из Москвы и летом в Токио, и сейчас в Пекин. На борту — только члены делегации, спортсмены и небольшое число журналистов, никого из посторонних. Проверенные и сдавшие по четыре отрицательных теста перед поездкой. Очень правильное решение, но из столицы летели не все — кто-то непосредственно перед Играми тренировался в других регионах.

Мы, синхронистки, две недели до старта трудились в Улан-Удэ. Этот сбор был необходим для акклиматизации. Туда из Москвы добирались обычным рейсом: полный самолет, многие кашляли... Помню, что очень нервничали, но понимали, что в Бурятии у нас будет еще почти полмесяца до отправления в Токио. В теории могли бы вылечиться, но лишний раз не рисковали и помимо занятий никуда не выходили. В выходной сидели по гостиничным номерам. В итоге никто не заразился и все тесты перед отлетом в Японию у нас оказались отрицательными.

В Токио из Улан-Удэ мы уже летели чартером: на борту лайнера находилась только наша сборная. За это отдельное спасибо ОКР. Но, несмотря на все меры безопасности, каждый раз очень нервничали после сдачи теста. Утренние пробирки со слюной отправлялись на анализ под молитвы о здоровье всей команды.

В Пекине, помимо отсутствия флага, гимна и присутствия коронавируса, продолжится и давление ВАДА на Россию по линии допинг-контроля. Уверена, что и на этих Играх наших спортсменов будут тестировать крайне активно. И надеюсь, что все пробы дадут отрицательный результат. А соперники не станут лишний раз подливать масла в огонь и давать жесткие интервью по типу токийского высказывания американки Меган Калмо из академической гребли, которая после сенсационного серебра Василисы Степановой и Елены Орябинской в двойке заявила: «Вас здесь быть не должно».

Наблюдая за нашими спортсменами в Instagram, очень радуюсь, когда они рассказывают о моментах и особенностях этих Игр с улыбкой. Хорошее настроение даже в самые тяжелые времена — отличный признак готовности атлетов. Уверена, что и болельщики не подведут, станут писать теплые пожелания и сообщения со словами поддержки — раз уж на трибуны их не пускают.

Несмотря ни на что, желаю всем представителям России отрицательных результатов тестов и положительных результатов от проделанной работы. Они этого точно заслужили.

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