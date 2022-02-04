В Пекине нас снова ждет нестандартная Олимпиада. Но главное, что Игры в принципе состоятся

Олимпийский дух сильнее пандемии — как и в Токио летом прошлого года.

Давным-давно, в какой-то другой реальности, приближающуюся Олимпиаду ждали как праздник. Самые масштабные соревнования на планете, самые дорогие стадионы, самые переполненные трибуны. Когда 31 июля 2015 года на сессии МОК в Куала-Лумпуре столицей зимних Игр-2022 был выбран Пекин, то организаторы именно это и обещали: безумный ажиотаж, огромные бюджеты, небывалый интерес. Но кто же знал, что спустя четыре года, в 2019-м, Китай станет ассоциироваться не с Олимпиадой, а с родиной вируса, изменившего мир.

Флаги участников Олимпиады-2022. Фото Getty Images

Вне политики

Впрочем, летние Игры в Токио убедительно доказали, что олимпийский дух легко побеждает даже небывалые пандемийные ограничения. Лучше соревноваться в условиях жесткого масочного режима и без зрителей, чем не соревноваться вообще. Олимпиада остается Олимпиадой, даже когда спортсмены сами себе вешают медали на награждении и проводят пресс-конференции в зуме.

Уже никого не пугают маски на победных фотографиях и даже антисекс-кровати. Теперь вместо презервативов в Олимпийской деревне раздают гели-антисептики. Нет больше веселых тусовок и даже традиционного «Русского дома» с артистами и шампанским. Приехал за несколько дней до своего старта — выступил — и на следующий день домой. В таком формате пройдет пекинская Олимпиада для подавляющего большинства атлетов.

Но даже на этом фоне китайская Олимпиада выделяется. Прежде всего из-за политического бойкота и отсутствия на трибунах целого ряда хедлайнеров мировой политики. Не то чтобы без ряда президентов и премьер-министров западных стран мы будем сильно скучать. Но вряд ли увидим на этих Играх смелые политические акции и заявления — даже несмотря на либеральную политику МОК.

Некоторые страны вообще советуют своим спортсменам не брать в Пекин личные гаджеты — мол, мало ли какие хакерские штуки придумают хозяева. Американцы советуют своим атлетам приберечь все мысли по поводу уйгуров и прочих острых тем на потом, после Игр. Иначе кто знает, чем обернутся такие высказывания. Китайцев опасаются, если не сказать боятся. Для многих стран эта Олимпиада на очень зыбкой почве.

Вид на главный стадион Олимпиады. Фото Getty Images

Китайцы спасают мировой спорт

А вот сам Китай Олимпиаде, очевидно, рад. В отличие от японцев, которые митинговали против Игр даже после их начала, в Поднебесной необходимость проведения соревнований вообще не вызывала никаких сомнений. Хотя, казалось бы, условия гораздо более жесткие, чем были всего полгода назад летом. Тут и политические бойкоты, и появление нового штамма ковида омикрон, и многократный рост заболеваемости.

Но Китай Олимпиаду хочет и ждет. Для мирового спорта это настоящая панацея: мало еще кто согласился бы проводить Игры в такой ситуации. Поэтому МОК и готов терпеть любые антиковидные меры, давление спонсоров и политиков, только бы Олимпиада состоялась. Еще пару месяцев назад в этом были большие сомнения. А отмена стартов в последний момент стала бы для МОК финансовой и организационной катастрофой. И, возможно, поставила бы под вопрос будущее всего олимпийского движения.

На самом деле теперь уже очевидно, что спорт в целом адаптировался к новой реальности едва ли не лучше всех. За какой-то год чиновники научились проводить соревнования в условиях «пузырей», устраивать онлайн-турниры, жонглировать тестами и карантинами.

Нет никаких сомнений, что новая реальность будет влиять на пекинскую Олимпиаду по полной программе. Кто проберется на старт через горнило многочисленных ковид-тестов, кто лучше справится с экстремальными погодными условиями, кто не сломается под давлением? Это точно будут особенные Олимпийские игры. Но главное, что они будут.

А дальше, верим, станет только лучше. В 2024-м нас ждут солнечный летний Париж, очередные вакцины, штаммы — и новые чемпионы. Сейчас же китайцы спасают мировой спорт в один из самых сложных моментов в его истории. Скажем им за это спасибо.